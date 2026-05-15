“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

“Billie Jean” de Michael Jackson alcanza el primer puesto global en Spotify con más de seis millones de reproducciones diarias tras el estreno de su biopic (YouTube)

“Billie Jean” de Michael Jackson alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify el 15 de mayo, con 6,028 millones de reproducciones en un solo día.

El logro llega cuatro décadas después de que la canción apareció por primera vez en el álbum Thriller, en enero de 1983, y representa el puesto más alto que el tema ha alcanzado en la plataforma desde su creación.

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El salto en los números de escucha se produce en el contexto del estreno del largometraje Michael, biopic sobre la vida del artista dirigido por Antoine Fuqua y estrenado en cines el 24 de abril de 2026.

La película abrió con casi 97 millones de dólares en el mercado doméstico y más de 217 millones a nivel global, estableciendo un nuevo récord para el género de biopics musicales, según los registros de taquilla.

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El film incorpora grabaciones, actuaciones y coreografías originales de Jackson, con el papel protagónico a cargo de Jaafar Jackson.

El álbum "Thriller" y el recopilatorio 'Number Ones' regresan al top 10 del Billboard 200, consolidando ventas históricas en múltiples décadas para el Rey del Pop (Epic Records)

Desde ese estreno, el catálogo completo del artista experimentó un aumento sostenido en el consumo digital.

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“Billie Jean” lideró ese movimiento desde el comienzo: a principios de mayo había ingresado al top 10 global de Spotify, y para la semana de seguimiento que finalizó el 7 de mayo ya se encontraba en el puesto número 3 con 37,6 millones de reproducciones semanales.

El fenómeno no se limitó a un solo tema. “Beat It” trepó hasta el puesto 6 del ranking global con más de 29 millones de reproducciones semanales.

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“Don’t Stop ‘Til You Get Enough” avanzó 42 posiciones hasta ubicarse en el número 16.

Canciones como “Human Nature”, “Smooth Criminal”, “Thriller”, “Dirty Diana” y “Rock With You” registraron nuevos picos de escucha en las últimas semanas.

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El fenómeno del biopic "Michael", dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, impulsa récords de taquilla y de streaming en la música de Michael Jackson (Lionsgate via AP)

El crecimiento también se reflejó en la audiencia mensual del artista en Spotify, que superó por primera vez los 98 millones de oyentes, colocando a Michael Jackson entre los artistas más escuchados de la plataforma a nivel mundial a pesar de que su discografía es anterior a la era del streaming por décadas.

En los días previos a esta nota, el músico figuró como el artista más reproducido del mundo en Spotify, por encima de varios intérpretes activos.

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En las listas físicas y digitales, Thriller volvió a ingresar al top 5 del Billboard 200, mientras que el compilado Number Ones retornó al top 10.

Con este regreso, el “Rey del Pop” tiene al menos un álbum entre los diez más vendidos en cada década desde los años 70.

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La letra de "Billie Jean", escrita por Michael Jackson y producida junto a Quincy Jones, aborda la cultura de las groupies y la fama durante los años de los Jackson 5 (AP Photo/Doug Pizac)

El origen de la canción y el mito de Billie Jean

“Billie Jean” fue escrita por el propio Michael Jackson y producida junto al ganador del Grammy Quincy Jones para el álbum Thriller.

La canción, lanzada como segundo sencillo en enero de 1983, abordaba la cultura de las groupies que Jackson y sus hermanos habían experimentado durante sus años de gira con los Jackson 5.

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A lo largo de su vida, Jackson desmintió que existiera una “Billie Jean” real. En su autobiografía Moonwalk, publicada en 1988, el artista explicó que la protagonista de la canción era un personaje compuesto.

“Nunca hubo una Billie Jean real. La chica de la canción es una combinación de personas con las que mis hermanos se han visto acosados a lo largo de los años. Nunca pude entender cómo estas chicas podían decir que llevaban el hijo de alguien cuando no era verdad”.

Sin embargo, el biógrafo J. Randy Taraborrelli ofreció en su libro The Magic and the Madness, de 1991, una versión distinta: según su investigación, la canción habría sido inspirada en cartas reales que Jackson recibió en 1981 de una mujer que aseguraba ser madre de sus mellizos.

La primera actuación en vivo de "Billie Jean" en Motown 25 marcó el debut del moonwalk y del legendario guante, íconos en la imagen de Michael Jackson (Captura de video)

La grabación es también conocida por su papel en la historia de la televisión musical. El videoclip de “Billie Jean” es considerado el que rompió la barrera racial en MTV, abriendo el camino para que más artistas afroamericanos tuvieran espacio en la cadena.

Tras su emisión, figuras como Prince comenzaron a aparecer con regularidad en la señal.

La primera interpretación en vivo de la canción tuvo lugar en el especial televisivo Motown 25: Yesterday, Today, Forever, en 1983, ocasión en que Jackson presentó por primera vez ante el público el moonwalk, su paso de baile más icónico, además de estrenar el guante de un solo lado que se volvería parte de su imagen característica.

“Billie Jean” estuvo siete semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100 y ganó dos premios Grammy, entre ellos el de Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B.