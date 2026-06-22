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Una de las imágenes más llamativas del Mundial: la colorida previa de los hinchas de Japón al ritmo de la cumbia villera

Pocas horas antes del partido ante Túnez, los fanáticos asiáticos se juntaron en uno de las sedes de la hinchada de Rayados y bailaron canciones de un reconocido grupo de cumbia argentina

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En un bar de Monterrey decorado con el escudo de los Rayados, hinchas japoneses y aficionados locales compartieron pista de baile al ritmo de "La Zorra", de La Repandilla, y terminaron saltando juntos al grito de "Vamos Nippon" durante el Mundial 2026

Un bar en Monterrey fue el escenario de una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026: hinchas japoneses y aficionados locales mezclados en una misma pista de baile, al ritmo de cumbia villera argentina. Lo que ocurrió allí, entre camisetas azules de la selección de Japón y banderas de los Rayados, ya circula en redes sociales y resume algo que el fútbol pocas veces logra tan naturalmente.

La escena se desarrolló en un bar de la ciudad regiomontana, donde la decoración no dejaba dudas sobre la identidad local: en la pared del fondo, la frase "MTY LADRÓN DE MI CORAZÓN" acompañaba el escudo del club Monterrey. Sobre ese fondo, una multitud de seguidores nipones, con sus camisetas azules características, compartió espacio y euforia con aficionados del equipo anfitrión.

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En medio del público, una banda tocaba en vivo. El repertorio incluyó "La Zorra“, tema del grupo argentino de cumbia La Repandilla, que los asistentes —japoneses y mexicanos por igual— recibieron con una energía que no distinguía fronteras.

En otro video, la escena escaló a un nuevo nivel: la percusión marcó un cambio hacia un ritmo de estadio, y toda la multitud —hinchas japoneses y mexicanos juntos— empezó a saltar al unísono. El cántico que surgió fue "¡Ooooooooh, vamos Nippon! ¡Nippon! ¡Nippon! ¡Vamos Nippon!“, entonado a todo pulmón mientras varios grababan la escena con sus teléfonos. Entre el público se vieron bufandas con la bandera de Japón y la palabra “NIPPON”, y al menos un aficionado japonés con un sombrero de paja mexicano sobre la cabeza.

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Hinchas de Japón y aficionados de Monterrey compartieron una previa al ritmo de cumbia argentina durante el Mundial 2026
Hinchas de Japón y aficionados de Monterrey compartieron una previa al ritmo de cumbia argentina durante el Mundial 2026

Este tipo de escenas no son aisladas en el torneo. Los videos de los hinchas japoneses en el Mundial 2026 se han multiplicado con el correr de los días, con momentos que el medio describió como “a lo Argentina”. Los seguidores nipones han adoptado cánticos, rituales y formas de alentar propias del fútbol sudamericano, con camisetas, banderas y tatuajes que sorprendieron a más de un observador.

El comportamiento de la hinchada japonesa no se limitó a los bares. En el AT&T Stadium de Arlington, Texas, durante el partido ante Países Bajos, los seguidores nipones entonaron en español una melodía con el ritmo de “Pop Goes The World” de Men Without Hats, adaptación que clubes como River Plate y Boca Juniors popularizaron en la Argentina.

Al término de ese encuentro, también protagonizaron otra escena que recorrió el mundo: permanecieron en sus butacas para recolectar residuos de las tribunas en bolsas azules. La singularidad de la escena radicó en el contraste con la costumbre de otros públicos. No era la primera vez que los seguidores japoneses realizaban esta práctica en certámenes internacionales, pero su presencia en el torneo estadounidense renovó la conversación sobre el significado de este acto. El fenómeno se viralizó en redes sociales, donde usuarios de diferentes países expresaron sorpresa y respeto por el compromiso mostrado por la hinchada asiática.

La afición nipona juntó botellas, envoltorios y restos de comida en bolsas azules, mientras las redes amplificaron la práctica vinculada a la limpieza

La explicación tras este comportamiento habitual se encuentra en una palabra clave del idioma japonés: O-soji. Esta noción va mucho más allá de la limpieza doméstica, implica un principio de respeto hacia los demás y hacia los espacios compartidos. En Japón, limpiar no solo es un deber práctico, sino una expresión de responsabilidad social y cuidado del entorno común. Para los hinchas, dejar el estadio en condiciones óptimas es una forma de agradecer el espacio y de convivir con miles de personas bajo una misma pasión.

El rendimiento deportivo del equipo acompaña el fervor de sus seguidores. Japón llegó al torneo como uno de los candidatos a ser revelación y, por el momento, no defrauda. Tras empatar 2-2 ante Países Bajos en su debut en el Grupo F —luego de ir dos veces abajo en el marcador— el equipo dirigido por Hajime Moriyasu aplastó 4-0 a Túnez en su segunda presentación, en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales, disputado en el estadio de Monterrey. Ayase Ueda anotó dos goles en ese encuentro, mientras que Daichi Kamada y Junya Itō también marcaron. Con cuatro puntos, el equipo asiático llega a la última fecha de la fase de grupos con chances de liderar la zona cuando enfrente a Suecia.

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