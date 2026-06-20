Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

El vestido principal de la cantante fue un diseño de alta costura de Chanel revelado en su cuenta de Instagram.(Créditos: Instagram/@Dualipa)

Dua Lipa compartió en Instagram las primeras fotografías oficiales de su boda en Sicilia, captadas por el fotógrafo David Sims, y confirmó que su vestido principal fue una creación de Chanel Alta Costura. La cantante británica, de 30 años, y el actor Callum Turner, de 36, vivieron tres días de celebraciones en Italia luego de su boda civil en Londres.

El diseño elegido para la ceremonia principal del sábado 6 de junio fue un vestido con escote halter, espalda baja y una larga cola con efecto de plumas, bordada a mano con 480.000 cuentas por el taller Atelier Montex.

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La pieza incluyó joyas de efecto trompe l’oeil que requirieron 1.155 horas de trabajo de bordado por parte de Lesage, además de 25.000 plumas colocadas por la maison Lemarié en una cola de dos metros de largo, de acuerdo con el reporte de Vogue.

El vestido incluye 480.000 cuentas y cristales bordados completamente a mano, según reportes de Vogue.(Créditos: Instagram/@Dualipa)

La prenda fue confeccionada en los talleres ubicados en el número 31 de la Rue Cambon, en París, y representa el primer vestido de novia de Alta Costura firmado por Matthieu Blazy para una amiga de la casa francesa, según confirmó la propia Chanel.

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El look se completó con un tocado decorado con plumas y un velo de tul de seis metros, bordado a mano con cuentas, plumas y aplicaciones de organza cortadas a mano. Los zapatos, de satén blanco, fueron hechos a medida por Massaro. Turner, por su parte, vistió un traje a medida de Louis Vuitton para la ocasión.

La confección también incorpora alrededor de 25.000 plumas aplicadas artesanalmente en la estructura del vestido.(Créditos: Instagram/@Dualipa)

Tres looks antes del gran día

Antes de la ceremonia principal, Lipa lució otros dos vestidos durante el fin de semana de festejos en Sicilia. En la cena de bienvenida del viernes optó por un vestido halter de cuero blanco de Bottega Veneta, con espalda abierta, el característico tejido intrecciato de la marca y una falda con plumas; la artista complementó el conjunto con un clutch a juego y joyas de Bulgari.

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En el brunch de boda del domingo, la cantante eligió un vestido transparente de encaje floral de Chloé, junto a un bolso en forma de cisne de la misma casa.

El enlace formó parte de una celebración de tres días con múltiples eventos previos y posteriores. (REUTERS/Igor Petyx)

Días antes, el 31 de mayo, la pareja había contraído matrimonio civil en el ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. Para esa ceremonia, la novia vistió un traje sastre de Schiaparelli Alta Costura, diseñado por Daniel Roseberry, compuesto por un blazer marfil con botones dorados y una falda asimétrica sobre un corsé esculpido, en homenaje a Bianca Jagger.

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El conjunto se acompañó de guantes blancos, zapatos de Christian Louboutin y un collar Serpenti de Bulgari valuado en más de 500.000 dólares, según detalló Page Six. Turner usó un traje azul marino cruzado de Ferragamo.

La fiesta en Villa Valguarnera

La celebración italiana tuvo como sede Villa Valguarnera, una mansión del siglo XVIII ubicada en Bagheria, cerca de Palermo, conocida como la “pequeña Versalles”. Según Vanity Fair, Elton John ofreció una interpretación de “Your Song” durante el evento. La velada incluyó fuegos artificiales y un menú preparado por el chef con estrella Michelin Tony Lo Coco.

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La cena sirvió especialidades sicilianas como anelletti alla Norma, panelle y crocché, además de cassata y cannoli de postre, de acuerdo con Vogue. Una fuente cercana a la pareja relató a Page Six que el fin de semana en Sicilia fue concebido como “un evento enorme y de extremo lujo”, para el cual la pareja reservó un hotel completo para sus invitados.

Entre los asistentes a la boda italiana figuraron Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli xcx, Mark Ronson, Grace Gummer y el vocalista de Tame Impala, Kevin Parker.

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