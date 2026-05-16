El inesperado efecto que tuvo “Grey’s Anatomy” en la vida real de Kevin McKidd y cómo lo inspiró su paso por la serie

Kevin McKidd se despidió de Grey’s Anatomy tras interpretar a Owen Hunt durante 18 temporadas, marcando un hito de emociones y reflexión en su carrera

Kevin McKidd se despidió de Grey’s Anatomy tras 18 años interpretando al doctor Owen Hunt, marcando un hito de emociones, gratitud y reflexión en su carrera. “No me permití sentir nada hasta que subí al avión esa noche”, relató a la revista Vanity Fair, al recordar el instante en que comprendió que cerraba una etapa relevante tanto en su vida profesional como personal y asumía nuevos desafíos.

La decisión de dejar la serie, protagonizada por Ellen Pompeo, llegó convencido de que era el momento de concluir el ciclo de Owen Hunt y avanzar. El actor reconoció que la despedida fue profunda debido a la cercanía de su última participación como director en la ficción, pero también por la búsqueda de crecimiento y el deseo de equilibrar su faceta de intérprete y director.

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“Siempre imaginé que Owen moriría de una forma heroica, salvando a alguien pero perdiendo su propia vida”, compartió McKidd en entrevista con Vanity Fair sobre el destino que imaginaba para su personaje. Pero la producción tomó otra dirección tras varias muertes recientes en el elenco: “Querían contar una historia en la que los personajes pasen página y entren en un nuevo capítulo, que fuera algo esperanzador”.

La salida de McKidd de Grey’s Anatomy llega tras una profunda reflexión personal y profesional, buscando crecimiento y equilibrio entre actuación y dirección (ABC)

El actor también subrayó la transformación en la relación de Owen con Teddy Altman, a quien da vida Kim Raver: “Esta mujer me adelantó muchas cosas, y es mi turno de ir a donde la vida la lleve”.

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La evolución de Owen Hunt en Grey’s Anatomy

Desde su debut en la quinta temporada, en 2008, Owen Hunt aportó una dimensión inédita entre los personajes masculinos. McKidd recordó que Shonda Rhimes, la creadora de la serie, le explicó que buscaba un “veterano de guerra trastornado que no siente la necesidad de dar explicaciones, vive la vida a su manera”.

En contraste con figuras como Derek Shepherd y Mark Sloan, Owen introdujo matices de oscuridad: “Ella quería enturbiar eso y contar una historia diferente a través de un personaje masculino que tiene algo de oscuridad”.

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El final del ciclo de Owen Hunt permitió a la producción explorar un enfoque esperanzador, evitando otra muerte trágica en la narrativa de Grey’s Anatomy (ABC/Richard Cartwright)

El actor rememoró momentos memorables y atípicos, como el episodio musical dirigido por Tony Phelan: “Fue increíble que pudiéramos hacer ese episodio. Fue uno de los grandes momentos de Sara Ramírez en la serie”, recordó McKidd en Vanity Fair.

Recordó también sus escenas junto a Mark y Derek, destacando la camaradería: “Owen pasó mucho tiempo con él y con Derek, golpeando pelotas de golf desde el tejado y construyendo cubiertas para la casa de sus sueños. Hicimos muchas cosas juntos”.

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A lo largo de los años, Owen Hunt mantuvo una relación compleja con Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh. “Cristina le dice a Owen: ‘Tienes verdaderos problemas’, y yo le respondo: ‘Sí, los tengo. ¿Quieres salir conmigo de todos modos?’ Ella decide aceptar esa realidad. Admitir la oscuridad en él no implica descartarlo como ser humano”, relató.

Crecimiento profesional y legado en el Grey Sloan Memorial

McKidd destacó el impacto de su personaje, el veterano de guerra Owen Hunt, al aportar oscuridad y matices inéditos entre los roles masculinos de la serie (ABC/Byron Cohen)

En lo profesional, Kevin McKidd puso en valor el aprendizaje que supuso combinar la actuación y la dirección en el set. “Me siento como si, de una manera extraña, me hubiera graduado en la escuela de cine de Grey’s Anatomy”, sostuvo a Vanity Fair.

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Dirigir el episodio final en el que se despedía de la serie resultó para él un cierre simbólico: “Tenías que ser muy analítico y tener una mente directiva para mantener todo en marcha, así que no tuve el espacio, realmente, para sentirlo hasta que me subí a ese avión”.

La permanencia en un proyecto de la dimensión de Grey’s Anatomy se debió, según McKidd, al compromiso colectivo que define al equipo del Grey Sloan Memorial: “Siempre podemos mejorar la serie. Pero en este trabajo de equipo, todos intentan mejorarlo un poco cada vez. Cuando todo el mundo hace eso, la calidad de la obra se mantiene y tú sigues comprometido como actor”.

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Kevin McKidd combinó exitosamente su faceta de actor y director, asumiendo el reto de dirigir el episodio de su despedida del Grey Sloan Memorial (ABC)

En cuanto a las relaciones con compañeros que partieron antes, como Patrick Dempsey, Eric Dane y Sandra Oh, McKidd manifestó gratitud y respeto, recordando especialmente a Mark Sloan: “Fue una pérdida para la familia Grey. Le envío a su familia todo nuestro amor y bendiciones”.

Nuevos retos tras Grey’s Anatomy

Al abandonar el Grey Sloan Memorial, McKidd se incorporó de inmediato al rodaje de Highlander, saga cinematográfica donde interpreta a un guerrero medieval. “Me puse una peluca y salté sobre un caballo con una espada, algo que realmente me ayudó a pasar página”, explicó. Este cambio de registro mostró su disposición a asumir nuevos retos y abordar ámbitos alejados de la ficción hospitalaria.

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El actor estableció una comparación entre la medicina representada en la serie y el sistema sanitario real británico, conocido como NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), que provee atención médica gratuita a los ciudadanos financiada con fondos públicos.

El actor defendió el sistema sanitario británico, NHS, resaltando su importancia pese a las largas listas de espera y los recientes desafíos personales vividos (ABC)

McKidd explicó que, aunque el sistema en el Reino Unido afronta dificultades, lo considera un derecho básico: “Mi padre falleció hace poco. No le diagnosticaron cierto tipo de enfermedad hasta después de su muerte, porque hay muchos retrasos y listas de espera para hacerse escáneres”.

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A pesar de ello, defendió la importancia de que todos tengan acceso a una atención sanitaria “sin que ello suponga un quebranto para sus familias”.

Respecto a la posibilidad de regresar a Grey’s Anatomy, McKidd afirmó a Vanity Fair: “Definitivamente volvería para dirigir, en cualquier capacidad, si no estoy haciendo una película de lujo de Christopher Nolan o algo así”.