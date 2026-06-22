El conmovedor recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre: “Yo le voy a regalar el corazón”

La China Suárez publicó por el Día del Padre un video de su infancia en sus historias de redes sociales (Video: Instagram)

Este domingo 21 de junio, la China Suárez eligió el Día del Padre para compartir en sus redes sociales un video de su infancia que conmovió a miles de seguidores: imágenes de una antigua publicidad en la que ella participó de niña y en la que, con total espontaneidad, prometió regalarle el corazón a su papá. Debajo del clip, publicado en sus historias, la actriz escribió apenas cuatro palabras: “Yo le voy a regalar el corazón. Y así fue. Feliz día”.

El video rescatado por la actriz corresponde a una campaña publicitaria grabada para la celebración del Día del Padre, en la que varios niños respondían preguntas sobre sus papás. En las imágenes se los ve sostener carteles y dibujos mientras describen momentos cotidianos junto a sus padres, como verlos en la puerta del colegio, reírse juntos y jugar, y revelan qué regalos imaginarios les darían: desde autos con televisión hasta perros gigantes con alas. Cuando llegó el turno de la pequeña Eugenia, la respuesta fue directa y sin vacilaciones: “Yo le voy a regalar el corazón”. Segundos después, mirando a cámara, sumó: “Feliz día, papá”.

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Guillermo Suárez, padre de la China Suárez, murió en 2012 tras atravesar un cuadro de salud delicado

La publicación llegó cargada de un peso adicional que sus seguidores entendieron de inmediato. Guillermo Suárez, padre de la actriz, falleció en 2012 tras atravesar un cuadro de salud delicado. Desde entonces, la China lo recuerda con frecuencia, tanto en entrevistas como en sus redes, y el Día del Padre se convirtió con los años en una fecha en la que ese vínculo vuelve al centro de su vida pública. La frase infantil, resignificada desde la pérdida, adquirió en este contexto una dimensión que sus fans no tardaron en reconocer.

La relación entre la actriz y su padre fue un tema al que Suárez volvió en profundidad en una entrevista con el ciclo de streaming La Pasión, conducido por Gustavo Méndez a través del canal web de la Televisión Pública. Allí, al hablar sobre su amor por los animales, la mención de su padre fue suficiente para quebrarle la voz. “Me conecta mucho con mi papá. Siempre. Sí, con él”, dijo con la voz entrecortada, antes de romper en llanto.

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La actriz contó que su padre tenía una pasión por los perros y que ella adoptó uno cuando se mudó sola

En ese mismo espacio, la actriz reconstruyó la figura de Guillermo con precisión y afecto. Contó que él tenía una pasión particular por los perros, pero que en la infancia no podían tener uno porque vivían en un departamento. “En todas las navidades, todos los cumpleaños, lo único que pedía era tener un perro”, recordó. Y agregó que lo primero que hizo cuando se mudó sola fue adoptar uno. Esa herencia, dijo, no fue solo sentimental: fue también una forma de ver el mundo. “Un animal nunca te va a traicionar. Y es verdad”, citó las palabras de su padre en La Pasión.

La actriz describió a Guillermo como su referente ético y emocional, alguien que la educó con paciencia y con charlas largas sobre el mundo que la esperaba. “Mi papá tenía como una fascinación conmigo. Yo era como su pequeño monstruito, su creación. Era su debilidad”, dijo. Y recordó que cuando llegaba al colegio con amonestaciones, él en el fondo se reía, porque reconocía en esa rebeldía algo propio. Esa complicidad, según la actriz, fue uno de los hilos más fuertes que los unió.

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Suárez también habló de la ausencia. Contó que antes de morir, su padre le dijo una frase que entonces le resultó dolorosa y que con el tiempo cobró otro sentido: “Algún día vas a tener hijos y yo no voy a estar”. Cuando llegó la maternidad, la actriz aseguró que no sintió miedo. Que se sintió acompañada. Que sigue dialogando internamente con él al tomar decisiones, y que incluso imaginó cómo habría sido el vínculo entre Guillermo y Mauro Icardi. “Sé que se llevarían bien. Me hubiese dicho: ‘este chico vale la pena’”, afirmó en La Pasión.