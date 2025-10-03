Taylor Swift revela que no hará una nueva gira pronto: “Estoy muy cansada”

Más de 10 millones de personas asistieron a los conciertos de la gira que superó en ingresos a Coldplay y cualquier otro artista internacional.(Cassidy Araiza/The New York Times)

La superestrella del pop Taylor Swift confirmó que no tiene planes de iniciar una nueva gira en el futuro cercano tras el final de su exitoso Eras Tour, argumentando que necesita un descanso después de dos años intensos de presentaciones alrededor del mundo.

Una confesión sincera

Durante una entrevista con BBC Radio 1 este 3 de octubre, Swift, de 35 años, habló abiertamente sobre el impacto físico y emocional que tuvo la gira más ambiciosa de su carrera. La artista describió su estado actual con una frase que sorprendió a muchos de sus seguidores: “Estoy muy cansada”.

“Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”, explicó la intérprete de Opalite. Aunque no descartó futuras giras, dejó claro que por ahora no está en sus planes.

Swift también comentó que está disfrutando un periodo de calma: “Estoy muy bien ahora mismo. Mis articulaciones están bien”. Tras la presión de más de un centenar de conciertos, la cantante aseguró que finalmente ha podido volver a dedicarse a sus pasatiempos, algo que había dejado de lado por completo durante el tour.

La artista concluyó su tour en diciembre de 2024 en Vancouver después de recorrer cinco continentes con un total de 149 espectáculos en vivo.(AP Foto/Lewis Joly, Archivo)

El legado del Eras Tour

El Eras Tour, que comenzó en marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y concluyó en diciembre de 2024 en Vancouver, marcó un antes y un después en la industria musical. Durante casi dos años, Taylor Swift realizó 149 conciertos en cinco continentes, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes de la historia reciente.

Según datos recopilados por The New York Times, la gira recaudó más de 2,077 millones de dólares en ventas de boletos, cifra que la convierte en la más exitosa de todos los tiempos. Con más de 10 millones de asistentes, el tour duplicó los ingresos de cualquier otra gira registrada, superando incluso a Coldplay, cuyo Music of the Spheres Tour se acerca a los 1.000 millones en ventas.

El fenómeno no solo tuvo un impacto económico. Ciudades enteras experimentaron aumentos en turismo, hoteles y comercios cada vez que la artista se presentaba. Diversos analistas acuñaron el término “Swiftflation” para describir cómo la demanda por entradas y viajes relacionados con el Eras Tour disparó los precios en múltiples lugares.

Un respiro después de la intensidad

Para Taylor Swift, el descanso es más que necesario. La cantante confesó que la magnitud del Eras Tour fue algo que ni ella ni su equipo anticiparon. “Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca nos había pasado algo así. Mi equipo, mi familia de gira, todos somos muy unidos, y a ninguno nos había ocurrido una experiencia de esa magnitud”, señaló.

El Eras Tour recaudó más de 2.000 millones de dólares en ventas de boletos y se convirtió en la gira más exitosa en la historia de la música. REUTERS/Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES/File Photo

La estrella aprovechó la pausa para reconectarse con actividades cotidianas, como preparar masa madre, algo que mencionó en tono de broma durante la entrevista, al regalarle una porción al conductor Greg James. Para sus fans, fue una muestra más del lado humano de una cantante que, a pesar de su éxito, busca mantener la sencillez en su vida diaria.

El nuevo álbum: The Life of a Showgirl

Aunque no habrá nueva gira pronto, Taylor Swift no se ha detenido en la música. Su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, ya está disponible y ha generado una fuerte expectativa entre sus seguidores. El disco refleja la madurez artística de Swift y se percibe como un trabajo en el que canaliza las experiencias adquiridas durante los últimos años.

La artista, que ha sabido reinventarse desde sus inicios en la música country hasta convertirse en un ícono del pop mundial, sigue marcando tendencia. Su capacidad de conectar con millones de personas a través de letras íntimas y honestas continúa siendo una de las claves de su éxito.

Un mensaje a sus fans

Consciente de la expectativa que generan sus movimientos, Taylor Swift quiso transmitir tranquilidad a su base de seguidores. “Para mí es un gran honor que los fans lo hayan convertido en lo que fue, porque fue realmente asombroso para todos los que estuvimos en esa gira”, afirmó.

La cantante dejó abierta la posibilidad de volver a los escenarios en el futuro, pero por ahora, su prioridad es el descanso y su bienestar personal. Para una artista que ha redefinido la música pop en los últimos 15 años, tomarse un respiro parece ser parte esencial de su camino.