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Morgan Freeman debuta en la música con un álbum dedicado al blues

El actor presentó “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience”, un disco de 12 canciones que recorre la historia del blues

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Morgan Freeman lanza un proyecto musical que recorre la historia del blues. (Reuters)
Morgan Freeman lanza un proyecto musical que recorre la historia del blues. (Reuters)

Morgan Freeman anunció su incursión en la industria musical con el lanzamiento de Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, un álbum que estará disponible a partir del 7 de agosto a través del sello Decca Records.

El proyecto combina elementos del blues tradicional con arreglos orquestales y cuenta con la participación de diversos artistas vinculados al género.

Según la información difundida por la producción, el álbum está compuesto por 12 canciones y propone un recorrido musical inspirado en más de un siglo de historia del blues.

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El actor participa como narrador y productor del proyecto, que reúne a intérpretes como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland y Lawrence “Boo” Mitchell. También forma parte de la grabación la Chineke! Orchestra.

En un comunicado emitido con motivo del anuncio, Morgan Freeman explicó que su vínculo con el blues se remonta a su infancia en el estado de Mississippi.

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Morgan Freeman recuerda su infancia con este disco dedicado al blues. (Decca Records)
Morgan Freeman recuerda su infancia con este disco dedicado al blues. (Decca Records)

“Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela, en el Delta del Mississippi, y nunca me abandonó”, señaló el actor de 89 años.

Como adelanto del álbum, el artista presentó el sencillo “Death Letter Blues” el 19 de junio, fecha en la que se conmemora Juneteenth en Estados Unidos, el cual es un día que conmemora el fin de la esclavitud en este país.

Juneteenth es una contracción de las palabras en inglés June (junio) y nineteenth (diecinueve).

La canción cuenta con la participación de Taj Mahal en la voz principal y la guitarra. El tema fue grabado originalmente en 1965 por Son House, una de las figuras representativas del blues del Delta.

“El Juneteenth nos pareció la fecha perfecta para presentar este potente sencillo. Esta música nació de la misma historia que conmemora el Juneteenth”, dijo Eric Meier, productor del álbum, en el comunicado de prensa.

Morgan Freeman pensó que el primer sencillo del disco era ideal para conmemorar el "juneteenth". (REUTERS/Eduardo Munoz)
Morgan Freeman pensó que el primer sencillo del disco era ideal para conmemorar el "juneteenth". (REUTERS/Eduardo Munoz)

Meier destacó además las características de la grabación de “Death Letter Blues”, realizada con acompañamiento sinfónico y registrada en estudios emblemáticos como Royal Studios y Abbey Road. Según señaló, la combinación de estos elementos forma parte de la propuesta artística del álbum.

Morgan Freeman explicó que la elección de esta canción como primer sencillo respondió tanto a su relevancia dentro del género como al contexto histórico asociado a la fecha de lanzamiento. Según indicó, el lanzamiento en Juneteenth busca reconocer los orígenes culturales e históricos de la música blues.

“Que Taj Mahal abra este álbum con una versión del clásico “Death Letter Blues” de Son House le da el tono perfecto para la introducción. Publicarlo el 19 de junio no es solo simbólico, sino que representa la esencia de esta música y de quienes la crearon. Espero que la gente la escuche y recuerde”, expresó.

Además del lanzamiento discográfico, Freeman anunció una serie de presentaciones relacionadas con el proyecto. La gira promocional contempla tres fechas programadas para este año.

El primer concierto se realizará el 7 de agosto en Houston, coincidiendo con el lanzamiento oficial del álbum. Posteriormente, el espectáculo llegará a Memphis el 26 de septiembre y finalizará el 17 de octubre en Gulfport, Mississippi.

Morgan Freeman tiene contemplado presentarse en tres fechas para promocionar su disco. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Morgan Freeman tiene contemplado presentarse en tres fechas para promocionar su disco. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El álbum incluye una selección de canciones asociadas al repertorio clásico y contemporáneo del blues.

Entre los temas que integran la producción se encuentran “Dark Was the Night, Cold Was the Ground”, interpretado junto a Keith Johnson; “Crossroads”, a cargo de Super Chikan; “Dust My Broom”, interpretado por Lady Adrena; y “The Thrill Is Gone”, con Alvin Youngblood Hart.

La lista también incorpora temas como “Cadillac Assembly Line” de Keb’ Mo’, “Traveling Riverside Blues” con Shemekia Copeland, y “I’ll Take You There”, interpretado por Tiernii Jackson junto al coro de Stax Music Academy. El repertorio se completa con varias interpretaciones de Anthony Big A Sherrod y Keith Johnson.

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