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Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en “Son como niños 3”

Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider vuelven para la tercera entrega de la franquicia, confirmada en los Netflix Upfronts 2026, con una trama que ya despierta rumores

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El regreso de Son como niños confirma el estreno de una de las comedias familiares más exitosas ahora en el catálogo global de Netflix (Crédito: SonyPicturesLatam YouTube)

La confirmación de una nueva película de Son como niños con Adam Sandler como protagonista y productor marca el regreso de una de las franquicias de comedia más reconocidas a nivel internacional, esta vez con un estreno exclusivo en Netflix.

El anuncio, difundido por People, ha generado expectativa entre los seguidores, mientras la saga da un giro histórico al debutar directamente en una plataforma de streaming, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

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Son como niños: una franquicia consolidada en la comedia familiar

Desde su primera entrega, Son como niños se posicionó como un referente en el cine de comedia familiar.

El día que, tras el éxito de “Son como niños”, Adam Sandler le regaló autos de lujo a cada uno de sus compañeros de reparto
La nueva entrega de Son como niños con Adam Sandler como protagonista y productor llega por primera vez en exclusiva a una plataforma de streaming

Liderada por Adam Sandler, la serie se destaca por contar con un elenco coral y una trama centrada en la amistad y los reencuentros, factores que han permitido que la saga conecte con públicos de diferentes edades y contextos.

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La primera película, estrenada en 2010, recaudó más de USD 271 millones a nivel global, según datos de Box Office Mojo, consolidando su éxito desde el inicio.

El enfoque de la franquicia en valores universales y situaciones cotidianas ha favorecido su permanencia en la cultura popular, mientras que la secuela, estrenada en 2013, ratificó el interés de la audiencia y la capacidad de Sandler para renovar el atractivo de la propuesta.

El salto al streaming y la estrategia de Netflix

Netflix apuesta por Son como niños para fortalecer su oferta de películas familiares y ampliar su audiencia internacional en el segmento de comedia (REUTERS/Caroline Brehman)
Netflix apuesta por Son como niños para fortalecer su oferta de películas familiares y ampliar su audiencia internacional en el segmento de comedia (REUTERS/Caroline Brehman)

Por primera vez, una entrega de Son como niños se lanzará directamente en Netflix, lo que representa un cambio en la estrategia de distribución.

Esta decisión responde a la tendencia creciente de los grandes estudios y productores de cine por privilegiar el streaming, permitiendo así un acceso global inmediato y simultáneo. Según el portal de estadísticas alemán Statista, el consumo de cine en plataformas digitales ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsando a empresas como Netflix a reforzar su oferta con títulos de alto reconocimiento.

El acuerdo de Sandler con Netflix incluye la producción de nuevas películas originales, lo que ha consolidado la presencia del actor y productor en el catálogo de la plataforma. En este contexto, la llegada de Son como niños responde tanto a la demanda de contenidos familiares como a la estrategia de fortalecer la identidad de la marca en el segmento de la comedia.

Detalles del proyecto y expectativas para el estreno

El acuerdo de Adam Sandler y Netflix potencia la presencia del actor en el streaming con nuevas producciones originales y proyectos de alto reconocimiento (REUTERS/Caroline Brehman)
El acuerdo de Adam Sandler y Netflix potencia la presencia del actor en el streaming con nuevas producciones originales y proyectos de alto reconocimiento (REUTERS/Caroline Brehman)

La nueva película cuenta con la aprobación confirmada de Netflix y el liderazgo de Adam Sandler en la producción ejecutiva. Hasta el momento, no se han anunciado otros miembros del reparto ni se ha fijado una fecha oficial de estreno, según publicó People.

La reserva sobre la trama y el desarrollo creativo ha alimentado la expectación entre los seguidores de la saga, quienes esperan novedades sobre el enfoque de la historia y la posible incorporación de actores recurrentes de entregas anteriores.

El regreso de Sandler en un doble rol —protagonista y productor— anticipa una continuidad en el tono y el espíritu de la franquicia, adaptado a los nuevos formatos de exhibición y al potencial de distribución internacional de Netflix.

Proyección internacional y vigencia de la franquicia

El día que, tras el éxito de “Son como niños”, Adam Sandler le regaló autos de lujo a cada uno de sus compañeros de reparto
La confirmación de la tercera entrega de Son como niños genera gran expectativa, a la espera de detalles sobre la trama, el elenco y la fecha de estreno

Son como niños; ha logrado mantenerse vigente en el panorama del entretenimiento gracias a su capacidad de adaptación y a la identificación del público con sus personajes. El humor de Sandler, la dinámica de grupo y los temas familiares han hecho de la saga una de las más rentables del género.

De acuerdo con cifras de Statista, las comedias lideradas por Sandler han generado más de USD 3.000 millones en ingresos globales, subrayando el valor comercial del actor y de sus proyectos asociados.

La apuesta de Netflix por relanzar la franquicia representa una oportunidad para captar tanto a quienes crecieron con las entregas originales como a nuevas audiencias. El estreno global simultáneo facilitará que la película alcance mercados donde la saga ya posee reconocimiento y otros en los que puede expandir su base de seguidores.

El futuro de Son como niños en el ecosistema digital

Son como niños (Netflix)
La franquicia de comedia familiar de Adam Sandler continúa vigente gracias a su humor, sus temáticas universales y su capacidad para atraer a distintas generaciones (Netflix)

La colaboración entre Adam Sandler y Netflix refuerza la tendencia de las plataformas de streaming a invertir en franquicias consolidadas para asegurar audiencias masivas.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama ni el elenco completo, la expectativa es alta por la capacidad de la saga para reinventarse y mantener su vigencia en un entorno competitivo y en constante transformación.

El anuncio del regreso de Son como niños confirma la relevancia de las alianzas estratégicas entre grandes figuras de la industria y las plataformas digitales, anticipando una nueva etapa para la comedia familiar en el ecosistema global del entretenimiento.

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