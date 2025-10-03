Taylor Swift reveló la historia detrás de su anillo de compromiso y habló de su noviazgo con Travis Kelce

La cantante promociona el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl (Créditos: Hits Radio UK)

La cantante Taylor Swift atraviesa un momento decisivo en su vida personal y profesional. En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, la estrella de la música pop compartió detalles sobre su reciente compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y la historia detrás del anillo que se ha convertido en símbolo de su relación.

En una entrevista con Heart Radio UK, la cantautora confirmó que su prometido fue el encargado de diseñar personalmente la joya junto a la reconocida artesana Kindred Lubeck. “Ella hace todos sus grabados en oro a mano”, explicó la cantante.

De hecho, Swift recordó que fue ella misma quien le habló a Kelce sobre el trabajo de Lubeck. Lo que entonces pareció un gesto sin mayor trascendencia, terminó convirtiéndose en el detalle clave de la propuesta de matrimonio.

“Le había mostrado un video que pensé que era muy genial. Lo había visto hace un año y medio, y resulta que él estaba prestando atención a todo”, contó Swift.

El compromiso de la pareja ocurrió en agosto tras más de dos años de relación. (Instagram)

El resultado fue un diamante old mine brilliant cut montado en un aro de oro con piedras más pequeñas y un bisel delgado, una pieza única que emocionó profundamente a la intérprete.

“Cuando vi el anillo, fue como [suspiro]. Pensé: ‘¡Sé quién hizo eso! ¡Sé quién hizo eso! Y también, me escuchaste’. Él lo hizo increíble, fue como: ‘Realmente me conoces’”, relató con entusiasmo.

Swift incluso reconoció que ella no tenía claro lo que quería para su propuesta soñada, pero que Kelce acertó completamente.

“No sabía lo que quería, pero de alguna manera él sí lo supo, y eso es un gran detalle”, relató.

En otra entrevista, Swift continuó hablando sobre lo mucho que valora la personalidad de Kelce.

“Encontrar un mejor amigo que te parezca guapo, ese es el objetivo”, dijo la cantante sobre su relación (AP Foto/John Locher)

“Él es un estallido de diversión. Es simplemente la persona más divertida, el alma de cualquier fiesta, incluso cuando solo estamos nosotros. Ese es el objetivo, ¿no? Encontrar un mejor amigo que te parezca guapo”, señaló la cantante de Cruel Summer al programa Hits Radio Breakfast Show.

Swift, que está por cumplir 36 años, aseguró que Kelce encarna todo lo que buscaba en una pareja. Lo definió como una persona divertida, vibrante y con un carácter contagioso: “Él nunca se ha puesto nervioso por nada en su vida. Es muy divertido, tiene esa personalidad vibrante e infecciosa y me hace reír muchísimo”.

Planes de boda sin prisas

Aunque la pareja se comprometió en agosto, Swift aseguró que aún no han comenzado a organizar la boda. Confesó que nunca había fantaseado con ese día hasta conocer a Kelce.

“Pensarías que yo he sido el tipo de persona obsesionada con la idea de una boda toda mi vida, pero en realidad nunca pensé en qué haría o qué querría hasta que conocí a la persona”, reconoció.

Por ahora, no existen planes concretos sobre la ceremonia ni sobre la despedida de soltera.

Swift explicó que su disco es un retrato fiel de su vida en este momento (Cassidy Araiza/The New York Times)

Según contó, la prioridad sigue siendo disfrutar de su presente musical: “Estamos dando pasos pequeños. Estamos poniendo un pie delante del otro. Amo esta era, amo el tema de este álbum. Es tan divertido jugar con eso”.

No obstante, Swift admitió que la boda es un evento que espera con ilusión: “Estoy realmente emocionada también”, confesó.

La cantante incluso bromeó con la posibilidad de que Ed Sheeran, uno de sus amigos más cercanos, tuviese el encargo de cantar en su boda: “Sería difícil evitar que lo hiciera, creo. Esa es la cosa, él siempre está siendo invitado a cantar en bodas, y es como: ‘Ed, si hay un escenario, ya sabes que estarás en él’”.

En paralelo a su compromiso, Swift lanzó el viernes 3 de octubre su nuevo álbum, The Life of a Showgirl. El disco fue escrito durante la gira europea del Eras Tour 2024 y varias canciones llevan la huella de su relación con Kelce.

“Una cosa sobre este álbum que creo que es realmente emocionante es que, muchas veces, cuando hago un disco, hay un desfase entre el momento en que lo hice y cuando entra al mundo. Con este diría que es una imagen completa y total de cómo luce mi vida ahora mismo”, expresó a Hits Radio.