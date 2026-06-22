Taylor Swift podría invitar a Blake Lively a su boda pese a celebrar su despedida de soltera sin ella

Blake Lively no aparece en los festejos previos a la boda de Taylor Swift. (AP. Reuters)

Blake Lively fue vista realizando compras en el norte del estado de Nueva York mientras Taylor Swift participaba en actividades privadas junto a un grupo de amigas en Rhode Island, según reportes difundidos durante el fin de semana.

Las imágenes de Lively fueron captadas mientras Swift se encontraba en su residencia de Watch Hill, donde, de acuerdo con TMZ, se desarrollaron encuentros privados relacionados con los preparativos de su próxima boda con el jugador de la NFL Travis Kelce.

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La cantante recibió durante el fin de semana a varias de sus amigas cercanas en la propiedad costera, valorada en aproximadamente 17 millones de dólares. El sábado, un vehículo utilitario deportivo de color negro con vidrios polarizados fue visto saliendo de la residencia.

Días antes, el miércoles, una mujer identificada por algunos medios como Taylor Swift fue fotografiada en un balcón de la propiedad vestida de blanco y acompañada por tres mujeres vestidas de negro. También fue vista Abigail Anderson Berard, amiga cercana de la cantante, sosteniendo a un niño.

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Taylor Swift pasó la última semana con sus amigas planeando su boda con Travis Kelce. REUTERS/Kylie Cooper

La ausencia de Blake Lively en estas reuniones llamó la atención debido a la amistad que ambas figuras han mantenido durante varios años. Sin embargo, distintos medios informaron que la actriz habría sido invitada a la ceremonia de matrimonio entre Swift y Kelce.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, fuentes cercanas señalaron que la invitación a la boda continúa vigente.

“Todos los que rodean a Taylor saben que Blake podría asistir. Puede que no lo haga, pero no será porque no sea bienvenida”, dijo el informante, quien añadió que la cantante y la actriz “han hablado por teléfono”.

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Por si fuera poco, otra fuente comentó que “Blake está a punto de tener una segunda oportunidad, y han tenido algunas conversaciones informales para tantear el terreno y recuperar la confianza. Blake se está reintegrando poco a poco ahora que Taylor está cambiando de opinión”.

Las fuentes aseguran que Blake Lively si está invitada a la boda de Taylor Swift. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las informaciones se producen después de que diversos reportes apuntaran a un distanciamiento entre ambas celebridades durante los últimos meses.

La situación habría surgido en medio del proceso legal que involucró a Blake Lively y al actor y director Justin Baldoni, relacionado con la producción de la película It Ends With Us.

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Según reportes previos, el nombre de Taylor Swift fue mencionado durante el desarrollo de ese conflicto legal, situación que generó atención mediática debido a la cercanía existente entre ambas. El proceso concluyó mediante un acuerdo alcanzado el pasado 4 de mayo.

Mientras tanto, distintas fuentes indicaron que Taylor Swift y Travis Kelce continúan con los preparativos de su boda. Según información publicada por Page Six, la pareja contraerá matrimonio el próximo 3 de julio en la ciudad de Nueva York.

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Taylor Swift y Travis Kelce tienen prevista su boda para el 3 de julio en Nueva York.

El mismo medio informó que la celebración tendría lugar en el Madison Square Garden y que se espera una producción de gran escala para el evento. Sin embargo, los detalles oficiales de la ceremonia no han sido confirmados públicamente por los representantes de la cantante ni del jugador de fútbol americano.

Kelce también fue visto esta semana participando en actividades sociales junto a amigos. El miércoles asistió a una reunión en Los Ángeles acompañado por su hermano Jason Kelce, el exjugador Ross Travis y el comediante Druski.

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El grupo acudió al Bird Streets Club, un restaurante privado ubicado en West Hollywood. La salida fue interpretada por algunos medios como parte de las actividades previas al matrimonio.