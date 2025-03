Benson Boone rechazó la etiqueta de símbolo sexual: “No quiero que mi éxito dependa de quitarme la camiseta”

El éxito viral "Beautiful Things" catapultó a Benson Boone a la fama, convirtiéndose en su canción más conocida. A pesar de su éxito, Boone expresó que está más allá de querer ser definido solo por esa canción (Benson Boone)

Benson Boone experimentó la presión de ser etiquetado como un “sex symbol” desde el inicio de su carrera, algo que, según el mismo artista, no se ajusta a su identidad ni a sus aspiraciones. En su conversación con Rolling Stone, Boone explicó que, al principio, en sus actuaciones, tomaba decisiones como sacarse la remera porque pensaba que eso sería lo que el público quería ver.

Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que depender únicamente de esa imagen no era lo que quería para su carrera. “No quiero que la gente venga a un show esperando que me quite la camiseta”, explicó Boone​.

Al ser constantemente observado no solo por su talento, sino también por su aspecto físico, Boone tuvo que aprender a manejar el equilibrio entre lo que los demás esperan de él y lo que él realmente quiere proyectar.

Benson Boone es un joven cantante conocido por su éxito viral "Beautiful Things". A pesar de la presión de su imagen, busca ser reconocido por su autenticidad y talento musical. Su próximo álbum, American Heart, refleja su evolución artística más allá de un solo éxito (REUTERS/Daniel Cole)

De “Beautiful Things” a American Heart: La búsqueda de una identidad artística propia

A pesar de la abrumadora popularidad de Beautiful Things, Boone no quiere que esta canción sea la que defina toda su carrera. Durante la entrevista con Rolling Stone, Boone compartió que está “un poco más allá” de querer ser conocido solo por esa canción, aunque expresó que aún la ama y sigue sintiendo pasión al interpretarla. “Creo que estoy llegando al punto en el que quiero que la gente sepa que hay más que solo esa canción”​.

Para Boone, su próximo álbum, tentativamente titulado American Heart, marca un paso importante en su carrera. En este proyecto, busca no solo cambiar su estilo musical, sino también desafiar las expectativas que se crearon en torno a su persona.

Según detalló, este nuevo trabajo tiene un enfoque que recuerda a Bruce Springsteen, con una vibra más retro y americana, lo cual muestra su deseo de explorar diferentes géneros y temas más allá del pop suave de su éxito anterior​. A través de este cambio, Boone busca demostrar que es un artista multidimensional y que su música abarca más que un solo tema viral.

Benson Boone, conocido por su éxito "Beautiful Things", busca trascender esa canción y construir una carrera basada en su autenticidad musical. Además, se aleja de las expectativas impuestas por la fama y se enfoca en explorar nuevos sonidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Autenticidad como clave de su carrera

La autenticidad es un tema recurrente en la entrevista. Boone detalló que, a pesar de las expectativas externas, siempre buscó mantenerse fiel a sí mismo. En sus palabras, “mi mayor debilidad, y a veces mi mayor fortaleza, es cuando convenzo a mi cerebro de algo, tengo que hacerlo”​.

En cuanto a su proceso creativo, Boone también mencionó que sigue escribiendo música en su piano de cola, que originalmente perteneció a su abuela. Este piano, según explicó, fue clave en sus primeros años como compositor y, aunque sus influencias cambiaron, sigue siendo un símbolo de su evolución como músico.

En los primeros tiempos de su carrera, sus composiciones se influenciaron por artistas como Adele y Sam Smith, pero ahora, Boone encontró un enfoque más energético y dinámico en sus presentaciones​.

Boone continúa escribiendo música en un piano de cola que perteneció a su abuela. Este instrumento, que marcó sus primeros pasos como compositor, representa su conexión con el pasado y su crecimiento artístico (REUTERS/Phil Noble)

La relación con su base de fans y el impacto de las redes sociales

Otro punto que Boone tocó durante la entrevista fue la relación con su base de fans, especialmente con las jóvenes que lo siguen en redes sociales. Aunque es consciente de la imagen que su público espera de él, Boone dejó claro que su foco principal es la música.

Durante la conversación, explicó que no quiere que su popularidad se base solo en su físico y en las expectativas de las redes sociales, sino en su capacidad de entregar una propuesta musical auténtica​.

Esto también nos permite ver cómo las plataformas digitales, como Instagram y TikTok, fueron fundamentales para la promoción de su música, pero Boone no quiere ser atrapado por lo viral que fue un solo tema. Como comentó en la entrevista, las redes sociales pueden ayudar a conectar con una audiencia más amplia, pero también son un lugar donde las expectativas de la imagen pueden eclipsar la verdadera esencia del artista​.

Benson Boone es consciente de la imagen que su base de fans, principalmente joven y femenina, espera de él, pero se enfoca en que su música sea lo que lo defina (REUTERS/Mario Anzuoni)

Reflexiones finales de Boone sobre su carrera y la industria

Benson Boone se muestra decidido a que su futuro artístico esté marcado por su autenticidad. En palabras suyas, se siente listo para presentar su nuevo álbum American Heart, una obra que, según él, refleja su verdadero yo, más allá de los éxitos previos.

En su entrevista con Rolling Stone, Boone afirmó que aunque sigue sintiendo orgullo por Beautiful Things, está ansioso por que su carrera sea definida por la variedad de su música y su crecimiento personal​.