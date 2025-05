Ben Wang, del inglés aprendido con infomerciales a protagonizar Karate Kid: Legends

Ben Wang protagoniza Karate Kid: Legends, como un adolescente que combina kung fu y karate en Nueva York (Crédito: YouTube - Sony Pictures Entertainment)

Cuando Ben Wang tenía seis años y recién llegaba con su familia desde Shanghái a Minnesota, pasaba nueve horas al día frente al televisor.

En lugar de dibujos animados o películas, encontraba valor en una programación inesperada: los infomerciales. “Con un chico explicando cuidadosamente lo que estaba haciendo. Como, ‘Mira cómo la gamuza absorbe el vómito de tu gato’, haciendo el movimiento. Y yo dije: ‘Ah, absorbe. Sí, absorción’”

Así comenzó un aprendizaje autodidacta del inglés que derivó en otra obsesión: la creación de contenido. Con la videocámara de su abuelo, Wang empezó a filmar sus propios comerciales caseros en inglés.

Un camino atípico hacia la actuación

Hoy, con 25 años, Ben Wang se consolida como protagonista en Karate Kid: Legends, producción que se estrenó el 8 de mayo en los cines de Argentina y que lo coloca en el centro de una franquicia global.

En la película interpreta a Li Fong, un adolescente de Beijing que se muda a Nueva York y combina el karate con el kung fu bajo la tutela de dos figuras icónicas: Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Mr. Han (Jackie Chan).

La mezcla de ambas disciplinas es central en la narrativa. Según la sinopsis, el joven protagonista aprende kung fu a través del Sr. Han y karate mediante la figura de LaRusso, en un proceso que culmina en su participación en un torneo.

Daniel LaRusso y Mr. Han entrenan a Li Fong en Karate Kid: Legends (Crédito: Sony Pictures)

El camino hasta este papel no fue directo. Sin destacarse en otras disciplinas durante su adolescencia, Wang optó por sumarse a clases de teatro en la secundaria.

“No era realmente bueno en nada más que en teatro”, comentó a Empire, por lo que se inclinó por el drama y luego cursó estudios formales en la Universidad de Nueva York.

Su carrera profesional comenzó con roles pequeños, incluido un paso por la serie MacGyver en 2021. En 2023 obtuvo mayor notoriedad como protagonista de American Born Chinese, donde interpretó a Jin Wang, un estudiante marginado que descubre un universo de deidades y monstruos chinos.

El actor explicó que el papel le resultó íntimamente familiar: “No tuve que ir a una cueva durante dos meses y encontrar mi carácter. Yo estaba como, ‘Oh, sí, recuerdo estar en esta situación exacta desde que tenía 14 años’”.

Aunque la serie fue cancelada tras una sola temporada, no tuvo tiempo para lamentaciones. “El día que me enteré, me dijeron que tenía una devolución de llamada para Karate Kid: Legends. Así que eso fue una montaña rusa realmente emocional de un período de 24 horas”, relató el actor a Empire.

El casting y la exigencia física del rodaje

La búsqueda del nuevo protagonista de Karate Kid fue abierta: más de 10.000 aspirantes enviaron sus audiciones. Wang también envió su video y, a medida que avanzaban las etapas, crecía su certeza. “En cierto momento pensé: ‘Sé que puedo hacer esto y los productores también lo creyeron‘“.

El rodaje fue exigente. “Ben estuvo entrenando completamente todos los días con el equipo de especialistas chino”, detalló el director Jonathan Entwistle a Empire, quien destacó el nivel de compromiso del joven actor.

Además, explicó que su objetivo era rendir homenaje a una estética muy específica del cine de acción: “Él sabía que yo quería que las artes marciales en la película se sintieran como una película temprana de Jackie Chan”.

Más de 10.000 actores audicionaron para el papel principal en Karate Kid: Legends; Wang resultó elegido tras una rigurosa selección (Crédito: Sony Pictures)

La participación de Wang no solo lo enfrentó al desafío físico, sino también a la presión de compartir escenas con íconos del género. “Claro que sentía mucho nerviosismo. Pero ¿quién no lo haría? Después de un mes y medio de entrenamiento, iba a enfrentarme en combate a Jackie Chan. Es inevitable sentir miedo", relató entre risas.

El actor también celebró el reencuentro con el equipo de especialistas de American Born Chinese, permitiéndole sentirse más seguro durante la filmación.

“Estos muchachos saben cómo filmar acción a la manera cinematográfica china de Hong Kong. Crecí viendo esas películas. Así que quería hacer esas cosas: quería envolver un cable alrededor de mi cintura y tirarme a través de una pared”, recordó Wang.

Próxima parada: Stephen King

Tras el estreno de Karate Kid: Legends, el actor se prepara para su próximo proyecto: The Long Walk, una adaptación dirigida por Francis Lawrence basada en la novela homónima de Stephen King

Según anticipó, el tono será marcadamente distinto. “Es completamente opuesto a Karate Kid en términos de tono.” Y añadió con humor: “Es Stephen King, así que hay muchas más palabrotas. Y mucho más gore. Mucha más gente recibe un disparo en la cabeza que en Karate Kid”, comentó con entusiasmo.