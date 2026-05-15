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Dónde y a qué hora ver la pelea de Ronda Rousey vs Gina Carano

Dos pioneras de las artes marciales mixtas femeninas volverán al octágono este sábado 16 de mayo

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Donde y a qué hora ver la pelea de Ronda Rousey vs Gina Carano
El combate principal se realizará en el Intuit Dome de Los Ángeles (Créditos: Netflix)

La esperada pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano finalmente se realizará este sábado 16 de mayo de 2026. El combate es el primer evento de artes marciales mixtas transmitido en vivo por Netflix y reunirá a dos de las figuras más influyentes en la historia del MMA femenino.

La cartelera tendrá lugar en el Intuit Dome, recinto ubicado en Los Ángeles. Además del enfrentamiento principal, la función contará con peleas protagonizadas por Nate Diaz, Mike Perry, Francis Ngannou y Junior Dos Santos.

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Una pelea histórica para las MMA femeninas

Durante años, fanáticos y especialistas imaginaron un combate entre Rousey y Carano, pero el enfrentamiento nunca llegó a concretarse hasta ahora.

Ronda Rousey describió el evento como la mayor superpelea en la historia de los deportes de combate femeninos (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Ronda Rousey describió el evento como la mayor superpelea en la historia de los deportes de combate femeninos (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Rousey alcanzó fama mundial tras su etapa dominante en UFC entre 2011 y 2016. La medallista olímpica de judo ganó el campeonato de peso gallo y construyó una reputación gracias a sus rápidas victorias por sumisión. Después de su retiro, participó en la lucha libre profesional y en películas como The Expendables 3 y Furious 7.

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En declaraciones difundidas por Netflix, Rousey afirmó que esperaba este anuncio desde hace mucho tiempo y definió el combate como “la pelea más grande en la historia de los deportes de combate femeninos”.

Carano, por su parte, se convirtió en una de las primeras estrellas femeninas del MMA profesional. Entre 2006 y 2009 abrió espacio para las peleadoras dentro de un deporte dominado entonces por hombres. También protagonizó junto a Cris Cyborg el primer gran evento de MMA encabezado por mujeres en Strikeforce. Tras su retiro, la estadounidense desarrolló una carrera en Hollywood con apariciones en Deadpool y la serie The Mandalorian.

Gina Carano como Cara Dune en la serie 'The Mandalorian'. (Disney Plus)
Gina Carano como Cara Dune en la serie 'The Mandalorian'. (Disney Plus)

¿Dónde ver la pelea de Ronda Rousey vs Gina Carano?

El evento principal podrá verse en vivo a través de Netflix sin costo adicional para los suscriptores de la plataforma.

La compañía de streaming indicó que el evento estará disponible en todos sus planes de suscripción a nivel global. Las peleas preliminares, en cambio, aparecerán en Tudum, el sitio complementario de contenidos de la compañía.

¿A qué hora empieza la pelea?

La plataforma confirmó que la cartelera principal iniciará el sábado 16 de mayo a las 9:00 p.m. ET en Estados Unidos.

Estos serán algunos horarios en Latinoamérica:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
  • México: 7:00 p.m.
  • Chile y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina y Uruguay: 10:00 p.m.

Las preliminares comenzarán aproximadamente a las 6:00 p.m. ET.

Gina Carano aseguró que no volverá a pelear solo por nostalgia y afirmó que buscará la victoria ante Rousey (Credit: Ed Mulholland-Imagn Images)
Gina Carano aseguró que no volverá a pelear solo por nostalgia y afirmó que buscará la victoria ante Rousey (Credit: Ed Mulholland-Imagn Images)

¿Cuál será la categoría y las reglas de la pelea?

El combate entre Rousey y Carano corresponderá a la categoría peso pluma. Netflix informó que la pelea tendrá un límite de 145 libras.

La pelea contará con cinco rounds de cinco minutos bajo las Reglas Unificadas de MMA. Las atletas usarán guantes de cuatro onzas.

No habrá cinturón en disputa. Sin embargo, el combate genera expectativa debido al legado de ambas figuras dentro de su disciplina deportiva.

Cartelera principal completa

La función principal incluirá los siguientes enfrentamientos:

  • Ronda Rousey vs. Gina Carano
  • Nate Diaz vs. Mike Perry
  • Francis Ngannou vs. Philipe Lins
  • Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross
  • Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne
  • Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Peleas preliminares

Las preliminares incluirán los siguientes combates:

  • Jefferson Creighton vs. Jason Jackson
  • Namo Fazil vs. Jake Babian
  • David Mgoyan vs. Albert Morales
  • Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong
  • Chris Avila vs. Brandon Jenkins

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