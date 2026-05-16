La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Según testimonios recogidos por Matthew Hild, la química entre los protagonistas de Grease trascendía la pantalla (Archivo IMDb)

Sandy y Danny se enamoraron en la pantalla grande. Pero, ¿qué ocurrió en la vida real entre Olivia Newton-John y John Travolta? Una nueva biografía de la artista, titulada A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, del escritor Matthew Hild, publicada el 14 de mayo de 2026, recoge una serie de testimonios que apuntan a que los dos astros de Grease (conocida en Hispanoamérica como Vaselina) estuvieron muy cerca de convertirse en pareja.

La revista PEOPLE, que publicó un avance exclusivo del libro, revela que Hild pasó meses revisando archivos y entrevistando a amigos, músicos y colegas de la recordada actriz y cantante, quien falleció en 2022 a los 73 años a causa de un cáncer de mama.

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Lo que encontró dibuja un retrato íntimo de dos personas que claramente se atraían, pero que, por distintas razones, nunca dieron el paso decisivo.

“No tengo exactamente la prueba definitiva, pero creo que el conjunto de evidencias es bastante sugerente”, alega Matthew Hild en su libro.

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La biografía A Little More Love recopila testimonios de amigos y colegas que alimentan los rumores sobre la pareja (REUTERS/Richard Chung/File Photo)

Didi Conn, la actriz que interpretó a Frenchy en Grease, provee un testimonio revelador de la química de ambos actores. Según recoge el libro, Conn declaró en 2018 a la periodista Stephanie Nolasco que Travolta estaba genuinamente atraído por Olivia y que ello se reflejaba en pantalla. Al recordar un final alternativo que fue filmado para la cinta en el que Danny y Sandy se daban un beso “apasionado”, Conn afirmó: “No estaban actuando en ese momento... era real, de verdad lo era”.

Otro momento clave del libro involucra a un músico anónimo que, más de veinte años después del rodaje de Grease, se unió a la banda de Newton-John y entabló amistad con ella. Según narra Hild, este músico que había estado casado con una ciencióloga recuerda que Olivia y Travolta “eran muy, muy cercanos. Casi hasta ESE punto”.

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Y luego rememora una conversación que tuvo con la cantante: “¿Puedo hacerte una pregunta personal? [...] Obviamente, sabes que John es cienciólogo. Sé que la Iglesia de la Cienciología lo venera como un seguidor muy valioso. Si me hubiera casado con John, ¿habría esperado que yo me convirtiera en ciencióloga?“, cuestionó la actriz.

“No habría sido obligatorio, pero sí habría sido alentado, digámoslo así”, le contestó.

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Un músico cercano a Newton-John recordó que la actriz llegó a preguntarse cómo habría sido casarse con John Travolta (EFE /INTERFOTO. /Archivo)

“Gracias”, respondió Olivia. “Eso es todo lo que quería saber.”

En vida, Newton-John y Travolta siempre negaron o esquivaron los rumores. “Existía una gran química”, admitió ella alguna vez sobre su encuentro en el set de Grease en 1978, aunque ambos estaban en otras relaciones en ese momento.

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Travolta, por su parte, cuando Joan Rivers le preguntó en su momento por los rumores de romance, respondió con ironía: “Por supuesto que no es asunto tuyo”. La dupla volvería a compartir pantalla en 1983 en la comedia romántica Two of a Kind.

Cuando Newton-John murió, Travolta le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te amo tanto. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John”.

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Aunque nunca confirmaron personalmente un romance, Olivia Newton-John y John Travolta mantuvieron un vínculo cercano durante décadas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su primer matrimonio: amor secreto y una separación presagiada

La biografía de Hild recuerda cómo Olivia conoció a su primer esposo, el bailarín Matt Lattanzi, once años menor que ella, durante el rodaje de Xanadu en 1980: una historia de amor que debió mantenerse en secreto durante la filmación y que culminó en boda en 1984.

Tuvieron una hija, Chloe Rose, pero la relación no resistió el paso del tiempo ni los rumores de infidelidad, y se separaron en 1995. Aun así, Olivia nunca guardó rencor. “Porque yo era mayor, creo que siempre tuve, quizás, un ligero presentimiento de que quizás no duraría para siempre”, confesó la artista en una entrevista citada en el libro.

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Tras el divorcio vino una relación con el camarógrafo Patrick McDermott, quien fue su pareja entre 1995 y 2005, desapareció misteriosamente durante un viaje de pesca y fue declarado muerto.

John Easterling acompañó a Olivia Newton-John hasta el final de su vida (The Grosby Group)

Finalmente, Newton-John conoció al amor sereno de su madurez: el empresario y ecologista John Easterling, con quien se casó en una ceremonia secreta en Perú en 2008 y quien estuvo a su lado hasta el último día, cuando la recordada Sandy falleció en agosto de 2022.

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