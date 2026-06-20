De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

El inesperado pasado del creador de ‘Malcolm in the Middle’: actuó en ‘La familia Ingalls’ junto a Michael Landon (Composición fotográfica)

La televisión estadounidense de finales del siglo XX y principios del XXI guarda una conexión inesperada entre dos series aparentemente opuestas: La familia Ingalls y Malcolm in the Middle.

El vínculo no está en sus tramas ni en sus estilos narrativos, sino en la trayectoria de Linwood Boomer, actor en la ficción rural de los años 70 y posteriormente creador de una de las comedias familiares más influyentes de los 2000.

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En un podcast reciente, el actor que encarnó al esposo de Mary Ingalls expresó que su trabajo con Michael Landon le brindó un valioso aprendizaje que aplicó años después en su propio proyecto.

Linwood Boomer se incorporó a La familia Ingalls en 1978 interpretando a Adam Kendall, un profesor de una escuela para estudiantes ciegos que más tarde se convierte en el cónyuge del personaje interpretado por Melissa Sue Anderson. Su participación en la serie se extendió hasta 1981, acumulando 35 episodios.

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Linwood Boomer en el rol de Adam Kendall en "La familia Ingalls' (Créditos: NBC)

Años después de abandonar la actuación, Boomer dio un giro definitivo a su carrera y se convirtió en guionista y productor. Su mayor logro llegó en el año 2000 con el estreno de Malcolm in the Middle, una comedia emitida por Fox que se mantuvo al aire durante siete temporadas hasta 2006.

Para la trama, Boomer se inspiró libremente en su propia infancia, y tomó elementos de sus recuerdos en un hogar de clase trabajadora. Lo peculiar fue su enfoque exagerado y humorístico en el estilo narrativo.

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La influencia de Michael Landon en el set de ‘La familia Ingalls’

Más allá de la distancia temática entre ambas series, Boomer considera que su experiencia trabajando con Michael Landon fue clave en su forma de entender la producción televisiva, sobre todo en relación a los actores infantiles.

“Los niños pequeños no deberían ser empleados a tiempo completo. No deberían tener trabajos ni responsabilidades de adultos. Creo que puede ser muy perjudicial para un niño estar en esa situación en la que están manteniendo a la familia y les imponen cierto poder con solo 9 años”, explicó el actor y guionista en The Joe Vulpis Podcast.

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Linwood Boomer interpretó a Adam Kendall en La familia Ingalls antes de convertirse en el creador de la exitosa comedia Malcolm in the Middle. (Créditos: NBC/redes sociales/IMDb)

Esa idea se convirtió en un principio rector cuando años después desarrolló Malcolm in the Middle. Boomer aseguró que buscó deliberadamente crear un ambiente en el que los jóvenes actores pudieran mantener cierta normalidad fuera del set.

“No vamos a llamar a sus agentes si llegan cinco minutos tarde porque estaban jugando. No vamos a darles sermones sobre lo que deben hacer”, afirmó, describiendo la dinámica de trabajo que implementó en la serie.

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Según Boomer, gran parte de esta filosofía proviene directamente de lo que observó en el set de La familia Ingalls.

“Creo que eso siempre ha sido algo que llevo conmigo porque vi que Michael era realmente bueno con los niños. Y las horas estaban organizadas para que los niños pudieran ser niños”, recordó Boomer.

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Asimismo, explicó que Landon evitaba que se impusiera cualquier presión indebida sobre los menores. “Él dirigía el programa y lo tenía todo tan bien organizado que nunca se daban esas situaciones en las que no podíamos rodar una toma con el niño porque este decía que se tenía que ir a casa, habiendo, ya sabes, perdido el tiempo en otra cosa, para luego tener que pedirle al niño que, ya sabes, renunciara a sus derechos. Eso nunca pasó”.

“Era algo así como: tenemos que organizar esto de forma que nos aseguremos de terminar nuestro trabajo a tiempo y no sentir, ya sabes, ni la tentación de pedirle a los niños o a sus padres que se salten un poco las reglas”, añadió. “Lo cual funcionó”.

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Linwood Boomer también comentó hace poco sobre el reboot de La familia Ingalls que Netflix tiene en camino. Bajo su perspectiva, el contexto actual es apropiado para explorar el lado más complicado que relata Laura Wilder en sus libros.

“En mi opinión, creo que ahora es mucho más apropiado porque creo que la gente entiende ese vocabulario, que las cosas pueden ser un poco sombrías y realmente difíciles, y que, aun así, se puede tener una familia cariñosa en esa situación, y sigue funcionando”, dijo a Collider.

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