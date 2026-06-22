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Panamá aboga por elecciones libres en Venezuela y se ofrece para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, afirma canciller

Se decanta porque la diplomacia en la región se oriente a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales”

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El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. (Cortesía)
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. (Cortesía)

“Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas”, afirmó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien agregó sin dar mayores detalles que Panamá se ofreció como sede para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos basado en igualdad y respeto mutuo.

Martínez-Acha reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, aunque añadió que deben respetarse las decisiones del pueblo venezolano.

Aseguró que varios cancilleres han conversado sobre la importancia de abrir un diálogo incluyente con todos los actores políticos, que permita encaminar elecciones libres y justas, con garantías y reformas al sistema electoral.

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Sobre Cuba recordó su visita del 28 de marzo para dar seguimiento a la situación de panameños detenidos en ese país, indicando que gracias a gestiones diplomáticas tres panameñas fueron liberadas, mientras que aún siete permanecen detenidos en la isla.

El 28 de febrero un grupo de ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba, enfrentando una posible condena de hasta ocho años de prisión bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, de lentes, llegó este domingo a Panamá para los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. (Cancillería)
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, de lentes, llegó este domingo a Panamá para los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. (Cancillería)

Un operativo de seguridad de las autoridades cubanas detectó al grupo realizando pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador en la isla.

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En opinión de Martínez-Acha Vásquez la diplomacia en la región debe estar orientada a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales” que contribuyan a la estabilidad regional y a la coexistencia pacífica.

Las declaraciones del canciller panameño se dieron en el marco de la conferencia de prensa de apertura de la 56 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se inaugura este lunes en la capital panameña.

Para participar en la llamada Semana de Alto Nivel, que conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, llegaron a este domingo los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Los visitantes, de acuerdo a lo informado, sostendrán reuniones bilaterales y participarán en las actividades oficiales programadas en el marco de la conmemoración histórica del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, orientada a fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y el multilateralismo en el hemisferio.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, al centro, llegó a Panamá para participar de los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. (Cancillería)
El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, al centro, llegó a Panamá para participar de los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. (Cancillería)

La información oficial señala que además de los jefes de Estado y vicepresidentes, estarán presentes 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales y altos cargos de países y organizaciones internacionales.

Por otro lado, durante la sesión abierta de la 31 Reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) las delegaciones resaltaron la relevancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, la solidaridad y la concertación entre los países ante un escenario internacional en constante transformación.

En la clausura del diálogo especial sobre la vigencia del multilateralismo, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, expresó que el espacio ofreció oportunidades de cooperación entre regiones y una esperanza en beneficio de los pueblos.

Para Panamá ha sido alentador que esta convocatoria haya registrado la mayor asistencia en un Consejo de Ministros de la AEC, lo cual refleja el interés de revitalizar la organización regional y darle un nuevo dinamismo, se indicó en una nota de prensa. En el diálogo sobre el multilateralismo participaron los Estados Miembros, socios regionales y extra regionales de la AEC.

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