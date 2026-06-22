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La secuencia de Federico Viñas que concluyó en gol de Uruguay ante Cabo Verde y abrió un debate en redes

El delantero uruguayo estaba ayudando a estirar la pierna del rival, pero al ver el avance ofensivo cortó la asistencia y se sumó al ataque que terminó con el 1-1 de Maxi Araújo

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El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en Miami dejó una imagen inesperada que se viralizó rápidamente. El delantero uruguayo Federico Viñas fue protagonista de una curiosa situación: mientras ayudaba a Telmo Arcanjo a estirar la pierna tras una molestia muscular, detectó un avance ofensivo de su equipo y, sin dudarlo, soltó al rival para sumarse al ataque.

La escena tuvo lugar a los 43 minutos, cuando Cabo Verde ganaba por la mínima tras el tanto de Kevin Pina. Arcanjo, con la mano en el isquiotibial derecho, buscó detener el ritmo del juego, pero la Celeste recuperó la pelota e inició una jugada rápida. Viñas, que estaba asistiendo al jugador caído, optó por dejarlo en el césped y correr hacia el área rival.

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Federico Viñas soltó a Telmo Arcanjo para sumarse al ataque, Uruguay empató y estalló la polémica en Miami (REUTERS/Paul Childs)
Federico Viñas soltó a Telmo Arcanjo para sumarse al ataque, Uruguay empató y estalló la polémica en Miami (REUTERS/Paul Childs)

El desarrollo del ataque uruguayo desembocó en el empate transitorio. Tras un remate que dio en el palo, Maxi Araújo aprovechó el rebote dentro del área chica y definió para el 1-1. La jugada provocó malestar en el equipo africano, que reclamó la falta de atención médica para su compañero en el suelo.

Viñas no participó directamente en la anotación, pero su cambio de enfoque fue motivo de comentarios irónicos y memes en las redes sociales. Entre los mensajes, varios usuarios calificaron el momento como “histórico” y bromearon: “Si la patria me llama, aquí estoy”. Otros remarcaron que “le faltó convertir el gol, hubiera sido épico”.

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La reacción digital contrastó con la frustración de los caboverdianos. Esperaban que los uruguayos detuvieran el juego ante la evidente lesión, pero la acción continuó y terminó favoreciendo a los sudamericanos. En el entretiempo, el técnico Bubista decidió reemplazar a Arcanjo por Deroy Duarte debido a la lesión.

En el entretiempo Telmo Arcanjo fue sustituido debido a la lesión (REUTERS/Amanda Perobelli)
En el entretiempo Telmo Arcanjo fue sustituido debido a la lesión (REUTERS/Amanda Perobelli)

El partido tuvo más emociones antes de la pausa. Agustín Canobbio puso el 2-1 para Uruguay en una jugada aérea, lo que parecía encaminar al equipo de Marcelo Bielsa hacia una victoria necesaria. Sin embargo, un error defensivo en la segunda parte devolvió la igualdad. Fernando Muslera, arquero uruguayo, intentó despejar fuera del área pero falló en la salida. Hélio Varela aprovechó el regalo y definió con el arco vacío para el 2-2 definitivo.

El resultado dejó a Uruguay en una posición incómoda. Tras igualar también en su debut ante Arabia Saudita, suma solo dos puntos en el Grupo H. La clasificación a los dieciseisavos de final depende ahora del duelo ante España, líder de la zona tras golear a los árabes en la segunda fecha.

El primer gol de Uruguay llegó a través de Maxi Araujo y el segundo fue de Agustín Canobbio para el empate 2-2 final (REUTERS/Amanda Perobelli)
El primer gol de Uruguay llegó a través de Maxi Araujo y el segundo fue de Agustín Canobbio para el empate 2-2 final (REUTERS/Amanda Perobelli)

En plataformas sociales, la escena fue descrita como “el momento del Mundial”, recibiendo tanto elogios humorísticos como cuestionamientos al desempeño colectivo de Uruguay, que no logró imponerse en el marcador. La igualdad en Miami obliga a los uruguayos a buscar una victoria ante España, el próximo viernes 26 de junio en Guadalajara. Ese mismo día, Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita en Houston, en partidos simultáneos.

La expectativa está puesta en si Bielsa logrará revertir la tendencia de empates y en si Uruguay podrá mostrar mayor solidez en defensa, tras los errores individuales que condicionaron el resultado frente a Cabo Verde. Mientras tanto, la imagen de Viñas soltando a Arcanjo para sumarse al ataque permanece como una de las postales inesperadas de este Mundial y tema de debate internacional.

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