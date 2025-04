Justin Bieber compartió nuevas fotos de su hijo Jack

Tras días de salidas en Coachella, Justin Bieber volvió a su entorno familiar con una publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores (Grosby Group/Instagram)

Justin Bieber volvió a mostrar imágenes de su hijo Jack Blues, retomando así su rutina familiar tras varios días de actividad social durante el festival Coachella 2025.

El cantante de 31 años compartió el sábado en su cuenta de Instagram una fotografía de su bebé, quien aparece gateando sobre el suelo, vestido con una camiseta amarilla y pantalones cortos verdes.

La instantánea generó una rápida reacción en redes sociales. Su esposa, Hailey Bieber, de 28 años, la reposteó en sus historias de Instagram con el texto: “Mi bebe se está haciendo más grande”.

La pareja dio la bienvenida a su primogénito en agosto del año pasado.

La publicación coincidió con una semana cargada de apariciones públicas por parte de Justin Bieber, incluidas salidas nocturnas en eventos privados, interacciones con otros artistas y momentos virales en redes sociales.

El cantante compartió una nueva foto de su hijo Jack Blues, donde se lo ve gateando con ropa colorida sobre el suelo de su casa (Instagram/@justinbieber)

A pesar de ello, el artista canadiense regresó a su rutina doméstica con la imagen de su hijo, retomando una faceta que él mismo ha mostrado en ocasiones anteriores como central en su vida actual.

En días recientes, Bieber también compartió en sus redes un breve video desde un club en Los Ángeles, donde se le ve acompañado de la rapera Sexxy Red, cuyo sencillo “Hoochie Coochie” sonaba de fondo.

En el clip, Bieber se inclinó para darle un beso en la mejilla mientras sonreía. La interacción generó una ola de comentarios en redes sociales, algunos de los cuales sugerían que el cantante parecía más feliz con la rapera que con su esposa.

Ante esta especulación, Hailey Bieber reaccionó públicamente con una respuesta escueta en los comentarios: tres emojis con ojos de corazón. Sexxy Red, por su parte, defendió a Bieber ante las críticas.

Hailey Bieber reposteó la imagen de Jack y escribió “mi bebe se está haciendo más grande”, mostrando orgullo por el crecimiento de su primer hijo (Backgrid/The Grosby Group)

El paso de Justin Bieber por Coachella 2025

Justin Bieber también fue una de las figuras visibles durante la primera semana del festival Coachella 2025, que se celebra en dos fines de semana consecutivos en Indio, California.

Según reportes de la prensa estadounidense, el músico y su esposa se hospedaron en su residencia en La Quinta, a unos 20 minutos del recinto principal.

El sábado 12 de abril, Bieber asistió al evento junto a Tate McRae y Kid Laroi, mientras que el domingo se reunió con Hailey en el escenario principal durante la actuación de Travis Scott.

De acuerdo con la misma fuente, la pareja fue vista “saltando y dejándose llevar por la música” durante el show.

En redes sociales, Hailey compartió momentos de su paso por el festival, incluyendo imágenes desde el público del concierto de Charli XCX, que contó con la participación de Billie Eilish, Troye Sivan y Lorde.

Durante Coachella 2025, la pareja Bieber se hospedó en La Quinta, desde donde viajaron para asistir juntos a las actuaciones de Travis Scott (Instagram/@justinbieber)

Días antes, el 9 de abril, Justin Bieber tuvo un intercambio con paparazis en Palm Springs, según registró un video publicado por TMZ.

En las imágenes, el cantante se mostró molesto: “Todo lo que quieren es dinero. No les importan las personas, solo el dinero”, dijo mientras se alejaba del grupo de fotógrafos.

La noche del viernes 11, Bieber asistió al evento privado Friday Nights in the Desert, en Thermal, una ciudad cercana a Indio.

Según el citado portal, el artista participó activamente en la fiesta organizada por Tao Group Hospitality, REVOLVE y Palm Tree Club, donde también actuaron otras celebridades como Megan Thee Stallion, Ty Dolla $ign, Don Toliver, Shaboozey y Chase B.

Durante la velada, Bieber interpretó su éxito de 2015 “What Do You Mean?” y fue visto sonriendo mientras se desplazaba entre los asistentes.

El artista canadiense Justin Bieber compartió en redes que enfrenta problemas de ira y sentimientos de inautenticidad (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Las especulaciones en torno a su salud mental

La aparición del cantante durante el festival y eventos paralelos contrastó con las preocupaciones expresadas por algunos seguidores semanas atrás, cuando publicó en redes sociales reflexiones sobre su salud emocional.

“Tengo problemas de ira también, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”, escribió en marzo. En otro mensaje agregó: “Creo que me odio a veces cuando siento que me vuelvo inauténtico”.

A las inquietudes por su bienestar personal se sumaron rumores sobre su situación financiera tras la cancelación de su gira Justice World Tour en 2022.

Un artículo de The Hollywood Reporter citó a un exmiembro de su equipo, quien aseguró que Bieber enfrenta deudas millonarias. La respuesta del entorno del cantante no tardó.

A través de un comunicado, su equipo calificó la información como “una estupidez de clickbait basada en fuentes anónimas y mal informadas que están molestas por ya no trabajar con Justin”.