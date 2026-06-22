Guatemala

Salud amplía campaña contra el sarampión a cinco municipios del noroccidente de Guatemala

El Ministerio de Salud inició la segunda fase de contención en el noroccidente del departamento de Guatemala, con dosis gratuitas para niñas y niños y para personas de 16 a 39 años, según información oficial

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La campaña sumó a San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Chuarrancho y mantiene acciones en San Juan Sacatepéquez y Mixco (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)
La campaña sumó a San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Chuarrancho y mantiene acciones en San Juan Sacatepéquez y Mixco (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)

El Ministerio de Salud de Guatemala puso en marcha la segunda fase de contención del sarampión en el noroccidente del departamento de Guatemala, con una ampliación de la campaña de vacunación a cinco municipios y dosis gratuitas para niños y adultos, según informó este domingo la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La nueva etapa incorpora a San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Chuarrancho, y mantiene la atención en San Juan Sacatepéquez y Mixco. El operativo está dirigido a niñas y niños de seis a 11 meses, a menores de entre un año y menos de 10 años para iniciar o completar su esquema, y a personas de 16 a 39 años con una dosis contra el sarampión.

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La campaña se desarrolla con personal de salud para reforzar la respuesta frente a la enfermedad en familias del noroccidente del departamento. El ministerio pidió a la población acudir a la vacunación, que describió como gratuita, segura y eficiente.

Alcance de la segunda fase

La actividad de lanzamiento reunió a equipos de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala Área Noroccidente, a representantes del Programa de Inmunizaciones, de la Comisión Nacional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión y Rubéola, y de la Organización Panamericana de la Salud.

Salud refuerza el cerco en el noroccidente del departamento y suma nuevas localidades al plan. Equipos en terreno y un llamado a completar esquemas. Qué busca frenar la vigilancia epidemiológica (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)
Salud refuerza el cerco en el noroccidente del departamento y suma nuevas localidades al plan. Equipos en terreno y un llamado a completar esquemas. Qué busca frenar la vigilancia epidemiológica (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)

De acuerdo con la información oficial, estas acciones se integran al Modelo de Atención Integral e Incluyente basado en Redes Integradas de Servicios de Salud. El objetivo es fortalecer la prevención, la vigilancia epidemiológica, la respuesta comunitaria y el acceso oportuno a la vacunación, con prioridad en la población más vulnerable.

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Jornadas en el área central

En paralelo, la Dirección de Servicios de Salud de Guatemala Área Central informó que el Centro de Salud de la zona uno realizó una jornada de vacunación en Plaza El Amate para acercar la inmunización a un espacio con alta afluencia de personas. La publicación añadió que la medida forma parte de una estrategia para facilitar el acceso y reforzar la prevención.

También hubo jornadas comunitarias en la Clínica Periférica Paraíso II, en la zona 18; en el Centro de Salud Centroamérica, en la zona siete; en el Centro de Salud de la zona seis; en el Centro de Atención Permanente Canalitos, en la zona 24; y en el Centro de Salud de la zona uno, dentro de su área de cobertura.

Según la agencia, todas estas acciones fueron presentadas por la DDRISS Guatemala Área Central como parte de su política de acercar los servicios de salud a la población y promover la vacunación oportuna en distintos sectores comunitarios.

Guatemala activa la segunda fase contra el sarampión: cinco municipios ampliados, dosis gratis y el foco en niños y jóvenes de 16 a 39 años (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)
Guatemala activa la segunda fase contra el sarampión: cinco municipios ampliados, dosis gratis y el foco en niños y jóvenes de 16 a 39 años (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)

Feria integral de salud

El Centro de Salud Santa Elena III, en la zona 18, organizó una Feria Integral de la Salud en coordinación con la Casa de la Mujer de la colonia La Maya.

Durante esa actividad se ofrecieron consultas médicas, entrega de medicamentos, pruebas de laboratorio, control de peso y talla, suplementación con ácido fólico y sulfato ferroso, vacunación infantil, vacunación contra el sarampión, inmunización para prevenir el cáncer de matriz y toma de papanicolaou.

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