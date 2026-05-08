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Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor: “Mis papeles tienen que ver con lo popular, con la identificación que me representa a mí”

El actor argentino fue homenajeado en la gala por su extensa carrera y repasó cómo el escenario lo conquistó desde joven

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A lo largo de más de 40 años, el actor argentino se ha destacado en cine, teatro y televisión, consolidándose como referente del audiovisual iberoamericano (Infobae)

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Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor este viernes 8 de mayo y, durante una conferencia de prensa, expuso su recorrido profesional y sus ideas sobre la relación con la audiencia.

La distinción, entregada en el contexto de los Premios Platino 2026, reconoce la trayectoria de uno de los intérpretes más reconocidos de Argentina.

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Este año, Francella también figura entre los nominados a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.

Suma dos galardones anteriores en estos premios: Mejor Interpretación Masculina por su labor como Arquímedes Puccio en El Clan en 2016 y Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado en 2003.

Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor
Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor 2026 por su destacada trayectoria en el cine y la televisión argentina (Europa Press)

Durante el evento, un miembro de la organización destacó la exigencia profesional y la dedicación con la que el actor argentino se involucra en cada proyecto.

En el encuentro con la prensa, donde estuvo presente Infobae, Guillermo Francella repasó los primeros pasos de su carrera. Relató que, durante la secundaria, propuso realizar una obra teatral para recaudar fondos para el viaje de egresados.

Eligió la pieza española Charlatanes, de Julio Escobar, y la representó junto a compañeros en un teatro.

Me movilizó tanto verme ahí en el escenario, sin red y ver qué pasaba con el público, dije: ‘Ay, Dios, este es mi lugar en el mundo’”, recordó.

El actor argentino suma a su trayectoria dos Premios Platino anteriores y una nueva nominación por "Homo Argentum" en la edición actual (Pampa Films)
El actor argentino suma a su trayectoria dos Premios Platino anteriores y una nueva nominación por "Homo Argentum" en la edición actual (Pampa Films)

Agradeció a su familia por el apoyo inicial y contó que nunca tuvo representante ni mánager, sino que buscó oportunidades en el ambiente artístico con ayuda de quienes lo rodeaban.

Asimismo, habló sobre las dificultades para establecerse en la actividad y cómo ha cambiado el acceso a las oportunidades en la actualidad, donde la visibilidad en redes sociales tiene peso en las convocatorias.

Era una lotería encontrar que alguien te mire. Entrar a los canales con fotos, que las guardaban en los cajones y no sabías si alguna vez la iban a volver a mirar. Era muy difícil todo. Pero tuve mucha gente que me acompañó, mucha gente que me apoyó”, sostuvo Francella en la conferencia.

Personajes - Guillermo Francella - Tatiana Schapiro
Francella prioriza personajes populares y apuesta a la identificación con el público en todos sus proyectos actorales (Infobae)

Y continuó en su declaración: “Yo trataba de meterme de cualquier manera, como fresco, que me encaraba lo que sea y trataba de cualquier muro que tenga adelante derribarlo solo, porque nunca tuve representante ni mánager. Me he manejado a lo largo de mi vida de ese modo, pero en ese camino tuve mucha gente que tuvo una mirada linda hacia mí y que me dio oportunidades”.

En cuanto a su elección de personajes, Guillermo Francella explicó que busca tomar riesgos con roles distintos entre sí, pero siempre vinculados a la identificación con la audiencia.

“Cualquier contenido que yo he llevado a cabo, cualquier género que sea: drama, comedia, thriller, todos tenían identificación. Todos tienen que ver con lo popular, con la identificación que me representa a mí. Y es lo que he tratado siempre de volcar,” afirmó el histórico actor y comediante argentino.

La entrega del Premio Platino de Honor fue recibida por Francella como un reconocimiento al esfuerzo constante de su carrera.

El intérprete argentino agradece el apoyo de su entorno y destaca la ausencia de representantes o mánagers en su trayectoria profesional (Europa Press)
El intérprete argentino agradece el apoyo de su entorno y destaca la ausencia de representantes o mánagers en su trayectoria profesional (Europa Press)

La trayectoria de Guillermo Francella

Con más de 40 años de carrera, Guillermo Francella es una figura central del audiovisual iberoamericano, desarrollando una labor continua en cine, teatro y televisión.

En la pantalla chica, su nombre quedó ligado a éxitos de la comedia argentina como De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Poné a Francella, Casados con hijos, entre otros.

Su desempeño en este género le valió nueve premios Martín Fierro como actor de comedia y el Martín Fierro de Oro de Cine y Series en 2024.

En teatro, Francella protagonizó obras como Los productores, El joven Frankenstein, La cena de los tontos, Nuestras mujeres y Desde el Jardín, además de desempeñarse como director en montajes como Perfectos desconocidos.

Su carrera cinematográfica tomó impulso internacional tras el éxito de El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y ganadora del Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

Retrato de Guillermo Francella, un hombre de mediana edad con cabello y barba gris, vistiendo un chaleco rojo de polar sobre una camisa clara, con fondo verde borroso
El actor Guillermo Francella, conocido por su papel de Eliseo, mira de reojo en una imagen promocional de la aclamada serie "El encargado" (Disney+)

A partir de entonces, asumió papeles en producciones de Ana Katz, Eduard Cortés, Marcos Carnevale, Daniel Burman, Gastón Duprat y Mariano Cohn.

La interpretación de Arquímedes Puccio en El clan le valió el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina y el Premio Fénix al mejor actor. En los últimos años, participó en títulos como Granizo, La extorsión, El robo del siglo y Animal.

En televisión, su papel en El encargado fue distinguido con el Premio Platino en 2023. Su más reciente trabajo, Homo Argentum, dirigido por Duprat y Cohn, obtuvo récords de taquilla en Argentina y una nominación al Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en la edición actual.

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