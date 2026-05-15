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Jermaine Jackson es condenado a pagar millones de dólares por agresión sexual en 1988

La justicia estadounidense falla en contra del exintegrante de los Jackson 5 tras no comparecer ante la corte; el monto incluye daños, gastos médicos y costas legales, según documentos judiciales obtenidos por medios locales

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Jermaine Jackson
Jermaine Jackson fue condenado a pagar 6,5 millones de dólares tras un fallo por defecto por una acusación de violación de 1988 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jermaine Jackson fue condenado a pagar 6,5 millones de dólares a la mujer que lo acusa de haberla violado en 1988, luego de que el músico no respondiera a la demanda presentada en su contra ni compareciera ante la justicia.

Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, la acusadora, Rita Butler Barrett, obtuvo un fallo por defecto contra Jackson por un monto de algo más de 6,5 millones de dólares, que incluye daños y perjuicios, costas judiciales y los gastos médicos que ella afirma haber incurrido a raíz del presunto ataque.

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Butler Barrett presentó la demanda en diciembre de 2023 al amparo de la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento del estado de California.

En el documento, la mujer sostuvo que el hermano mayor de Michael Jackson apareció de manera inesperada en su casa de Encino, California, y la violó de forma violenta durante la primavera de 1988.

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Según su relato, la agresión duró varios minutos, tras los cuales Jermaine abandonó abruptamente la vivienda.

Los abogados de la demandante indicaron a TMZ que no lograron localizar a Jackson para notificarle la demanda de manera formal, por lo que obtuvieron autorización judicial para realizar la notificación mediante un aviso legal publicado en el Los Angeles Times. Al no recibir respuesta alguna, el tribunal dictó el fallo por defecto.

Los abogados de Barrett notificaron la demanda al ex Jackson 5 mediante aviso legal tras no poder ubicarlo para la notificación formal (Foto AP/Chris Pizzello)
Los abogados de Barrett notificaron la demanda al ex Jackson 5 mediante aviso legal tras no poder ubicarlo para la notificación formal (Foto AP/Chris Pizzello)

El legado de los Jackson

Mientras Jermaine Jackson enfrenta ese proceso judicial, la familia Jackson atraviesa otro frente de conflicto: el estreno del biopic Michael, que reconstruye la vida del rey del pop.

El protagonista de la película es Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson e hijo de Jermaine.

Sus primos Prince, de 29 años, y Bigi asistieron a las primeras dos premieres del filme, realizadas en Berlín, Alemania, y en Gary, Indiana —la ciudad natal de la familia—, donde Jaafar declaró ante la prensa: “Aquí es donde todo empezó para mi familia. Sin esto, yo no estaría aquí”.

Prince Jackson, primogénito de Michael, figura además como productor ejecutivo de la película.

Su hermana Paris Jackson, de 28 años, se mantuvo al margen y afirmó tener “cero por ciento de participación” en el proyecto, más allá de haber leído un borrador inicial.

Según declaró a medios, consideró que el filme estaba orientado a “una sección muy específica de los fanáticos de mi papá que todavía vive en la fantasía”, por lo que optó por no involucrarse.

Las tensiones familiares entre los hermanos Jackson se intensificaron desde que Jermaine se casó con la ex pareja de Randy, madre de sus dos hijos (Foto AP)
Las tensiones familiares entre los hermanos Jackson se intensificaron desde que Jermaine se casó con la ex pareja de Randy, madre de sus dos hijos (Foto AP)

La ausencia de Paris se enmarca en un conflicto más amplio dentro de la familia. De acuerdo con fuentes del entorno familiar consultadas por el citado medio, Janet y Randy Jackson —los hermanos más cercanos en edad a Michael— ejercen una influencia determinante sobre la postura de Paris.

“Paris está siendo ridículamente terca y todo se ha vuelto muy personal para ella. Y está escuchando a gente como Janet y Randy“, dijo una fuente al citado medio.

Las fricciones entre Randy y Jermaine tienen un origen concreto: en 1995, Jermaine se casó con Alejandra Oaziaza, madre de dos hijos de Randy —Steven y Genevieve—, lo que fracturó de forma permanente la relación entre los dos hermanos.

“¿Es Randy el elemento disruptivo? Absolutamente. Hay mucha historia allí que nunca se resolvió“, señaló un informante a New York Post.

Janet Jackson, por su parte, habría confrontado a Jermaine durante una proyección privada de Michael. Según una fuente presente en la sala, citada por New York Post, Janet tuvo comentarios negativos sobre casi todas las escenas.

michael jackson
La herencia de Michael Jackson, valorada en unos 2.000 millones de dólares, sigue siendo un foco de conflicto entre sus hermanos, pese al testamento de 2002 (RB/Redferns)

La respuesta de Jermaine fue directa: “Te vas a perder esta ola. Estás tan celosa. Súbete a la ola”.

La herencia de Michael Jackson, fallecido en 2009 por una sobredosis accidental de medicamentos, está valuada actualmente en torno a los 2.000 millones de dólares —cifra que podría crecer con el estreno del biopic—.

Su testamento de 2002, que excluyó deliberadamente a todos sus hermanos, sigue siendo motivo de disputa: Randy y Janet impugnaron su validez, sin éxito.

En medio de todo, Katherine Jackson, de 95 años y madre de la familia, permanece como el vínculo que sostiene la cohesión del clan.

“Katherine no tiene el peso que tenía antes, pero de vez en cuando les lanza esa mirada a sus hijos y nietos, y ellos la siguen”, afirmó un insider.

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