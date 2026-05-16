El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

Brooks Nader aseguró que conocer a Carmen Electra fue un momento “muy especial” porque considera que la actriz es un ícono de la franquicia. (Composición/Shutterstock/FOX)

Por primera vez en casi 25 años, las playas de Los Ángeles volverán a tener salvavidas en traje rojo. El reboot de Baywatch, la serie que marcó a toda una generación en los años noventa, se prepara para llegar a la pantalla de Fox con un elenco renovado, algunos rostros familiares y con la bendición de quienes alguna vez protagonizaron el fenómeno cultural más visto del mundo. Entre ellas, Carmen Electra, quien ya le mostró su apoyo a la nueva cara de la franquicia: la modelo y actriz Brooks Nader.

Fue durante el Fox Upfront celebrado en Nueva York el 11 de mayo de 2026 cuando Nader, de 29 años, reveló en exclusiva a la revista People que había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Carmen Electra, una de las estrellas más recordadas de la serie original.

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“Ella es muy amable y dulce, y elogió mucho a la serie y al nuevo elenco. Está emocionada por esto”, dijo Nader sobre Electra. “Así que fue muy especial porque ella es un ícono, obviamente”.

La actriz, que interpretó a la salvavidas Lani McKenzie a partir de 1997, sigue atentamente el desarrollo del reboot desde que Fox lo anunció en septiembre de 2025.

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Carmen Electra como Lani McKenzie en Baywatch (Captura de video/FOX)

En marzo de este año, durante la gala benéfica An Unforgettable Evening en Los Ángeles, Electra también expresó con total seguridad que Nader encajará perfectamente en el universo de la serie: “Lo creo. Absolutamente”.

La exintegrante de Baywatch actualmente tiene 54 años y no ha descartado retomar su personaje. En declaraciones citadas por TMZ, dijo que estaba “hablando” con el equipo detrás del proyecto y dejaba abierta la posibilidad de una reaparición como Lani.

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“Podría ser divertido”, señaló entonces. “No sé si querría estar necesariamente en el agua, pero podría hacer la carrera en cámara lenta... eso definitivamente puedo hacerlo”. Electra agregó: “Todavía me veo muy bien en ese traje, así que eso no es un problema”.

Selene: la nueva capitana de la playa

Brooks Nader asumirá el rol de Selene, un personaje central en la trama del reboot. Según la descripción oficial de Fox, ella es “la sarcástica capitana de los salvavidas de la playa de Zuma”.

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Brooks Nader, de 29 años, dará el salto al universo Baywatch con uno de los personajes centrales de la nueva serie (Instagram)

Aunque es sobresaliente en su trabajo, su relación con el capitán Hobie Buchannon (Stephen Amell) está marcada por el conflicto desde el primer momento. “Tienen un enfoque muy diferente para salvar vidas, lo que es una fuente constante de fricción”, reza el perfil oficial del personaje.

La tensión entre ambos se profundizará cuando Hobie incorpore a su equipo a Charlie (Jessica Belkin), la hija que nunca supo que tenía, y quede en evidencia que la rivalidad entre Selene y Hobie “va mucho más allá de la labor de salvamento”.

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Nader fue reclutada para la nueva versión de la serie tras una amplia trayectoria como modelo: fue portada de la edición 2023 de Sports Illustrated Swimsuit.

“He estado manifestando esto por un tiempo”, escribió en sus redes sociales al compartir una foto de dicho hito mientras celebraba haber ingresado a Baywatch. Según le dijo a la prensa, llevaba años estudiando los movimientos y la esencia de actrices como Pamela Anderson y la propia Carmen Electra.

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Brooks Nader fue portada de la edición de 2023 de Sports Illustrated Swimsuit. (Instagram)

El elenco completo del reboot incluye, además de Nader y Amell, a Shay Mitchell como Trina, Hassie Harrison como Nat, Livvy Dunne como Grace, Noah Beck como Luke, Thaddeus LaGrone como Brad y Jessica Belkin como Charlie.

El veterano David Chokachi, de 58 años, retomará su papel de Cody Madison de la serie original, un regreso que la propia Carmen Electra calificó de “bien merecido”.

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Recientemente, Brooks Nader también compartió que el reparto llevó entre tres y cuatro semanas de entrenamiento real como salvavidas, incluyendo técnicas de RCP. La actriz explicó a PEOPLE que es un requisito impulsado por los fundadores de la franquicia, ya que el programa inspiró a cientos de espectadores en todo el mundo a salvar vidas usando esta técnica.

El reboot de Baywatch, compuesto por 12 episodios, está previsto para estrenarse a finales de 2026 o a principios de 2027, según informó The Hollywood Reporter.

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