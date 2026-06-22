El presidente dominicano llamó a su partido a discutir los conflictos puertas adentro y llamó a la unidad

La intervención del mandatario se dio durante el Comité Nacional que aprobó el cronograma para renovar la dirigencia, en un contexto de señales de competencia por la postulación oficialista de 2028 (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llamó a la unidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) este domingo y pidió discutir los conflictos internos dentro del partido, durante una reunión del Comité Nacional que aprobó el calendario para renovar sus autoridades y abrió la antesala de la disputa por la candidatura presidencial de 2028. El mensaje llegó cuando el mandatario no puede postularse otra vez, tras la reforma constitucional que blindó los límites a la reelección presidencial.

El proceso interno ya tiene fechas definidas. Según la transmisión del evento y retomado por Diario Libre, el Comité Nacional fijó para el 5 de julio la XXIII Convención Nacional Extraordinaria, para el 7 de julio la apertura formal del proceso convencional, para el 2 de agosto la XXIV Convención Nacional Ordinaria y para el 5 de septiembre la proclamación de las nuevas autoridades en una Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados.

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Abinader aprovechó el encuentro para ordenar prioridades. “Los problemas nuestros los discutimos internamente”, afirmó ante más de mil dirigentes, y advirtió que “los dominicanos nos eligieron para resolver los problemas del país y no para oír hablar de los nuestros”.

Renovación de autoridades y mensaje a la dirigencia

En su discurso, el mandatario insistió en que el adversario político del oficialismo no está dentro del partido. También defendió que el PRM es una organización de “multiliderazgo”, sostuvo que “ningún dirigente es más grande que el PRM” y reconoció que existen aspiraciones hacia el futuro, aunque las consideró legítimas.

En el Comité Nacional, el mandatario trazó una línea sobre las disputas y recordó por qué no competirá de nuevo. Con más de mil dirigentes, el oficialismo abrió un cronograma que ya mueve ambiciones (Cortesía PRM)

La dirección partidaria aprobó que las nuevas autoridades sean escogidas mediante la modalidad de Convención de Delegados. En la jornada del 2 de agosto se elegirán el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y los subsecretarios generales del partido.

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La reunión tuvo peso político adicional porque coincide con el comienzo de los movimientos internos hacia la candidatura presidencial del oficialismo para 2028. Ese escenario quedó condicionado por la imposibilidad de Abinader de buscar un nuevo mandato, luego de impulsar la modificación constitucional que prohíbe alterar el límite a la reelección.

El presidente también centró parte de su intervención en la relación entre el Gobierno y la estructura partidaria. Dijo que un gobierno fuerte necesita un partido fuerte y definió que esa fortaleza no depende de quién más habla, sino de quien mejor escucha, organiza y conecta con la ciudadanía.

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Los llamados públicos a la cohesión interna

Abinader pidió a la dirigencia mantenerse en las comunidades, los barrios y los campos, en contacto con juntas de vecinos, asociaciones de productores, clubes deportivos e iglesias. “La política comienza escuchando”, afirmó, y agregó que “ningún informe técnico sustituye una conversación, ninguna encuesta sustituye una visita, ninguna red social sustituye el encuentro humano”.

Luis Abinader habló ante más de mil dirigentes en el Comité Nacional que aprobó el calendario para renovar autoridades y abrió la disputa de 2028 (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

El mensaje del mandatario fue acompañado por la secretaria general del partido y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a quien el texto fuente ubica, junto con el ministro de Turismo David Collado, entre las principales figuras en la carrera por la candidatura presidencial oficialista. “Lo que nos une es mucho más grande que cualquier diferencia”, expresó.

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Mejía añadió que “la unidad no significa pensar igual en todo” y envió una señal a la base partidaria al sostener que “ningún perremeísta se sienta extraño en este gobierno que ayudó a construir”.

También habló el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien pidió anteponer los objetivos colectivos a los proyectos individuales. “No se trata de mí o de Carolina, es de algo más importante”, manifestó, y sostuvo que la reorganización interna no debe leerse como un movimiento a favor o en contra de ninguna figura.