Entretenimiento

Taylor Swift y todos los mensajes ocultos en el videoclip de “The Fate Of Ophelia”

El nuevo clip evoca elementos personales, escenas inspiradas en obras clásicas y mucho más

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
“The Fate of Ophelia” condensa
“The Fate of Ophelia” condensa referencias biográficas y homenajes visuales (YoutTube/Taylor Swift)

El estreno del videoclip “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift provocó una intensa actividad entre sus seguidores, quienes han identificado numerosos mensajes ocultos y referencias tanto a la vida personal de la artista como a su carrera profesional.

El video, lanzado oficialmente en línea el domingo tras su presentación exclusiva en cines durante The Official Release Party of a Showgirl, sirve como carta de presentación del álbum The Life of a Showgirl y consolida la reputación de Swift como una de las figuras más influyentes del pop actual.

Uno de los elementos más comentados es la aparición de un pan de masa madre horneado por la propia Swift, que se muestra en una mesa junto a un durazno y un collar de perlas.

Durante la fiesta de lanzamiento, la cantante compartió con los asistentes la importancia de ese día y expresó: “Mi pan es una estrella”.

Esta referencia se conecta con la afición de Swift por hornear y regalar pan a sus amigos, tema que abordó en el podcast New Heights y que reforzó al obsequiar al presentador Greg James, de BBC Radio 1, un pan de limón y arándanos apodado “The Fate of Doughphelia”.

El pan de masa madre,
El pan de masa madre, horneado por la propia Taylor Swift, ocupa un lugar central en la mesa del videoclip (YoutTube/Taylor Swift)

El videoclip rinde homenaje a Travis Kelce, pareja de Swift, en varias ocasiones. El lanzamiento coincidió con el cumpleaños número 36 del jugador de la NFL, y en una de las escenas, la cantante atrapa un balón de fútbol americano.

Prometo lealtad a tus manos, a tu equipo, a tu vibra”, entona la frase mientras tanto.

Además, el número 87, correspondiente al dorsal de Kelce, aparece en la puerta de una habitación de hotel, y una fotografía en blanco y negro del deportista se observa en el espejo de un camerino donde Swift se prepara junto a algunos de sus bailarines de la gira Eras Tour.

Se entienden estos detalles como guiños directos a la relación de la artista con Kelce y a la importancia de su círculo íntimo.

La presencia de los bailarines Raphael Thomas, Kevin Scheitzback y otros miembros de la gira Eras Tour en el videoclip refuerza la conexión entre el universo visual de “The Fate of Ophelia” y los espectáculos en vivo de Swift.

Raphael Thomas, Kevin Scheitzback y
Raphael Thomas, Kevin Scheitzback y otros bailarines de la gira Eras Tour acompañan a Swift en escenas clave del video (YoutTube/Taylor Swift)

La escena final, en la que la cantante aparece sumergida en una bañera, remite de manera explícita al destino trágico de Ofelia, personaje de Hamlet de William Shakespeare, y a la célebre pintura de John Everett Millais.

Dicho momento también alude a los rituales personales de Taylor Swift, quien ha mencionado que tomar baños es una de sus formas de recuperarse tras los exigentes conciertos de la gira.

La portada del álbum The Life of a Showgirl ya había sido confirmada por la estrella pop como un homenaje a la obra de Millais, y el videoclip amplía este tributo con referencias visuales y simbólicas adicionales.

El inicio del video muestra un teatro siendo limpiado después de una función, con un carrito de limpieza visible en un lateral, un detalle que rememora la anécdota de la artista colándose en sus propios conciertos oculta en carritos de limpieza.

A lo largo del videoclip, se suceden guiños a otras canciones del álbum y a la cultura pop. Entre los objetos de utilería destacan una claqueta de cine y un cartel de película en blanco y negro con la frase “Sequins are forever, starring Kitty [Finlay]”, en referencia al apellido de la abuela de Swift, Marjorie.

Un cartel de película con
Un cartel de película con la frase “Sequins are forever, starring Kitty [Finlay]” alude al apellido de la abuela de Swift, Marjorie (YoutTube/Taylor Swift)

La expresión “sequins are forever” proviene del tema principal del álbum, donde también se menciona a un personaje llamado Kitty.

En la canción “Elizabeth Taylor”, la artista canta sobre “diamantes blancos y amantes para siempre”, reforzando el tono nostálgico y glamuroso del proyecto.

El video también incluye una escena en la que Swift, dentro de la bañera, aparece junto a una estatuilla de los Oscar en el suelo, evocando la letra de “Wi$h Li$t”.

“Quieren ese personaje femenino complejo / Quieren ese éxito de crítica, la Palma de Oro / y un Oscar en el suelo del baño”.

Por otro lado, en “Actually Romantic”, una canción presuntamente dirigida a Charli XCX, Swift compara a la artista con “un chihuahua de juguete ladrando desde un bolso pequeño”, y en el videoclip se observa un perro diminuto en el bolso de una vecina, un detalle que no ha pasado desapercibido para los seguidores.

Un perro diminuto dentro de
Un perro diminuto dentro de un bolso aparece en el video, evocando la letra de “Actually Romantic” y su referencia a Charli XCX (YoutTube/Taylor Swift)

La colaboración con Sabrina Carpenter en el tema principal del álbum también encuentra eco en el videoclip. Una de las escenas parece recrear la actuación de Carpenter en los Grammy de este año, caracterizada por un despliegue teatral y vestuario de showgirl.

Temas Relacionados

Taylor SwiftThe Fate of OpheliaThe Life of a ShowgirlTravis KelceEras Tour

Últimas Noticias

¿Quién era Adeline Watkins? Todo sobre la supuesta novia de Ed Gein

“Monstruo: la historia de Ed Gein” rescató la figura de la mujer que osciló entre admitir un romance y sostener solo una amistad con el asesino de Plainfield

¿Quién era Adeline Watkins? Todo

Kaia Gerber apuesta por el amor basado en la amistad

Tras experiencias sentimentales complicadas, la joven modelo, hija de Cindy Crawford, reveló que ahora valora la amistad y el respeto como pilares de su bienestar emocional, publicó Vanity Fair

Kaia Gerber apuesta por el

El incómodo momento que vivió Cara Delevingne al no ser reconocida en la Semana de la Moda de París

La modelo británica fue frenada al intentar entrar al desfile de Stella McCartney

El incómodo momento que vivió

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Las teorías sobre el argumento de la próxima película sugieren una posible colaboración entre el protagonista y miembros de la Alta Mesa, según medios especializados y declaraciones de los creadores

Rumores sobre “John Wick 5″:

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

La actriz estadounidense, reconocida por su versatilidad entre cine y televisión, compartió en el pódcast “Good Hang” una mirada irónica sobre la presión social y la autoimagen en la industria del entretenimiento

Regina Hall enfrenta los estereotipos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los negocios del nigeriano sospechado

Los negocios del nigeriano sospechado de financiar el terrorismo en África con una megaestafa en Argentina

El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras

Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

La velocidad en el acceso al capital, prioridad para los nuevos traders en Latinoamérica, según experta

Ucrania denunció que hay miles de componentes occidentales en los drones y misiles que utiliza Rusia

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

TELESHOW
El esperado reencuentro de Marley

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”

Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”