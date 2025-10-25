Revelan nuevos detalles de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Intentan mantener un perfil bajo”

Justin Trudeau y Katy Perry se encuentran solteros, después de pasar varios años en relaciones formales (Foto: Reuters)

El inesperado vínculo entre Katy Perry y Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, se ha convertido en uno de los temas más comentados de la temporada. Según una fuente cercana citada por Us Weekly, la cantante de Firework está “muy contenta” con el desarrollo de su nueva relación. “Katy está muy entusiasmada. Está muy feliz”, dijo la fuente, subrayando que la artista ha decidido mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos.

De acuerdo con la publicación, la intérprete de 40 años y el político de 53 han pasado gran parte de su tiempo juntos en privado, optando por la discreción en lugar del habitual despliegue público de celebridades. “Intentan mantener un perfil bajo y han pasado mucho tiempo juntos en privado. No quiere que esta relación se haga pública”, detalló la fuente.

Sin embargo, el círculo cercano de Perry considera que ambos hacen una buena pareja. “Sus amigos creen que son una buena combinación, pero en realidad él aún no conoce a muchos de sus amigos”, añadió la fuente. Los representantes tanto de Perry como de Trudeau no han emitido comentarios sobre la noticia, pese a los numerosos intentos de la prensa por obtener declaraciones oficiales.

Primeros indicios del romance

Fuentes cercanas confirmaron que Katy Perry y Justin Trudeau mantienen un vínculo privado tras sus recientes separaciones. (Foto: Captura/TMZ)

Los rumores sobre la relación comenzaron a circular en julio, cuando Trudeau fue visto cenando con Katy Perry en Montreal, poco después de su separación de Sophie Grégoire Trudeau. El encuentro se produjo en medio de la gira mundial Lifetimes de la artista, que incluyó varias presentaciones en Canadá.

De acuerdo con medios locales, Perry y Trudeau compartieron una cena íntima tras un evento público al que ambos asistieron. Días después, el político canadiense fue visto entre el público durante una de las paradas de la gira de la cantante en la misma ciudad, lo que reforzó las especulaciones sobre un acercamiento sentimental.

En ese momento, fuentes cercanas a la pareja afirmaron que el ex mandatario había quedado impresionado por la energía y el compromiso social de la intérprete, conocida por su apoyo a diversas causas humanitarias y por su activismo en temas de igualdad. “Tienen muchos intereses en común, especialmente en torno a la música, la cultura y la educación”, comentó una persona allegada al entorno de Trudeau.

Trayectorias personales y separaciones recientes

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos en un yate frente a la costa de Santa Bárbara tras varias semanas de especulaciones sobre su relación. (REUTERS)

Katy Perry, quien fue pareja del actor Orlando Bloom, comparte con él una hija llamada Daisy Dove, de cinco años. La artista estuvo además casada con el comediante británico Russell Brand entre 2010 y 2012, una relación que terminó en medio de una gran atención mediática.

Por su parte, Justin Trudeau anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire Trudeau después de 18 años de matrimonio. El ex primer ministro, que lideró Canadá desde 2015 hasta marzo de 2025, comparte tres hijos con su exesposa. A pesar de su separación, ambos manifestaron públicamente su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su familia.

Trudeau, considerado una de las figuras políticas más carismáticas de la última década, dejó el cargo a comienzos de este año tras un prolongado periodo de liderazgo marcado por desafíos económicos, ambientales y sociales en Canadá. Desde entonces, ha mantenido un perfil más bajo, participando en actividades académicas y conferencias internacionales.

Una relación en desarrollo y con bajo perfil

Justin Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire Trudeau en 2023 después de 18 años de matrimonio.

En septiembre, varias fuentes confirmaron que Perry y Trudeau continuaban viéndose en silencio. “Han decidido ser mucho más privados al respecto… Todavía están hablando y están muy interesados el uno en el otro”, aseguró una fuente a Us Weekly. Otra persona cercana precisó que la relación “no es seria”, debido a la apretada agenda de la cantante, quien sigue inmersa en su gira internacional.

“Katy está extremadamente ocupada, pero Justin ha quedado en verla cuando tenga tiempo libre dentro de unas semanas, cuando regrese de su gira por Brasil”, señaló la fuente. La intérprete de Roar aprovechó un breve descanso antes de iniciar la etapa europea de su tour el 4 de octubre. “Katy se lo está tomando con calma, pero está muy abierta a tener citas”, añadió.

La gira Lifetimes comenzó en abril en la Ciudad de México y se extenderá hasta el 7 de diciembre, con paradas en varias ciudades de América Latina, Europa y Asia. Durante los últimos meses, Perry ha combinado su carrera musical con su faceta como madre, llevando a su hija en algunos tramos del recorrido.

Escenas recientes y señales públicas

La cantante estadounidense continúa su gira mundial Lifetimes, que comenzó en México y se extenderá hasta diciembre. (Foto por Andy Kropa/Invision/AP, izquierda, y Frank Gunn/The Canadian Press vía AP, Archivo)

A principios de octubre, Perry y Trudeau fueron vistos a bordo del yate Caravelle, propiedad de la cantante, frente a la costa de Santa Bárbara, California. Testigos aseguraron que ambos mostraron gestos de cariño y complicidad durante la jornada marítima, aunque sin declaraciones a la prensa. Dos días después, Perry realizó una broma durante su concierto en el O2 Arena de Londres que fue interpretada como una referencia indirecta a su nuevo romance.

“Londres, Inglaterra, ¿así estás un lunes por la noche después de un día entero de trabajo y de estudios?”, dijo la cantante desde el escenario. “Con razón me enamoro de los ingleses todo el tiempo… pero ya no”, comentó entre risas, según el diario británico The Sun. La frase provocó una ovación entre los asistentes y fue ampliamente compartida en redes sociales.

El 20 de octubre, Perry volvió a llamar la atención al dar “me gusta” en Instagram a una publicación humorística del medio satírico The Onion, que parodiaba su relación con Trudeau. El titular decía: “Katy Perry lanza un nuevo sencillo sobre la superioridad de la fabricación canadiense”, acompañado de una cita falsa de la artista: “Cuando me enteré de la fortaleza de la industria automotriz y aeroespacial canadiense, supe que tenía que ponerlo en una canción”.