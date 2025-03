Hailey Bieber rompió su silencio tras dejar de seguir a Justin en medio de “problemas matrimoniales”

Hailey Bieber desmintió que haya dejado de seguir a Justin en Instagram y atribuyó la situación a una falla técnica tras la desactivación temporal de su cuenta (Backgrid/The Grosby Group)

Hailey Bieber negó públicamente haber dejado de seguir a su esposo, Justin Bieber, en Instagram, tras un episodio que generó especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio.

El domingo, varios usuarios detectaron que el nombre del cantante ya no aparecía en la lista de seguidos por la fundadora de Rhode, lo que intensificó los rumores sobre un distanciamiento entre ambos.

Este lunes, Hailey, de 28 años, respondió directamente a las conjeturas y explicó que la desaparición del perfil de su esposo fue producto de un error técnico derivado de la desactivación temporal de su cuenta.

“Es un error. No lo dejé de seguir. ¡Espero que esto ayude!”, escribió la modelo bajo un video de TikTok que abordaba la situación.

Hailey Bieber aclaró en TikTok que no dejó de seguir a Justin y atribuyó la confusión a un fallo técnico tras la desactivación temporal de su cuenta (TikTok)

La anomalía afectó también a otros usuarios, según constató Page Six, lo que sugeriría que no se trató de una acción individual por parte de Hailey. Meta, empresa matriz de Instagram, no emitió comentarios al respecto.

El incidente se produjo después de que Justin Bieber, de 31 años, transmitiera en vivo mientras cantaba sin camiseta un fragmento de una nueva canción.

Poco después, el artista canadiense cerró su cuenta de forma temporal, aunque volvió a activarla y publicó varias selfies frente al espejo. Hailey reaccionó con un emoji de ojos de corazón.

En enero, los rumores de una separación entre ambos comenzaron a crecer luego de que el intérprete de “Baby” aparentemente dejara de seguir a su esposa.

Horas más tarde, Justin desmintió la acción y afirmó que “alguien entró a [su] cuenta y dejó de seguir a [su] esposa”. “Las cosas están raras por aquí”, escribió entonces.

Los rumores de ruptura aumentaron en enero cuando Justin pareció dejar de seguir a su pareja, hecho que él mismo atribuyó a un acceso no autorizado (Backgrid/The Grosby Group)

A pesar de su discreción habitual sobre su vida privada, en las últimas semanas Justin Bieber ha incrementado su actividad en redes sociales.

Publicó contenido que ha despertado preocupación entre sus seguidores y ha generado nuevos cuestionamientos sobre su estabilidad emocional y la situación conyugal.

Una fuente cercana a Hailey Bieber, citada por Page Six, afirmó que la influencer “está realmente preocupada” por el estado de su marido.

“No está segura de cómo manejar las cosas en este momento. Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer”, señaló.

En paralelo, otras fuentes del entorno del cantante atribuyen su apariencia somnolienta y ojos enrojecidos a su reciente experiencia como padre.

Indicaron que el agotamiento se debe a largas sesiones en el estudio de grabación y a las dificultades para que su hijo duerma por las noches.

Hailey está “realmente preocupada” por el estado emocional de su esposo, según una fuente cercana que afirma que la modelo ya no sabe cómo ayudarlo (Backgrid/The Grosby Group)

La preocupación crece sobre Justin Bieber

Justin Bieber ha abordado en sus redes aspectos personales vinculados a su estado anímico.

En una publicación reciente, escribió: “Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”, acompañado de una secuencia de tres imágenes, entre ellas una en la que aparece con su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024.

En otro mensaje fechado el 22 de marzo, Bieber expresó: “Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros”.

“No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie”, señaló el 8 de marzo en otro texto introspectivo.

Fotografías recientes de Justin fumando reavivaron las dudas sobre su salud, aunque su equipo negó cualquier vínculo con sustancias (Grosby Group/Instagram/@justinbieber)

La salud del músico ha sido objeto de atención desde que el 3 de marzo publicara imágenes consumiendo con un bong de cristal, sin ningún texto explicativo.

Un portavoz de su equipo desmintió entonces cualquier insinuación sobre un consumo problemático, calificando los rumores como “falsos” y “dañinos” en declaraciones a Rolling Stone.

“La fijación del público por la salud del artista es agotadora y lamentable y demuestra que, a pesar de la verdad evidente, algunas personas insisten en mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas”, declaró.

En esa misma línea añadió que el año pasado fue transformador para Justin Bieber, quien ha terminado relaciones personales y laborales que “ya no le servían” y se encuentra centrado en su familia.