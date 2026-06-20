“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

El músico Brian Jones fundó The Rolling Stones en Reino Unido y formó parte del grupo desde 1962 hasta 1969. A pesar de su influencia en la creación de la banda, nunca logró componer ninguna de las canciones que integraron el repertorio oficial.
La dupla creativa de Mick Jagger y Keith Richards se consolidó como la fuerza compositiva detrás de los grandes éxitos del grupo, mientras Jones se mantuvo al margen de este proceso. El 3 de julio de 1969, a los 27 años, Jones falleció poco después de ser expulsado de la banda.
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En comparación con otras agrupaciones como The Beatles, donde John Lennon y Paul McCartney lideraban la composición, pero George Harrison y Ringo Starr también aportaron, Jones nunca logró integrarse al núcleo creativo.
Según una entrevista publicada por la revista Rolling Stone, Jagger describió la relación entre los miembros y fue contundente sobre las habilidades compositivas de Jones.
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De acuerdo a Jagger, “Brian se puso muy celoso cuando yo empecé a llamar la atención. Y sus celos se debían principalmente a que Keith y yo empezamos a componer canciones, y él no participaba. Para ser sincero, Brian no tenía ningún talento para componer. Ninguno. Nunca he conocido a nadie con menos talento para ello”, expresó el cantante.
El aporte musical de Brian Jones
Aunque Jones no participó en la creación de los temas, sí aportó a la identidad musical de The Rolling Stones.
Su destreza en la guitarra y otros instrumentos permitió que la banda desarrollara un sonido distintivo en los años sesenta. Según Indie Hoy, Jones grabó varios discos junto al grupo y se convirtió en una figura clave durante la primera etapa de la banda.
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Su presencia en el escenario y su versatilidad instrumental lo posicionaron como uno de los músicos más completos de su generación. Sin embargo, la falta de aportes en la composición generó tensiones con el núcleo creativo y limitó su participación en el desarrollo artístico del grupo.
La rivalidad interna y los celos, según los testimonios de Jagger, marcaron la dinámica que llevó a la separación de Jones. La decisión de apartarlo se produjo luego de años de conflictos y diferencias artísticas.
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Los problemas personales y el final de Brian Jones
Durante sus últimos años en la banda, Jones enfrentó diversos problemas personales. De acuerdo a Indie Hoy, su consumo de sustancias y dificultades legales afectaron su desempeño. La acumulación de conflictos internos y el deterioro de su salud lo alejaron progresivamente de las actividades del grupo.
A mediados de 1969, la banda decidió expulsarlo. Semanas después, el 3 de julio, Jones fue encontrado muerto en su casa de Sussex, Reino Unido.
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Su fallecimiento, a los 27 años, lo convirtió en uno de los integrantes del llamado “Club de los 27”, junto a músicos como Jimi Hendrix y Janis Joplin. La noticia impactó en la escena musical internacional y marcó el cierre de una etapa para The Rolling Stones.
El legado de Brian Jones en The Rolling Stones
A pesar de no haber contribuido como compositor, Brian Jones dejó una huella profunda en la historia de la banda. Su capacidad para tocar múltiples instrumentos y su sensibilidad musical influyeron en el desarrollo del sonido de los primeros álbumes. Su figura sigue asociada a los orígenes del grupo y a la consolidación del rock británico en los años sesenta.
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La historia de Jones muestra que el talento instrumental no siempre se traduce en creatividad compositiva. El liderazgo de Jagger y Richards en la escritura de canciones definió la dirección artística de The Rolling Stones, mientras Jones aportó desde el virtuosismo y la experimentación sonora.
Hoy, su paso por la banda se recuerda tanto por sus aportes musicales como por las dificultades personales que enfrentó.
La dualidad entre su talento y sus limitaciones como compositor explica parte de la dinámica interna que marcó el destino del grupo. Jones representa una figura clave en la construcción del mito de The Rolling Stones, a pesar de no haber escrito ninguna de sus canciones más icónicas.
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