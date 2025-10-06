Entretenimiento

“Miles de flecos y cientos de piedras”: la historia detrás del vestido de Taylor Swift para su último disco

La diseñadora Kelsey Randall cumple su sueño de vestir a la cantante con creaciones deslumbrantes para el álbum “The Life of a Showgirl”

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Kelsey Randall fue contactada por
Kelsey Randall fue contactada por el equipo de Taylor Swift para diseñar un vestido en tiempo récord. (Instagram/ Taylor Swift)

En su más reciente proyecto, el álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift luce piezas deslumbrantes de la diseñadora independiente Kelsey Randall, marcando un hito tanto en la carrera de la artista como en la de la creativa de moda que, una década atrás, soñaba precisamente con vestir a la cantante.

La portada del disco y el videoclip del sencillo principal, “The Fate of Ophelia”, presentan a Taylor envuelta en bodysuits con incrustaciones de cristales, medias de red y vestidos de malla metálica que evocan el glamour teatral del burlesque moderno.

Las imágenes, capturadas por los fotógrafos de moda Mert Alas y Marcus Piggott, muestran a la estrella pop en poses icónicas: recostada en una habitación junto a un piano verde, sentada en una mesa con un martini y un plato de espagueti, o tumbada dentro de una bañera con un vestido que parece brillar con vida propia.

Kelsey Randall se encargó de
Kelsey Randall se encargó de diseñar uno de los vestuarios más icónicos del álbum de Taylor Swift. (Instagram/Taylor Swift)

Detrás de estos impactantes estilismos está Kelsey Randall, quien fundó su marca homónima en 2015. Desde entonces, su mayor anhelo fue vestir a la artista.

“Diseño para personas que quieren estar en el centro del escenario, ya sea una novia en su boda o una estrella del pop. La mayor parte del trabajo que hago es personalizado, lo cual es realmente divertido y emocionante porque tienes la oportunidad de adaptarlo a la persona y al tipo de mensaje que está tratando de transmitir”, contó Randall a Page Six.

La oportunidad llegó de forma inesperada cuando, en marzo, el equipo de estilismo de Taylor Swift la contactó por Instagram, solicitando un vestido específico de su colección.

Sin embargo, ese diseño había sido robado en una sesión de fotos, por lo que la diseñadora estaba “decepcionada”, pero aseguró “tenía una extraña fe en que algo iba a salir bien”. Semanas después, el equipo de Swift encontró en un archivo de vestuario una pieza inédita de Kelsey Randall, muy similar a la original.

El vestido original que el
El vestido original que el equipo de Taylor Swift deseaba, fue robado en una sesión de fotos. (Instagram/Kelsey Randall)

Ese vestido, adornado con piedras peridoto, cristales de araña reales y un efecto tipo piel de serpiente, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas del álbum.

“No tenía ni idea de en qué estaban trabajando, pero estaba convencida de que estábamos consiguiendo el estilo de ‘Reputación’, porque el vestido es dorado y tiene piedras verdes, y casi tiene un efecto de piel de serpiente”.

Pero la colaboración no terminó allí. El equipo de la cantante encargó una segunda pieza personalizada.

Esta vez, un vestido de malla transparente y flecos de cadena con incrustaciones de cristales en tonos iridiscentes —rosas, púrpuras, dorados— inspirado en el icónico body de Versace que la cantante usó en el Eras Tour.

Kelsey Randall se inspiró en
Kelsey Randall se inspiró en los colores del vestuario de Taylor Swift en la gira The Eras Tour. (Cassidy Araiza/The New York Times)

“Me encantó esa combinación de colores desde el principio; es tan soñadora. Después de escuchar el álbum, diría que es muy ‘Opalite!’. Pero me recordó especialmente al body de Versace del Eras Tour, que es tan simbólico e icónico”, dijo.

La confección fue contrarreloj, pues la diseñadora contaba con solo 13 días para su entrega, curiosamente el número favorito de Taylor Swift. Es así que Randall organizó un “círculo de cristales” con algunas amigas y su esposa, quien colaboró con ella entre clases de verano.

Fue muchísimo trabajo manual. Literalmente pedimos miles de metros de flecos y cientos de tipos de piedras. Llamé a todas mis chicas más hábiles. Era como un círculo de costura, pero un círculo de diamantes de imitación”, bromeó, señalando que no podía decirle a nadie para quien era el estilo brillante.

El resultado no solo superó las expectativas del equipo de Swift, sino que quedó inmortalizado en la portada del disco, en el video musical y en vallas publicitarias de todo el mundo.

El vestido diseñado para Taylor
El vestido diseñado para Taylor Swift fue utilizado para el videoclip del tema "The Fate of Ophelia"

Taylor aprueba todo desde el principio. Y no puedo decir suficientes cosas buenas de su equipo de estilismo. Fueron amables, comunicativos, y lucharon para que este segundo look se concretara”, comentó.

Finalmente, Kelsey Randall admitió que ver su trabajo junto al de Bob Mackie —el legendario “sultán de las lentejuelas” y su ídolo de toda la vida— fue la culminación de un sueño.

Temas Relacionados

Taylor SwiftThe Life of a ShowgirlvestidoKelsey Randall

Últimas Noticias

Miley Cyrus reveló que su padre Billy Ray lloró cuando le dedicó la canción “Secrets” tras su distanciamiento

El tema, lanzado en septiembre de este año, fue dedicado especialmente a su progenitor como regalo de cumpleaños número 64, y también como lo que la cantante describió como una “ofrenda de paz”

Miley Cyrus reveló que su

Martin Scorsese recordó la razón por la que no logró convertirse en sacerdote: “No era mi lugar”

El legendario director recordó sus años de juventud en el seminario y cómo el despertar emocional y cultural de los años 50 lo alejó de la vida religiosa

Martin Scorsese recordó la razón

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

“Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría.”, escribió la cantante en el pie de foto, acompañando la publicación con una mezcla de nostalgia, humor y amor genuino

Selena Gomez compartió fotos inéditas

Aubrey O’Day lanzó una advertencia a los jóvenes artistas tras la condena a Sean “Diddy” Combs

Después de que el rapero fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos relacionados con prostitución, su ex protegida se pronuncia con un mensaje de alerta para quienes inician en la industria

Aubrey O’Day lanzó una advertencia

Amy Schumer mostró su radical pérdida de peso con una fotografía en redes sociales

La actriz abordó sin filtros el impacto de los medicamentos para perder peso y los tratamientos hormonales

Amy Schumer mostró su radical
ÚLTIMAS NOTICIAS
Minerales críticos: Europa también se

Minerales críticos: Europa también se interesa por los proyectos mineros en la Argentina

El mercado local se cubre con dólares y bonos, pero en el mundo los refugios son el oro y el bitcoin, por la debilidad de la moneda de EEUU

Las reservas del BCRA se sostuvieron cerca de USD 40.000 millones pese a la volatilidad cambiaria: qué prevén los expertos

Un estudio privado calculó que en el último trimestre podrían faltar USD 8.500 millones

Qué modificaciones al régimen cambiario espera el mercado tras las elecciones de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Zohran Mamdani: la amenaza estratégica

Zohran Mamdani: la amenaza estratégica que se gesta en Nueva York

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

Gisele Pelicot regresa a la corte francesa para un juicio de apelación promovido por uno de los condenados en su caso de violación

Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia: el presunto tirador fue detenido por la policía

La Unión Europea criticó la “persecución de la disidencia” durante las elecciones municipales en Georgia

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”