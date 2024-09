Jennifer Aniston puso punto final a un debate de “Friends” sobre el color de su vestido

Jennifer Aniston resolvió un debate entre fanáticos sobre el color de un vestido icónico de su personaje Rachel Green (EFE/EPA/ALLISON DINNER/ Instagram/jenniferaniston)

Jennifer Aniston, famosa por su papel en Friends, ha resuelto un debate entre los fanáticos sobre el color real de un vestido icónico usado en la famosa serie de NBC. Recientemente, la actriz recurrió a Instagram para abordar la controversia que surgió después de que la cuenta de Max compartiera un meme mostrando la diferencia entre la transmisión de la serie en HD y en 4K.

En la primera imagen difundida por el servicio de streaming, Aniston aparece con un vestido verde menta que su personaje, Rachel Green, usa en el episodio de la tercera temporada The One Where No One’s Ready (En el que nadie está listo). Sin embargo, en la segunda imagen, el mismo vestido parece azul.

La controversia surgió tras la publicación de un meme en la cuenta de Max, que mostraba el vestido de Aniston en diferentes calidades de transmisión, causando confusión sobre su color original (Instagram/jenniferaniston)

“Como si @jenniferaniston pudiera ser más perfecta”, comentó Max en su publicación del 25 de septiembre. “Siempre allí para ti. Celebra 30 años de Friends ahora en streaming en 4K en Max. #Friends30″, anunció la cuenta para todos los fanáticos que siguen disfrutando del contenido en la plataforma.

Los seguidores de la serie no tardaron en expresar su desconcierto en los comentarios. “¿Cuál es el verdadero color de ese vestido?” escribió un usuario. Otro bromeó: “Rachel no tan Green (verde)”, mientras que un tercer comentario decía: “¿Cómo es que el 4K cambia el color de la ropa, lol?”

Aniston intervino en el debate al repostear la publicación de Max y aclarar que el vestido era definitivamente verde menta, poniendo fin a la discusión (Instagram/jenniferaniston)

En medio del debate iniciado en los comentarios dentro de la publicación, la propia Aniston intervino para poner fin a la discusión. En las historias de Instagram de su propio perfil, la actriz reposteó la publicación de Max y agregó su propio comentario: “Para que conste, el vestido era verde menta”.

Friends, que se emitió de 1994 a 2004, celebró su trigésimo aniversario el 22 de septiembre. La serie, que seguía las vidas de seis amigos veinteañeros, también contó con las actuaciones de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry. El reparto se reunió para un especial de reencuentro en HBO en mayo de 2021, momento que habían estado esperando los fanáticos desde hace años.

“Friends”, que se emitió de 1994 a 2004, celebró su trigésimo aniversario el 22 de septiembre, recordando su impacto cultural y su relevancia en la actualidad (Ron Davis/Getty Images)

Con motivo del aniversario, los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, se refirieron a la pérdida de Perry, quien falleció tras una sobredosis accidental de drogas el 28 de octubre de 2023. “Es una gran pérdida y hace que el trigésimo aniversario sea un poco problemático”, dijo Kauffman en una entrevista con Today. Crane añadió: “Nos hacía reír todos los días”.

El incómodo encuentro de James McAvoy con Jennifer Aniston

James McAvoy confesó recientemente lo incómodo que fue su encuentro con su ídolo de la infancia, Jennifer Aniston. En un episodio reciente de Watch What Happens Live, el intérprete reveló que tuvo un flechazo con Aniston cuando era mucho más joven, y más tarde, se encontraron en una fiesta en Hollywood, cuando él tenía 22, lo cual no salió como esperaba.

En un episodio de “Watch What Happens Live”, McAvoy compartió que su primer encuentro con Jennifer Aniston fue muy incómodo (Archivo)

“La conocí y no fue genial”, contó el actor al anfitrión Andy Cohen, aclarando rápidamente que “No porque ella no sea genial”. McAvoy explicó que estaba en una fiesta a los 22 años en Los Ángeles cuando conoció a Lucy Liu, cuando esta lo llevó a conocer a sus amigos. Minutos después, Lucy se fue y se quedó con dichas personas a las que no conocía y donde estaba incluida Jennifer.

Intentando ser gracioso y amigable, James le dijo a la actriz de Friends: “Así que tú eres Jennifer Aniston y estás en Friends”. Reconoció que la observación no tuvo el efecto deseado. “Fue duro”, admitió. “Pero ella fue adorable”, resaltó sobre aquella interacción que hasta el día de hoy no olvida.