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Kelly Osbourne le dedica un emotivo mensaje a Ozzy Osbourne en el primer Día del Padre desde su muerte

La hija del músico compartió en Instagram fotografías de su infancia con su padre y reflexionó sobre la ausencia del cantante

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Kelly Osbourne honra la memoria de Ozzy Osbourne con fotos inéditas en redes. (Reuters. Instagram)
Kelly Osbourne honra la memoria de Ozzy Osbourne con fotos inéditas en redes. (Reuters. Instagram)

Kelly Osbourne compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó a su padre, Ozzy Osbourne, en el marco del Día del Padre. La publicación fue difundida a través de su cuenta de Instagram, donde la personalidad de televisión incluyó fotografías de archivo junto al exintegrante de Black Sabbath.

En su mensaje, Kelly describió la experiencia de recordar a su padre en momentos cotidianos.

“Papá, todavía me descubro buscándote en los momentos ordinarios: el consejo que necesito, el chiste que quiero contar, la victoria que desearía que pudieras ver. El dolor de extrañarte es el precio de haberte amado, y lo pagaría siempre antes que no haber sido tu hija”, escribió.

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La publicación incluyó varias fotografías del archivo familiar en las que aparecen Kelly y Ozzy Osbourne en distintas etapas de su vida.

Kelly Osbourne recordó a Ozzy Osbourne en el Día Del Padre. (Instagram)
Kelly Osbourne recordó a Ozzy Osbourne en el Día Del Padre. (Instagram)

Además del mensaje principal, la hija del músico compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de un mensaje que habría recibido de su padre antes de su fallecimiento.

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En el texto, Ozzy Osbourne hacía referencia a un video familiar relacionado con su nieto Sidney, hijo de Kelly Osbourne y Sid Wilson, nacido en 2022.

“¿Sabes qué? Cuando me siento mal y miserable, lo único que tengo que hacer es ver el vídeo que me enviaste del pequeño Sid en la bañera y me hace tan feliz que todo desaparece. Ojalá siguieran aquí. Los quiero mucho a los dos y lo único que deseo es que sean felices”, escribió el cantante.

Kelly Osbourne compartió un mensaje de texto que le envió su padre. (Instagram)
Kelly Osbourne compartió un mensaje de texto que le envió su padre. (Instagram)

Kelly Osbourne acompañó estas publicaciones con otra frase en la que señaló que no dejaría de recordar a su padre y que consideraba su relación con él como un elemento significativo en su vida.

“Nunca dejaré de extrañarte. Es un honor pasar el resto de mi vida amándote. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!”.

Cabe destacar que Kelly ha usado su cuenta de Instagram para expresar el profundo dolor que le ha causado la muerte de su padre en varias ocasiones. En julio del año pasado, la estrella de reality compartió una emotiva publicación que capturó la magnitud de su pérdida.

Me siento tan infeliz, estoy tan triste. Perdí al mejor amigo que he tenido”, escribió en sus historias, junto a un emoji de corazón roto. Además, acompañó el mensaje con una línea de la canción “Changes” de Black Sabbath.

Kelly Osbourne expresó su dolor por la muerte de Ozzy Osbourne. (Instagram/Kelly Osbourne )
Kelly Osbourne expresó su dolor por la muerte de Ozzy Osbourne. (Instagram/Kelly Osbourne )

El tema, que Ozzy escribió junto a sus compañeros de banda en 1972, fue reversionado en 2003 como un dueto entre padre e hija, convirtiéndose en uno de los momentos más entrañables de su relación.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años. La familia informó de su muerte mediante un comunicado en el que señalaron que el músico se encontraba acompañado por sus seres queridos en el momento de su muerte.

“Con más tristeza de la que las palabras pueden expresar, informamos que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos respeto a nuestra privacidad en este momento”, escribieron.

La muerte de Ozzy Osbourne fue confirmada por su familia a través de un comunicado en Instagram. (Instagram/ Ozzy Osbourne)
La muerte de Ozzy Osbourne fue confirmada por su familia a través de un comunicado en Instagram. (Instagram/ Ozzy Osbourne)

En los años previos a su muerte, Ozzy enfrentó problemas de salud, entre ellos el diagnóstico de Parkinson, anunciado públicamente en 2020.

Ozzy Osbourne tuvo tres hijos con Sharon Osbourne: Kelly, Aimee y Jack. Además, fue padre de Elliot Kingsley, Jessica Osbourne y Louis Osbourne, fruto de una relación anterior con Thelma Riley. El matrimonio entre Osbourne y Riley se extendió entre 1971 y 1982.

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