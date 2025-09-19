La suspensión al programa de Jimmy Kimmel: le exigieron pedir disculpas y pagarle a la familia de Charlie Kirk

El presentador quedó en el centro de la controversia tras un monólogo que incomodó a un sector político (Captura: ABC)

El famoso programa nocturno Jimmy Kimmel Live! fue suspendido indefinidamente en Estados Unidos luego de la controversia desatada por los comentarios de su conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión empresarial ha desatado reacciones de solidaridad por parte de otros comunicadores, quienes han alertado de una posible violación a la libertad de prensa. En la otra orilla, hay quienes insisten que se trata de un castigo ejemplar al comediante por haber “cruzado la línea” respecto a la muerte del personaje republicano.

Las condiciones de Sinclair

El grupo Sinclair, propietario de las estaciones afiliadas a ABC más importantes del país, fue uno de los primeros en reaccionar. El 17 de septiembre, la compañía anunció que no emitiría más el programa y planteó una serie de condiciones para que Kimmel pudiera regresar al aire.

“Las declaraciones del señor Kimmel fueron inapropiadas y profundamente insensibles en un momento crítico para nuestro país”, señaló Jason Smith, vicepresidente de Sinclair, en un comunicado recogido por People.

La empresa exigió tres acciones específicas: que ABC se siente a dialogar formalmente sobre su “compromiso con el profesionalismo y la responsabilidad”, que Kimmel emita una “disculpa directa” a la familia de Charlie Kirk y que realice una “donación personal significativa” tanto a los deudos como a Turning Point USA, la organización fundada por Kirk.

Las exigencias de Sinclair incluyen no solo una disculpa, sino también un gesto económico hacia la familia Kirk (REUTERS/Cheney Orr)

Además, Sinclair informó que en lugar del programa emitiría un “especial” en recuerdo del activista en 30 mercados locales, entre ellos Seattle, Washington D.C., St. Louis, Tulsa y Portland.

¿Qué pasó detrás de escena?

El conflicto comenzó el lunes 15 de septiembre, cuando Kimmel abordó en su monólogo el asesinato de Kirk, de 31 años, ocurrido durante una conferencia en Utah Valley University. El acusado es Tyler Robinson, de 22 años, imputado por homicidio agravado.

En su intervención, el presentador criticó a los sectores conservadores que intentaban desvincular al presunto asesino de su ideología política. “La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos, e intentó todo lo posible por sacar rédito político”, dijo.

Vale mencionar que Kimmel, en sus redes sociales, sí había expresado condolencias a los deudos del difunto líder juvenil. “En nombre de mi familia, enviamos amor a los Kirk y a todas las víctimas de la violencia armada sin sentido”, escribió el pasado 10 de septiembre.

A pesar de ello, la broma sarcástica de Kimmel no fue bien recibida por la comunidad aludida y se convirtió en una crisis para la cadena.

Según fuentes, Kimmel no planeaba disculparse, sino defender sus palabras en el aire (AP Photo)

Un informe publicado por The Hollywood Reporter el jueves 18 relata los movimientos internos y las presiones que habrían influido en la decisión de retirar el programa del aire hasta nuevo aviso.

Según el medio, la controversia cobró más fuerza después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, criticara a Disney en un podcast y pidiera mayor control sobre el contenido que transmiten las cadenas nacionales. De acuerdo con CNN, el ejecutivo amenazó con retirar las licencias de transmisión de las afiliadas a ABC.

En las horas siguientes, varios dueños de dichas estaciones de transmisión se comunicaron con la directiva de Disney para expresar su rechazo a los comentarios de Kimmel. Paralelamente, comenzaron a llegar llamadas de anunciantes preocupados por la reacción del público.

Los ejecutivos de la compañía mantuvieron varias conversaciones con el presentador para conocer cómo pensaba responder a la polémica. Disney quería un mensaje que ayudara a “bajar la temperatura”, pero lo que Kimmel planeaba decir generaba dudas.

Según una fuente citada por THR, lo que el comediante preparaba “iba a avivar las llamas entre los partidarios MAGA”.

Fotógrafos detectaron que han comenzado a retirar equipo del set donde se grababa el programa (September 19, 2025. REUTERS/David Swanson)

El miércoles 17 de septiembre, la situación alcanzó un punto límite. Unas 66 de las aproximadamente 200 estaciones afiliadas habían confirmado que no transmitirían el programa esa noche. En ese escenario, el CEO de Disney, Bob Iger, y la presidenta de televisión, Dana Walden, tomaron la decisión de suspender Jimmy Kimmel Live! indefinidamente.

Walden fue quien comunicó la noticia directamente al presentador, poco antes de que ingresara la audiencia al estudio. Una fuente describió ese día dentro de Disney como “muy duro, muy pesado”, recogió THR.

Personas cercanas al programa indicaron a The Hollywood Reporter que Kimmel no tenía intención de disculparse públicamente. “Kimmel estaba defendiendo lo que dijo, lo que estaba siendo groseramente tergiversado por cierto grupo de personas”, señaló una fuente.

Para el presentador, su broma había sido sacada de contexto y ceder ante las exigencias equivaldría a someterse a la presión política. Sin embargo, esa firmeza ha complicado las negociaciones con Disney y los grupos de medios.

Hasta el momento, el conductor no ha emitido declaraciones sobre la suspensión de su programa.