Presunto intento de robo deja un fallecido y dos heridos en una finca bananera de Costa Rica

Un ataque armado en una finca bananera de Reventazón, en Siquirres, dejó un hombre muerto y dos heridos la noche del sábado en Limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado la noche del sábado en una finca bananera de Reventazón, en el cantón de Siquirres, provincia de Limón, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas, una de ellas menor de edad en la zona rural costarricense.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. cuando tres ocupantes de un vehículo transitaban por la zona y fueron emboscados por varios atacantes, quienes abrieron fuego sin mediar palabras. Las víctimas, identificadas de forma preliminar por la Policía Judicial como un hombre de apellido Rodríguez, de 32 años, un hombre de apellido Esquivel, de 33 años, y un adolescente de 15 años, recibieron disparos mientras se desplazaban en automóvil.

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El OIJ indicó que los agresores dispararon en repetidas ocasiones, lo que provocó que el conductor perdiera el control del auto y cayera a un canal dentro de la finca bananera. Rodríguez falleció en el sitio. Su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en el estómago y las piernas. Mientras, Esquivel recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado a un centro médico, las autoridades señalaron que el menor también resultó lesionado tras ser estabilizado en la zona fue trasladado en primera instancia a la clínica del Carmen, luego al CAIS de Siquirres, posteriormente, al Hospital de Guápiles. Las autoridades no detallaron el tipo de heridas que sufrió el adolescente ni su relación con las víctimas.

En una finca de Siquirres, Limón, donde un presunto intento de robo dejó un hombre fallecido y dos personas heridas la noche del sábado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la versión preliminar de la Policía Judicial, aún no se ha determinado el número de atacantes ni en qué medio se movilizaban. Circuló en redes sociales que el hecho podría estar relacionado con un intento de asalto, pero el OIJ aclaró que esa hipótesis no está confirmada.

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El ataque impactó en la comunidad de Siquirres, un sector agrícola donde la actividad bananera ocupa a buena parte de la población. La finca donde ocurrió el incidente quedó acordonada por la policía, mientras agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios levantaban pruebas y entrevistaban a posibles testigos. El canal donde terminó el vehículo complicó las labores de rescate y recuperación del cuerpo.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas y dar con los responsables de este ataque violento. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con este caso.

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Rodríguez, de 32 años, murió en el sitio tras recibir múltiples disparos, mientras el vehículo cayó a un canal dentro de la finca bananera.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Noche violenta en Costa Rica

La noche del sábado estuvo marcada por otros episodios de violencia en diferentes puntos del país. Aproximadamente a las 9:58 p.m., dos hombres de alrededor de 35 años fueron apuñalados en San Antonio de Puriscal. Ambos sufrieron heridas en el pecho y fueron trasladados en condición crítica al CAIS de Puriscal.

Más tarde, a las 10:43 p.m., un hombre de 35 años fue víctima de una agresión con arma blanca en el centro de Barva, Heredia. La víctima también fue trasladada en estado crítico al Hospital San Vicente de Paúl.

La Cruz Roja Costarricense reportó que miembros del cuerpo de socorristas atendieron dichas emergencias en medio de un escenario de inseguridad que afecta a distintas regiones del país.

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