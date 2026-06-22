La revelación de la esposa de Raphinha tras la lesión del delantero que encendió las alarmas en Brasil: “Estaba llorando”

La influencer y Raphinha, juntos

Nathalia Belloli, esposa del delantero Raphinha, rompió el silencio tras la lesión muscular que sufrió el jugador del Barcelona en el partido de Brasil contra Haití, en el Grupo C del Mundial, y reveló que ambos lloraron al conocer el diagnóstico. “En realidad, fue una de las primeras veces que me quedé sin saber qué decir. Él estaba llorando de un lado, y yo también. Nos llamamos, conversamos. Él se hizo el examen al día siguiente y vino un poco a casa. Conversamos aquí. Ahora está bien, firme y confiado en el propósito. Eso es lo que importa. Estar con la mente tranquila para creer que vendrán días mejores”, declaró la influencer en el programa Domingão com Huck este domingo.

La lesión, confirmada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), se produjo en el primer tiempo de la victoria por 3 a 0 sobre Haití. El comunicado oficial precisó que Raphinha “se sometió, este sábado, a un examen de imagen que confirmó una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección brasileña, buscando su recuperación y regreso a las actividades en el menor tiempo posible".

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Un día antes de su aparición en televisión, Belloli había publicado en sus redes sociales un extenso texto en apoyo a su marido, en el que apeló a la figura mitológica del Fénix y reflexionó sobre el rol de los influencers.

“La verdadera influencia no está en señalar errores o exponer a alguien para ganar atención. El verdadero poder está en inspirar, enseñar, acoger y promover valores que contribuyan a una sociedad mejor. Influir para bien es usar la visibilidad para difundir empatía, incentivar el diálogo, apoyar causas positivas y mostrar que es posible discrepar sin faltar al respeto. Que cada persona que posee influencia, sea para cientos o millones de seguidores, reconozca el privilegio y la responsabilidad que recibió”, rubricó.

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El brasileño Raphinha (11) sale lesionado del campo durante el partido ante Haití por el Grupo C del Mundial (AP Foto/Petr David Josek)

“Al fin y al cabo, las palabras tienen poder, y el mejor uso de ese poder es promover el bien, el respeto y la esperanza. Estamos yendo más allá de los límites de la ignorancia. No enseñes a tu hijo a reírse del dolor de nadie. Si tu alma no puede ser maleable y tu cerebro no acepta evolucionar, al menos ayuda a la próxima generación a ser mejor. Yo conozco al hombre detrás del atleta. Conozco su carácter, su humildad, su disciplina y el amor que tiene por el fútbol y por Brasil, continuó.

“Conozco las noches sin dormir, la autoexigencia y el peso que lleva cada vez que entra en la cancha representando a millones de personas y estamos agradecidos, soñamos con esto. Ustedes ven a un jugador. Yo veo a un ser humano. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor, porque eres incansable e imparable. Y volverás como un fénix, como siempre has vuelto. Porque quienes te aman y te admiran respetan tu trayectoria y reconocen todas las vidas que ya han sido tocadas y bendecidas por el sudor de tu trabajo. Porque hay pan para todos, solo falta repartirlo”, concluyó.

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En Domingão com Huck, Belloli explicó que el texto nació de una reflexión más amplia sobre su propia labor como figura pública. “Yo conozco a Rapha desde que tenía 14 años, estuvimos en idas y vueltas, pero llevamos seis años casados. Soy medio bocazas, siempre defiendo a mi marido. Creo que es muy importante hablar de esto, sobre nuestro papel de influenciador", afirmó.

Nathalia Belloli viajó a Estados Unidos para acompañar al jugador

La influencer, que tiene 1.700.000 seguidores en Instagram, también aclaró el contexto de un video que había difundido previamente: “Siempre quise influir para bien, pero creo que las cosas se salieron un poco de control, pero aun así, siempre intenté influir para bien. Ese video que publiqué es una acción que hicimos, donde organizamos algunos puntos para que la gente viera el partido con juegos, comida, etcétera”.

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Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos. La Verdeamarela cierra su participación en la primera fase el próximo miércoles contra Escocia, en Miami, a las 19:00.

Tiene 1.700.000 seguidores en Instagram