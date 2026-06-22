Xavi Hernández reveló los secretos de Messi para ser el mejor de la historia y lo comparó con Michael Jordan: “Es casi inhumano”

Xavi Hernández aseguró que Messi podía haber jugado en cualquier posición del equipo con el mismo nivel que el titular en ese puesto, desde el mediocampo hasta la defensa (AFP PHOTO)

Xavi Hernández puso a Lionel Messi a la altura de Michael Jordan y lo definió como un futbolista “incomparable, casi inhumano” en una carta publicada por The Athletic. El ex mediocampista del FC Barcelona repasó los más de diez años que compartió con el astro argentino en el club catalán y ofreció una perspectiva de primera mano sobre el fenómeno que observó desde los primeros entrenamientos.

La historia entre ambos comenzó mucho antes de que Messi pisara el vestuario del primer equipo. Uno de los entrenadores juveniles del Barça le habló a Xavi de un chico argentino que llegaba a la academia y le aseguró que nunca había visto nada igual.

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El entonces centrocampista reconoció su escepticismo inicial: muchos jóvenes prometedores pasaban por el sistema del club, y su criterio era que solo se podía juzgar a un jugador cuando llegaba al primer equipo. La respuesta del entrenador fue contundente: “Xavi, este es diferente.”

La primera sesión de entrenamiento disipó cualquier duda. Xavi Hernández recuerda que en 2004, cuando Messi tenía apenas 16 años, el impacto fue inmediato y colectivo. “No podía creer lo que estaba viendo. Tampoco los otros jugadores veteranos como Carles Puyol, Víctor Valdés, Decó, Ronaldinho. Nos miramos como diciendo: ‘Esto no es normal’”, escribió el español. La forma en que el joven controlaba el balón, regateaba, pasaba y conectaba con sus compañeros bastó para que los referentes del plantel entendieran que estaban ante algo distinto.

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El exmediocampista del Barcelona recordó que Ronaldinho, Puyol, Valdés y Decó se miraron entre sí en el primer entrenamiento de Messi y coincidieron en que lo que veían no era normal

Fuera del campo, el Messi que encontró Xavi era tímido e introvertido. Compartieron habitación en una gira por Asia poco después de que el delantero se incorporara al primer equipo, y el argentino le pedía permiso incluso para encender la televisión. “Le dije: ‘Tranquilo, está bien, no me cuentas a mí’”, recordó el ex mediocampista, que intentó hacerle sentir cómodo desde el principio.

Esa timidez desaparecía por completo dentro de las líneas del campo. Xavi describió a Messi como un competidor feroz, “increíblemente agresivo dentro y fuera del balón, muy hambriento”, sin exhibicionismo ni movimientos superfluos, con una mente fija en atacar la portería.

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La comunicación entre ambos era constante durante los partidos: cuando el argentino se sentía marcado, pedía a Xavi que lo encontrara por detrás; cuando se ponía inquieto por no tocar el balón, el catalán lo llamaba a acercarse a la zona de acción. “Cuanto más tocaba Leo el balón, más se beneficiaba el equipo”, escribió.

La complicidad futbolística entre ambos fue, según Xavi, de una simpleza casi paradójica. “Si no puedes combinar con Messi, no puedes jugar al fútbol; es así de simple”. El pase siempre llegaba en el momento justo y al pie correcto, algo que el ex mediocampista, definido por su amor al juego de combinación, valoró como un privilegio. “Leo me hizo mejor futbolista. Yo también intenté hacer mi parte por él”, señaló.

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Según Xavi, Messi caminaba por el campo mientras calculaba la posición del mediocampista rival, del central y dónde estaba el espacio libre, con toda la información ya procesada en su cabeza (AFP PHOTO)

Entre todas las actuaciones que guarda en la memoria, Xavi eligió la semifinal de la Liga de Campeones de 2011 contra el Real Madrid, la ida en el Bernabéu. El equipo no lograba fluir sobre un césped alto que José Mourinho había preparado para frenar el juego del Barça.

Entonces Messi anotó el primero y después protagonizó una carrera al estilo Maradona, superando en sucesión a Lassana Diarra, Xabi Alonso, Raúl Albiol y Sergio Ramos. “Ese día no jugamos al fútbol americano. No pasaba nada. Y entonces apareció Messi“, escribió Xavi. “Nuestro juego en equipo podía ser entrecortado, pero teníamos la carta ganadora del mejor jugador de la historia. Messi nos ganó partidos por sí solo”.

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El liderazgo del argentino también evolucionó con el tiempo. Cuando Xavi dejó el Barcelona en 2015, Messi ya era, según su relato, un gran comunicador que animaba a sus compañeros antes de los partidos. En la selección argentina, esa condición de líder se volvió indiscutible, tanto en palabras como en acciones. “Simplemente sale de él: ese deseo insaciable de ganar. Nunca ves a Messi sin ganas de partido”, apuntó el excentrocampista.

Uno de los secretos que Xavi reveló tiene que ver con la lectura constante del juego. Antes de su primer gol contra Argelia en el actual Mundial, Rodrigo De Paul levantó la vista y Messi ya estaba en el lugar exacto. Luego, antes de definir, miró hacia atrás tres veces. “Está constantemente mirando, evaluando constantemente lo que le rodea. Lo tiene todo en la cabeza. A menudo, solo camina, pero camina y mira a su alrededor”, describió Xavi, quien añadió que mientras sus compañeros movían el balón, Messi calculaba la posición del mediocampista defensivo rival, del central y dónde estaba el espacio libre. “Su comprensión del juego es de primera.”

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El exfutbolista catalán eligió la semifinal de la Champions League de 2011 ante el Real Madrid como la actuación más memorable de Messi, cuando superó en sucesión a Diarra, Alonso, Albiol y Ramos (REUTERS/Albert Gea)

Esa capacidad de lectura, combinada con una versatilidad sin parangón, llevó a Xavi a afirmar que Messi habría podido ocupar cualquier posición del equipo con el mismo nivel que el titular en ese puesto. “No exagero cuando digo que podría haber jugado en la posición de Iniesta, la de Busquets, la de Puyol, la mía... Podía hacerlo todo igual de bien que el mejor jugador en cualquier posición”, escribió el ex mediocampista.

Tras el partido contra Argelia, Xavi le escribió al propio Messi. Le dijo que era una broma, que solo podía reírse al ver lo que había hecho. “Era una locura, una locura. Pero ese es Leo. Siempre aparece en el momento justo”, consignó.

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La comparación con Michael Jordan llegó como el punto más alto del texto. Para Xavi, Messi es el equivalente del basquetbolista estadounidense en el fútbol: “En el fútbol americano, no hay nadie que se le compare. Ha superado a los grandes del pasado por su longevidad: ha sido el mejor durante los últimos 20 años”. A sus 39 años, el argentino sigue con los mismos movimientos de siempre, ese pequeño arrastre rápido de pies que Xavi describió con onomatopeya: tsk, tsk, tsk. Cualquiera se habría retirado tras ganar el Mundial de 2022, escribió, pero Messi es, a su juicio, “un animal muy competitivo” convencido de que puede volver a ganarlo.

“Su mentalidad es extraordinaria. Para mí, eso es lo que le distingue. No soporta perder”, cerró Xavi Hernández en la carta publicada por The Athletic, con la certeza de que no volverá a verse un futbolista como él.

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