Chris Martin apareció disfrazado en un karaoke de Las Vegas para interpretar una nueva canción de Coldplay

El cantante de Coldplay apareció disfrazado para interpretar el tema después de hacer una aparición como invitado en el 2024 iHeartRadio Music Festival

Chris Martin, vocalista de Coldplay, sorprendió a los asistentes de un bar de karaoke en Las Vegas al aparecer disfrazado y cantar una nueva canción de la banda.

El incidente ocurrió este fin de semana, después de la participación de Martin en el Festival de Música iHeartRadio 2024.

Según testigos, el cantante británico se presentó en el Dino’s Lounge vistiendo un traje desaliñado, peluca, gafas y sosteniendo un globo.

Martin interpretó “All My Love”, un tema del próximo álbum de la banda titulado Moon Music, que la banda estrenó en un concierto en Atenas, Grecia, a principios de este verano.

Durante su actuación en el festival iHeartRadio, Martin tocó versiones acústicas de éxitos como "Yellow" y "A Sky Full of Stars" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más temprano ese mismo día, Chris Martin interrumpió la sesión fotográfica de una boda en el Tunnel of Love de Las Vegas.

Mary Zatezalo y Austin Sanders, una pareja de Phoenix, se encontraban tomando fotos cuando Martin se acercó a ellos repartiendo globos rojos.

El intérprete charló brevemente con la pareja y posó para algunas fotografías, creando un momento inolvidable para los recién casados.

Durante su actuación en el Festival iHeartRadio, ofreció versiones acústicas de varios éxitos de Coldplay, incluyendo “Yellow”, “A Sky Full of Stars” y “Viva la Vida”. También interpretó “We Pray”, el último sencillo de “Moon Music”, junto a la invitada especial Elyanna.

Austin Sanders y Mary Zatezalo son la pareja que recibió el buen gesto de Chris Martin (Michael Dancel for Vegas Weddings)

La presentación de Martin en el festival fue parte de una serie de actuaciones que incluyeron otros temas populares como “Hymn for the Weekend” y “Something Just Like This”, esta última originalmente en colaboración con The Chainsmokers.

Moon Music, el décimo álbum de estudio de Coldplay, está programado para lanzarse el 4 de octubre. Tan sólo un día después, la banda será invitada musical en el programa Saturday Night Live en un episodio presentado por Nate Bargatze.

Posteriormente, el grupo iniciará una gira por Australia y Nueva Zelanda en apoyo al nuevo álbum, continuando con su extensa gira mundial que ha batido varios récords.

El último sencillo de Coldplay, "We Pray", fue interpretado por el artista británico junto a la invitada especial Elyanna en el festival iHeartRadio (AP/Chris Pizzello)

¿Chris Martin y Dakota Johnson rompieron su compromiso?

En el ámbito personal, Dakota Johnson, pareja de Martin, ha sido objeto de rumores recientes sobre una posible separación. Sin embargo, el representante de la actriz desmintió estas especulaciones, afirmando que la pareja “está felizmente junta”.

Una fuente anónima reveló a medios que, si bien Johnson y Martin han enfrentado dificultades en el pasado, actualmente su relación es sólida.

“Claro que han tenido problemas y han tomado descansos en el pasado”, declaró la fuente, “pero ahora las cosas son excelentes y ambos aman sus carreras y están equilibrando las cosas lo mejor que pueden”.

Asimismo, señaló que la independencia de ambos es clave para el éxito de su relación, explicando por qué a veces son vistos por separado.

Los rumores de ruptura entre Chris Martin y Dakota Johnson han sido desmentidos; la pareja está felizmente junta según su representante (Backgrid UK/The Grosby Group)

Johnson, quien recientemente protagonizó Madame Webb, expresó en una entrevista con Bundle su admiración por Martin: “Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Me siento como, no sé... Estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa más favorita”.

Además de estos proyectos, Johnson también ha estado filmando Materialists junto a Chris Evans, demostrando su activa carrera en la industria cinematográfica.

La relación entre Martin y Johnson comenzó después del divorcio del cantante de Gwyneth Paltrow en 2016. Como fruto de su matrimonio, ambos tuvieron dos hijos: Apple, de 20 años, y Moses, de 18.

Chris Martin y Gwyneth Paltrow tuvieron dos hijos durante su matrimonio, Apple de 20 años y Moses de 18 (Instagram)

Johnson declaró sentir un fuerte vínculo con los hijos de su pareja, destacando la importancia de las conexiones elegidas sobre los lazos familiares tradicionales.

“Crecí en una familia que era muy grande y creo en el dicho que dice que la sangre es más espesa que el agua. El dicho en realidad es ‘la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre’, que quiere decir que las conexiones que haces con la gente que eliges son más sólidas que con la gente con la que en realidad eres familia”, compartió Johnson en una entrevista.