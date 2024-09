Cuánto deberá pagar Britney Spears por la manutención de su hijo y hasta cuando tiene que hacerlo

Jayden, hijo menor de Britney Spears, cumple 18 años, marcando el fin de los pagos de manutención a Kevin Federline (Créditos: Reuters/Instagram)

Britney Spears enfrenta el fin de una era: se avecina el cese de los pagos de manutención para su hijo menor, Jayden, que cumple 18 años este jueves. Durante más de 17 años, la “Princesa del Pop” ha sostenido económicamente a sus dos hijos, Jayden y Sean Preston, con pagos anuales que, en su punto más alto, alcanzaron los 480,000 dólares al año. Pero el 12 de septiembre marca un punto de inflexión, no solo para su hijo menor, sino también para su exesposo Kevin Federline, que ha dependido de estas sumas durante años.

Federline, quien alguna vez fue bailarín de respaldo para Justin Timberlake y una fugaz estrella del pop, ha recibido una considerable ayuda financiera desde su divorcio de Spears en 2007. Sin embargo, según fuentes cercanas a la cantante, su exmarido está lejos de estar listo para este cambio.

“La cantidad de dinero que Britney le ha dado a Kevin para los dos niños es extraordinaria y es suficiente para que cualquier hombre mantenga a toda una familia, lo que ella cree que él ha hecho”, reveló una fuente a Daily Mail.

Federline ha dependido en gran medida de los ingresos de manutención proporcionados por Spears para mantener a su familia

Britney, por su parte, parece estar en una etapa más tranquila de su vida. En medio del fin de estos pagos y su éxito con el lanzamiento de su libro de memorias, está viviendo lo que muchos consideran su mejor momento. Pero, ¿qué ha pasado con los pagos de manutención que ha realizado por casi dos décadas y cómo afectarán a Federline y a sus hijos?

La problemática de la manutención de los hijos

Desde que Federline obtuvo la custodia de Sean Preston y Jayden en 2007, tras el colapso mediático de Britney, la cantante fue obligada por los tribunales a pagar 240.000 dólares anuales para cubrir las necesidades de sus hijos. En 2017, esa cifra se duplicó a 480.000 dólares al año, una suma clave en el estilo de vida que mantiene Federline, quien ahora vive en un lujoso vecindario de Oahu, Hawái, junto con sus seis hijos y su actual esposa, Victoria Prince.

A lo largo de los años, Federline ha enfrentado diversas dificultades financieras. En 2018, solicitó a los tribunales un aumento en la manutención, alegando que ganaba solo 3,000 dólares al mes como DJ, no tenía seguro médico ni ahorros, y vivía en una casa demasiado pequeña para sus hijos. “Sean y Jayden tienen que compartir una habitación en mi casa”, escribió en los documentos judiciales, “No hay espacio para que inviten a amigos o tengan pijamadas”. Mientras tanto, Spears vivía en una opulenta mansión con todas las comodidades imaginables.

Kevin Federline busca nuevas oportunidades laborales en Hawái tras la finalización de los pagos de manutención

Con la llegada del 18º cumpleaños de Jayden, estos pagos se terminarán. Y aunque Federline podría enfrentar un cambio drástico en su estilo de vida, fuentes cercanas a Spears aseguran que ella no se preocupa por las consecuencias: “Sea lo que sea que le pase a Federline, Britney lo ve como un problema que él debe resolver”, indicaron las fuentes al Daily Mail.

¿Quiénes son los hijos de Britney Spears?

Jayden y Sean Preston, los hijos de Britney Spears y Kevin Federline, crecieron bajo los reflectores mediáticos debido a la fama de su madre. Sean Preston, el mayor, cumplió 18 años hace unos meses, lo que también puso fin a la manutención que Britney estaba pagando por él. Jayden, quien ahora llega a la mayoría de edad, ha vivido la mayor parte de su adolescencia con su padre en Hawái, luego de que la familia se mudara en agosto de 2023.

Spears siente decepción por no poder estar con Jayden en su cumpleaños, pero planea un regalo especial (Fotos: Getty Images/WireImage/Gregg DeGuire/ Instagram/@britneyspears)

Ambos hijos han tenido una relación complicada con Spears, particularmente después del final de su tutela en noviembre de 2021. En una entrevista en 2022, Jayden reveló: “Es casi como si (Spears) tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha sucedido durante años y años y hay muchas posibilidades de que nunca pare, pero espero que lo haga para mí”. En respuesta, Spears mencionó los pagos de manutención que realizaba, diciendo: “¿Quieren que siga mejorando para seguir dándole a su padre 40 mil al mes, o el motivo de su odio es que esto se acabará en dos años y no recibirán nada?”.

A pesar de estas tensiones, fuentes cercanas a la cantante afirman que Britney ha estado trabajando arduamente para reconstruir su relación con sus hijos y que cualquier conflicto con ellos ahora es cosa del pasado. “En términos de sus hijos, Sean y Jayden, ellos saben que ella haría lo que fuera por ellos”, aseguraron las mismas fuentes.

La actualidad de Britney Spears

Britney Spears ha recorrido un largo camino desde los días en que su vida estaba bajo el control de una tutela. Con su regreso a la vida pública, la cantante ha disfrutado de una notable recuperación financiera gracias al éxito de su autobiografía, ‘The Woman in Me’, que no solo ha sido un éxito de ventas, sino que también está en proceso de convertirse en una película. “Este film le ha permitido salir de su cabeza”, comentó una fuente cercana a Spears, quien además está considerando crear nueva música para la banda sonora de la película.

A pesar de terminar la manutención, Britney afirma que seguirá apoyando a sus hijos sin entregar dinero a su exesposo (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Actualmente, Britney está enfocada en mantenerse rodeada de personas que la apoyan y en eliminar las malas influencias de su vida. Paul Soliz, su exnovio y exama de llaves, ha sido una de las personas de las que se ha distanciado. “Ha expulsado a todas las personas tóxicas de su vida”, indicaron las fuentes.

Aunque Spears no estará físicamente con Jayden en su cumpleaños debido a que él reside en Hawái, la cantante planea enviarle un regalo que, según las fuentes, será “más caro que cualquier cosa que su padre podría permitirse”. A pesar de los desafíos en su relación familiar, Britney está comprometida en asegurarse de que sus hijos no sufran las consecuencias de los problemas financieros de su padre. Como lo asegura una fuente cercana, “Britney está haciendo todo lo posible para asegurarse de que cualquier dinero que les de no termine en manos de su padre”.

Britney Spears, a sus 42 años, parece haber encontrado una nueva paz en su vida, con suficiente estabilidad económica para garantizar su bienestar por el resto de su vida. Como sus allegados afirman, “Britney está viviendo su mejor vida”.