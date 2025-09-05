Orlando Bloom rompió su silencio sobre la ruptura con Katy Perry: “Vamos a estar bien”

Tras casi nueve años de relación intermitente, la pareja decidió tomar caminos distintos (Composición: Reuters/Reuters

Orlando Bloom decidió hablar públicamente por primera vez sobre su ruptura con Katy Perry, con quien estuvo comprometido y compartió casi una década de relación intermitente.

El actor de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, de 48 años, se refirió al tema durante una entrevista en el programa Today el viernes 5 de septiembre de 2025, mientras promocionaba su nueva película, The Cut.

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido”, respondió Bloom cuando el conductor Craig Melvin le preguntó cómo estaba después de los cambios recientes en su vida personal.

También mencionó a Daisy, la niña de cinco años que comparte con la cantante.

“Tenemos la hija más hermosa. Sabes, cuando lo dejas todo en el campo como lo hice en esta película, me siento agradecido por todo”.

Ambos coinciden en que su prioridad absoluta es criar a Daisy con amor, estabilidad y respeto. (Grosby)

“Y estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, agregó sobre el vínculo con Perry tras la separación.

La ruptura de la pareja salió a la luz a fines de junio, cuando People informó que habían decidido terminar su compromiso. El 3 de julio, representantes de ambos confirmaron la noticia en un comunicado.

La declaración subrayaba que seguirían viéndose juntos como familia. “Su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto”, afirmaron sus voceros.

Fuentes cercanas también aseguraron a la revista que la relación terminó de manera cordial y madura.

“Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre estará en primer lugar para ella”, señaló un informante.

El actor aseguró que lo une a Katy Perry “nada más que amor” pese al final de su compromiso (REUTERS/Andrew Kelly)

Otro agregó: “Han pasado por mucho juntos y, aunque decidieron seguir caminos separados, todavía hay un respeto mutuo entre ellos. Siguen muy en contacto y criando juntos a Daisy. Por el bien de su hija, están comprometidos a mantener las cosas amigables”.

El actor atraviesa este proceso personal en paralelo con uno de los desafíos más intensos de su carrera: el estreno de The Cut, un thriller psicológico en el que interpreta a un exboxeador cuya vida se desmorona tras una derrota que pone fin a su carrera. La trama sigue su camino hacia la redención, pero también su caída en una peligrosa obsesión.

La producción requirió que pasara por drástica una transformación física: bajó cerca de 14 kilos en solo tres meses. “La paranoia y la ansiedad fueron muy reales y perturbadoras, causadas por la falta de sueño: resulta que no puedes dormir cuando tienes hambre”.

Bloom tuvo supervisión médica durante su transformación física (Agencias)

Katy Perry: madre y artista en movimiento

Mientras Bloom promociona su trabajo en la pantalla grande, Katy Perry prosigue su carrera musical. En abril inició su Lifetimes World Tour, que se extenderá hasta diciembre y en el que repasa sus grandes éxitos con escenografías coloridas y vestuarios llamativos.

Una fuente cercana declaró a People que, en medio de su separación, la artista de 40 años “no está buscando citas en este momento”.

Ello en alusión a los rumores de un acercamiento al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. En julio, la cantante fue vista con el político, compartiendo una cena antes de que él asistiera a uno de sus conciertos. Sin embargo, fuentes cercanas aclararon a la revista que no existen planes de romance entre ellos.

”Todavía está en medio de una gira; es una madre soltera y está navegando algunos cambios personales importantes”, resaltó el insider.

Perry, en medio de la ruptura, está volcada en su Lifetimes World Tour que recorrerá varios países hasta fin de año (Foto: MTV)

Su hija Daisy, que cumplió cinco años el pasado 26 de agosto, la ha acompañado en varios tramos de la gira. Durante el verano, madre e hija compartieron momentos entrañables: en Australia asistieron juntas a un encuentro con los personajes animados Bluey y Bingo, donde la niña lució un vestido brillante inspirado en el popular personaje.

Perry también compartió en Instagram imágenes de Daisy durante la gira, incluida una foto en la que aparece cantando en un show de marionetas.