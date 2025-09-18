ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk: lo que dijo y la celebración de Donald Trump

Jimmy Kimmel. (Imagen de archivo)

La cadena ABC ha anunciado este miércoles que retira “indefinidamente” de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre. El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.

En su monólogo del lunes, Kimmel abordó el impacto político de la muerte de Kirk y la reacción de sectores afines al movimiento MAGA, señalando: “La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político”. Un comentario que fue calificado como “ofensivo e insensible en un momento crítico de nuestro discurso político nacional” por Andrew Alford, presidente del área de radiodifusión de Nexstar Communications Group —uno de los principales socios de ABC—, según informó Associated Press.

El aplauso de Donald Trump a la decisión

Desde Reino Unido, el presidente Donald Trump celebró la suspensión a través de Truth Social, donde escribió: “Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a la ABC por, finalmente, tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que Colbert, si cabe. Ya solo quedan Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hazlo!”.

Esta decisión ha tenido lugar tras la advertencia de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que amenazó a ABC con medidas regulatorias si no tomaban acciones. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel o la FCC tendrá trabajo por hacer”, declaró Carr, según recoge Associated Press.

Esta medida se suma al historial de enfrentamientos entre las televisiones estadounidenses y el entorno de Trump. Por ejemplo, CBS canceló el programa 60 minutos, de Stephen Colbert e indemnizó al expresidente con más de 30 millones de dólares por una querella. ABC, por su parte, pagó 16 millones de dólares por otros comentarios de un presentador, y diarios como The Wall Street Journal y The New York Times se enfrentan a demandas multimillonarias por publicar noticias que no son del agrado de Trump.

El monólogo de Jimmy Kimmel

Durante la emisión de la polémica, Kimmel ironizó sobre la respuesta de Trump al asesinato de Kirk, comparándola con el lamento infantil: “Esta respuesta de Donald Trump no es propia de un adulto que llora el asesinato de alguien a quien consideraba amigo. Así es como un niño de 4 años llora a un pez dorado”. Además, criticó el rol del director del FBI, Kash Patel, quien, según el presentador, lideró la investigación “como un niño que no se ha leído el libro, inventando pasajes durante el examen oral”.

En el programa de este pasado martes, 16 de septiembre, el cómico continuó refiriéndose al tema al bromear sobre la aparición del vicepresidente JD Vance como invitado en el pódcast de Kirk desde la Casa Blanca. También apuntó contra Trump, diciendo que el presidente estaba “echando leña al fuego” con sus ataques a la izquierda. “¿O son un grupo de jugadores de pickleball cobardes porque les da miedo que les golpeen las pelotas de tenis, o son un equipo de comandos mortales bien organizado: no pueden ser las dos cosas a la vez?”