“Miles de flecos y cientos de piedras”: la historia detrás del vestido de Taylor Swift para su último disco

Kelsey Randall fue contactada por el equipo de Taylor Swift para diseñar un vestido en tiempo récord. (Instagram/ Taylor Swift)

En su más reciente proyecto, el álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift luce piezas deslumbrantes de la diseñadora independiente Kelsey Randall, marcando un hito tanto en la carrera de la artista como en la de la creativa de moda que, una década atrás, soñaba precisamente con vestir a la cantante.

La portada del disco y el videoclip del sencillo principal, “The Fate of Ophelia”, presentan a Taylor envuelta en bodysuits con incrustaciones de cristales, medias de red y vestidos de malla metálica que evocan el glamour teatral del burlesque moderno.

Las imágenes, capturadas por los fotógrafos de moda Mert Alas y Marcus Piggott, muestran a la estrella pop en poses icónicas: recostada en una habitación junto a un piano verde, sentada en una mesa con un martini y un plato de espagueti, o tumbada dentro de una bañera con un vestido que parece brillar con vida propia.

Kelsey Randall se encargó de diseñar uno de los vestuarios más icónicos del álbum de Taylor Swift. (Instagram/Taylor Swift)

Detrás de estos impactantes estilismos está Kelsey Randall, quien fundó su marca homónima en 2015. Desde entonces, su mayor anhelo fue vestir a la artista.

“Diseño para personas que quieren estar en el centro del escenario, ya sea una novia en su boda o una estrella del pop. La mayor parte del trabajo que hago es personalizado, lo cual es realmente divertido y emocionante porque tienes la oportunidad de adaptarlo a la persona y al tipo de mensaje que está tratando de transmitir”, contó Randall a Page Six.

La oportunidad llegó de forma inesperada cuando, en marzo, el equipo de estilismo de Taylor Swift la contactó por Instagram, solicitando un vestido específico de su colección.

Sin embargo, ese diseño había sido robado en una sesión de fotos, por lo que la diseñadora estaba “decepcionada”, pero aseguró “tenía una extraña fe en que algo iba a salir bien”. Semanas después, el equipo de Swift encontró en un archivo de vestuario una pieza inédita de Kelsey Randall, muy similar a la original.

El vestido original que el equipo de Taylor Swift deseaba, fue robado en una sesión de fotos. (Instagram/Kelsey Randall)

Ese vestido, adornado con piedras peridoto, cristales de araña reales y un efecto tipo piel de serpiente, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas del álbum.

“No tenía ni idea de en qué estaban trabajando, pero estaba convencida de que estábamos consiguiendo el estilo de ‘Reputación’, porque el vestido es dorado y tiene piedras verdes, y casi tiene un efecto de piel de serpiente”.

Pero la colaboración no terminó allí. El equipo de la cantante encargó una segunda pieza personalizada.

Esta vez, un vestido de malla transparente y flecos de cadena con incrustaciones de cristales en tonos iridiscentes —rosas, púrpuras, dorados— inspirado en el icónico body de Versace que la cantante usó en el Eras Tour.

Kelsey Randall se inspiró en los colores del vestuario de Taylor Swift en la gira The Eras Tour. (Cassidy Araiza/The New York Times)

“Me encantó esa combinación de colores desde el principio; es tan soñadora. Después de escuchar el álbum, diría que es muy ‘Opalite!’. Pero me recordó especialmente al body de Versace del Eras Tour, que es tan simbólico e icónico”, dijo.

La confección fue contrarreloj, pues la diseñadora contaba con solo 13 días para su entrega, curiosamente el número favorito de Taylor Swift. Es así que Randall organizó un “círculo de cristales” con algunas amigas y su esposa, quien colaboró con ella entre clases de verano.

“Fue muchísimo trabajo manual. Literalmente pedimos miles de metros de flecos y cientos de tipos de piedras. Llamé a todas mis chicas más hábiles. Era como un círculo de costura, pero un círculo de diamantes de imitación”, bromeó, señalando que no podía decirle a nadie para quien era el estilo brillante.

El resultado no solo superó las expectativas del equipo de Swift, sino que quedó inmortalizado en la portada del disco, en el video musical y en vallas publicitarias de todo el mundo.

El vestido diseñado para Taylor Swift fue utilizado para el videoclip del tema "The Fate of Ophelia"

“Taylor aprueba todo desde el principio. Y no puedo decir suficientes cosas buenas de su equipo de estilismo. Fueron amables, comunicativos, y lucharon para que este segundo look se concretara”, comentó.

Finalmente, Kelsey Randall admitió que ver su trabajo junto al de Bob Mackie —el legendario “sultán de las lentejuelas” y su ídolo de toda la vida— fue la culminación de un sueño.