“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

Brian Jones fundó The Rolling Stones en 1962 pero nunca compuso una canción oficial del grupo durante su paso por la banda

El músico Brian Jones fundó The Rolling Stones en Reino Unido y formó parte del grupo desde 1962 hasta 1969. A pesar de su influencia en la creación de la banda, nunca logró componer ninguna de las canciones que integraron el repertorio oficial.

La dupla creativa de Mick Jagger y Keith Richards se consolidó como la fuerza compositiva detrás de los grandes éxitos del grupo, mientras Jones se mantuvo al margen de este proceso. El 3 de julio de 1969, a los 27 años, Jones falleció poco después de ser expulsado de la banda.

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En comparación con otras agrupaciones como The Beatles, donde John Lennon y Paul McCartney lideraban la composición, pero George Harrison y Ringo Starr también aportaron, Jones nunca logró integrarse al núcleo creativo.

La dupla de Mick Jagger y Keith Richards se consolidó como la fuerza creativa detrás de los grandes éxitos de The Rolling Stones (United Archives GmbH)

Según una entrevista publicada por la revista Rolling Stone, Jagger describió la relación entre los miembros y fue contundente sobre las habilidades compositivas de Jones.

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De acuerdo a Jagger, “Brian se puso muy celoso cuando yo empecé a llamar la atención. Y sus celos se debían principalmente a que Keith y yo empezamos a componer canciones, y él no participaba. Para ser sincero, Brian no tenía ningún talento para componer. Ninguno. Nunca he conocido a nadie con menos talento para ello”, expresó el cantante.

Mick Jagger afirmó que Brian Jones carecía de talento para la composición y nunca participó en la creación de los temas principales (Photo by Fiona Adams/Redferns)

El aporte musical de Brian Jones

Aunque Jones no participó en la creación de los temas, sí aportó a la identidad musical de The Rolling Stones.

Su destreza en la guitarra y otros instrumentos permitió que la banda desarrollara un sonido distintivo en los años sesenta. Según Indie Hoy, Jones grabó varios discos junto al grupo y se convirtió en una figura clave durante la primera etapa de la banda.

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Su presencia en el escenario y su versatilidad instrumental lo posicionaron como uno de los músicos más completos de su generación. Sin embargo, la falta de aportes en la composición generó tensiones con el núcleo creativo y limitó su participación en el desarrollo artístico del grupo.

El aporte de Brian Jones a The Rolling Stones destacó por su virtuosismo instrumental y su capacidad para darle un sonido distintivo a la banda (Alamy/ KOKO/ Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo)

La rivalidad interna y los celos, según los testimonios de Jagger, marcaron la dinámica que llevó a la separación de Jones. La decisión de apartarlo se produjo luego de años de conflictos y diferencias artísticas.

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Los problemas personales y el final de Brian Jones

Durante sus últimos años en la banda, Jones enfrentó diversos problemas personales. De acuerdo a Indie Hoy, su consumo de sustancias y dificultades legales afectaron su desempeño. La acumulación de conflictos internos y el deterioro de su salud lo alejaron progresivamente de las actividades del grupo.

Conflictos internos, celos y rivalidad marcaron la relación de Jones con Jagger y Richards, lo que desembocó en su expulsión en 1969 (Gus Coral/Zebraonegallery.com via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES)

A mediados de 1969, la banda decidió expulsarlo. Semanas después, el 3 de julio, Jones fue encontrado muerto en su casa de Sussex, Reino Unido.

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Su fallecimiento, a los 27 años, lo convirtió en uno de los integrantes del llamado “Club de los 27”, junto a músicos como Jimi Hendrix y Janis Joplin. La noticia impactó en la escena musical internacional y marcó el cierre de una etapa para The Rolling Stones.

El legado de Brian Jones en The Rolling Stones

A pesar de no haber contribuido como compositor, Brian Jones dejó una huella profunda en la historia de la banda. Su capacidad para tocar múltiples instrumentos y su sensibilidad musical influyeron en el desarrollo del sonido de los primeros álbumes. Su figura sigue asociada a los orígenes del grupo y a la consolidación del rock británico en los años sesenta.

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La muerte de Brian Jones, miembro original de The Rolling Stones, lo unió al legendario 'Club de los 27' junto a Hendrix y Joplin (AP)

La historia de Jones muestra que el talento instrumental no siempre se traduce en creatividad compositiva. El liderazgo de Jagger y Richards en la escritura de canciones definió la dirección artística de The Rolling Stones, mientras Jones aportó desde el virtuosismo y la experimentación sonora.

Hoy, su paso por la banda se recuerda tanto por sus aportes musicales como por las dificultades personales que enfrentó.

La dualidad entre su talento y sus limitaciones como compositor explica parte de la dinámica interna que marcó el destino del grupo. Jones representa una figura clave en la construcción del mito de The Rolling Stones, a pesar de no haber escrito ninguna de sus canciones más icónicas.

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