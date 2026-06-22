Confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Bariloche

El Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo en San Carlos de Bariloche donde se encuentra internada la mujer con hantavirus (Google Maps)

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado este domingo en Bariloche, despertando preocupación en la comunidad médica y entre los vecinos de la región.

La paciente es la esposa de un hombre que había sido internado por la misma enfermedad hace 45 días y ya había recibido el alta. La noticia fue confirmada por el Hospital Dr. Ramón Carrillo, que precisó que la mujer cumplió con el período de aislamiento preventivo estipulado para contactos estrechos.

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Durante los 21 días de aislamiento, la mujer no manifestó síntomas y permaneció fuera de su trabajo, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Sin embargo, días después de finalizar esa etapa, comenzó a experimentar molestias, en un primer momento atribuidas a una posible infección urinaria. La aparición de fiebre, dolores musculares y tos llevó a los profesionales del hospital a activar los protocolos para sospecha de hantavirus.

De acuerdo con lo informado por el portal Río Negro, tras la evaluación clínica y la realización de exámenes de laboratorio, se confirmó el diagnóstico. El hospital informó que la paciente fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por precaución y para asegurar un monitoreo estricto de su evolución. “Su estado general es estable”, señalaron desde el establecimiento de salud.

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De igual forma, la decisión de mantenerla en cuidados intensivos responde a la necesidad de un control constante, dado el potencial riesgo de evolución que caracteriza a la enfermedad. Hasta el momento, no se han reportado complicaciones graves en la evolución de la paciente.

La transmisión entre personas es infrecuente

El Área de Epidemiología del hospital y las autoridades sanitarias locales han puesto en marcha las tareas de control de foco y el seguimiento de posibles contactos estrechos. El objetivo principal es identificar de forma rápida a cualquier persona que pudiera haber estado expuesta al virus, para aplicar medidas preventivas y evitar la eventual propagación de la enfermedad.

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El control epidemiológico incluye entrevistas con allegados, revisión de movimientos y actividades recientes de la paciente y, en caso de ser necesario, la indicación de aislamiento preventivo para quienes hayan mantenido contacto directo. Las autoridades destacaron la importancia de la responsabilidad individual y la colaboración de la comunidad para el éxito de estas acciones.

La confirmación de este caso reactiva la preocupación por la presencia del hantavirus en la región andina. El antecedente más inmediato es el del esposo de la mujer, quien había sido internado y posteriormente dado de alta hace poco más de seis semanas.

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La principal vía de contagio del hantavirus es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales procedentes de excreciones de roedores infectados. Esto suele ocurrir en áreas rurales, suburbanas o silvestres, especialmente en viviendas, galpones o estructuras cerradas infestadas por roedores.

El Ministerio de Salud destaca que también puede producirse transmisión por contacto de mucosas con excreciones infectadas (vías conjuntival, nasal o bucal) y, en menor medida, por mordedura directa de roedores portadores.

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Aunque la transmisión entre personas es poco frecuente, se documentaron casos en contextos de brote, por lo que todas las secreciones y fluidos humanos se consideran potencialmente riesgosos en estos escenarios.