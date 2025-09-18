Trump asegura que Jimmy Kimmel "debería haber sido despedido hace mucho tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desligado la cancelación del programa del cómico Jimmy Kimmel en la cadena ABC de un posible conflicto sobre libertad de expresión y ha asegurado que, en su opinión, "debería haber sido despedido hace mucho tiempo".

"Le han despedido sobre todo por sus malas audiencias", ha dicho Trump, durante una rueda de prensa en Reino Unido en la que ha aludido también a la supuesta "falta de talento" de Kimmel, señalado en los últimos días por unos comentarios sobre el activista ultraderechista Charlie Kirk. El presidente ha asegurado que "dijo una cosa horrible" sobre "un gran hombre" como Kirk, asesinado la semana pasada de un disparo en un campus universitario del estado de Utah.

"El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como si no fuese uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", declaró Kimmel en su programa, cancelado ahora por tiempo indefinido.

El inquilino de la Casa Blanca ya había celebrado en sus redes la cancelación del Jimmy Kimmel Live, en un mensaje en el que incluso animó a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late night'.