Reforzaron las tareas de combate para detener el incendio en Cafayate a dos semanas del inicio de las llamas

El avance del fuego es constante y ya lleva más de 200 hectáreas consumidas

Las tareas para contener el avance del fuego en la zona de Cafayate continúan intensificándose y, en las últimas horas, las autoridades de Salta confirmaron que sumaron refuerzos a los trabajos de los brigadistas.

Dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad fueron incorporados a las tareas de combate, que se suman a otro vehículo aéreo de igual capacidad que ya era parte del operativo. Además, los brigadistras cuentan con camionetas 4x4, camiones cisterna, motobombas, equipos de comunicación y herramientas especiales, camionetas.

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De esta manera, la Brigada Nacional Centro, Bomberos Voluntarios de Cafayate, Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Subsecretaría de Defensa Civil, trabajan coordinados por tierra y aire. Los bomberos mantienen el operativo en los laterales de la ruta nacional 68, con el objetivo de evitar que el fuego alcance áreas pobladas. Mientras tanto, la Dirección General de Seguridad Vial desplegó móviles y personal en distintos tramos de esa ruta, donde la reducción de visibilidad por humo y polvo en suspensión obligó a cortes preventivos momentáneos del tránsito.

“Se realizaron más de 23 vuelos, las dotaciones de bomberos, el agua que fluye constantemente… estamos trabajando de manera coordinada con los brigadistas en tierra”, aseguró el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.

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A su vez, remarcó: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia, en fin, es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

Las tareas ya llevan dos semanas (Foto: Gobierno de Salta)

Este domingo, el secretario de Seguridad provincialm, Nicolás Avellaneda, recorrió los sectores afectados junto al jefe de Policía, Diego Bustos, y al subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, según informó el Gobierno provincial.

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En tanto, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, participó de una reunión operativa con las autoridades provinciales para definir estrategias de contención y enfriamiento una vez que las condiciones meteorológicas mejoren. Del operativo también participan integrantes de la Policía Rural y Ambiental, que realizan recorridos preventivos en los sectores afectados.

Sumaron dos aviones hidrantes (Foto: Gobierno de Salta)

En el aeródromo local, los Bomberos Voluntarios de Cafayate se encargaron del reaprovisionamiento de agua para los aviones hidrantes. Sobre el terreno, dos cuadrillas de la Brigada Nacional Centro avanzaban con motosierras para abrir paso a los equipos de bombeo en los sectores más comprometidos, según mencionó el portal El Tribuno. De las tareas también participaron un coordinador regional y un equipo técnico para realizar informes meteorológicos y apoyo logístico, indicó la Agencia Federal de Emergencia en la red social X.

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El trabajo no se limita a extinguir las llamas visibles, sino que los equipos también enfrían el suelo, aseguran los bordes del incendio y verifican que no queden brasas activas en zonas de difícil acceso, para evitar reactivaciones con el viento.

Las autoridades recorrieron las zonas afectadas (Foto: Gobierno de Salta)

En horas de la tarde noche del domingo, el monitoreo detectó dos nuevos puntos calientes que provocaron el reinicio de focos ígneos en zonas denominadas “islas”, alejadas de los sectores críticos. El personal trabajaba para contener esas reactivaciones antes de que el viento pueda extenderlas.

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El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, detalló que algunos brigadistas sufrieron lesiones por el fuego: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”.

Las adversidades climáticas siguen siendo un problema para los trabajos. Las advertencias por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, se mantienen activas en toda la región y esto podría reavivar las llamas en algunas zonas.

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De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias en los próximos días. Solo el fenómeno del viento es el que mantiene una alerta amarilla debido a la capacidad de daño.