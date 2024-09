Justin Timberlake: estas serían las canciones que interpretaría el exmiembro de Nsync en el Festival Estéreo Pícnic 2025

El regreso de Justin Timberlake a la música estuvo marcado por una serie de eventos que atraparon la atención de sus seguidores y la prensa - crédito Montaje Johan Largo/Infobae (SonyMusic)

Justin Timberlake, cantante, compositor, productor, actor y bailarín de Memphis, Tennessee, se presentará por primera vez en Colombia como parte del cartel del Festival Estéreo Pícnic 2025. El evento, que se realizará del 27 al 30 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, será una oportunidad única para los seguidores del artista en el país.

Justin Randall Timberlake, conocido mundialmente por sus inicios en la boyband Nsync y por su exitosa carrera solista, será uno de los principales atractivos del festival. Timberlake inició su camino como solista con su álbum debut, Justified (2002), que lanzó éxitos como ‘Cry Me a River’ y ‘Rock Your Body’, éxitos imperdibles en los shows del norteamericano.

Cartel oficial del Festival Estéreo Pícnic 2025 - crédito Festival Estéreo Pícnic

A lo largo de su carrera, Timberlake ha entregado al público y la crítica varios álbumes aclamados. ‘FutureSex/LoveSounds’ (2006) es un claro ejemplo, con temas icónicos como ‘SexyBack’, ‘My Love’ y ‘What Goes Around... Comes Around’. Su capacidad para explorar y fusionar géneros como pop, R&B, soul y funk, ha demostrado su talento para reinventarse continuamente.

La trayectoria de Timberlake es notable por su versatilidad artística. Tras abandonar Nsync, lanzó varios álbumes que se convirtieron en superventas y que consolidaron su posición como una figura clave en la música pop contemporánea. Su influencia se extiende no solo a su música, sino también a sus actuaciones en vivo y a las colaboraciones con otros artistas de renombre.

El regreso de Justin Timberlake a la música estuvo marcado por una serie de eventos que atraparon la atención de sus seguidores y la prensa. En junio de 2024, el artista fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Sag Harbor, Long Island, tras negarse a realizar una prueba de alcoholemia y mostrar signos evidentes de intoxicación. Dicho incidente casi obstaculiza su esperada gira mundial, ‘The Forget Tomorrow World Tour’, que había comenzado apenas dos meses antes, el 29 de abril en Vancouver.

Aunque su detención por manejar ebrio estuvo cerca de truncar su gira ‘The Forget Tomorrow World Tour’, el cantante logró retomar su carrera - crédito Mario Anzuoni/Reuters

Previo a ese desafortunado episodio, Timberlake, ya había generado expectativas con su retorno luego de cinco años de ausencia, desde su último álbum, ‘Man of the Woods’ de 2018. Su vuelta a los escenarios fue con el lanzamiento de ‘Selfish’ en 2024, una colaboración en la que participaron destacados productores como Louis Bell, Cirkut, y escritores como Theron Thomas y Amy Allen. La canción no estuvo libre de polémica, pues compartía título con una canción de su antigua pareja Britney Spears, lo cual provocó una fuerte reacción de sus fanáticos, los ‘b-army’.

El efecto de dicha controversia en redes sociales fue inmediato; los seguidores de Spears inundaron el perfil de Timberlake con comentarios, lo que resultó en la desactivación de esa función en sus plataformas. Simultáneamente, la canción de ‘Spears’ escaló rápidamente en las listas de iTunes de diversos países, colocándose junto a la nueva versión de Timberlake en Estados Unidos, Canadá y Brasil. A pesar de la polémica, ‘Selfish’ se convirtió en un éxito, sirviendo como el preámbulo de su gira mundial y anunciando el próximo álbum titulado ‘Everything I Thought It Was’.

La gira, que continuó a pesar del arresto de Timberlake, incluye éxitos de Nsync como ‘Bye Bye Bye’, ‘Girlfriend’ y ‘It’s Gonna Be Me’, además de nuevas canciones del grupo, como ‘Paradise’ (2024).

En lo que compete al Festival Estéreo Pícnic, Timberlake interpretaría las siguientes canciones, algunas de su más reciente trabajo discográfico ‘Everything I Thought It Was’, así como clásicos de su carrera musical:

‘No Angels’ - ‘Everything I Thought It Was’ 2024

‘Selfish’ - ‘Everything I Thought It Was’ 2024

‘Sanctified’ - ‘Everything I Thought It Was’ 2024

‘Infinity Sex’ - ‘Everything I Thought It Was’ 2024

‘Cry me a river’ - ‘Justified’ 2002

‘Señorita’ - ‘Justified’ 2002

‘Rock your body’ - ‘Justified’ 2002

‘SexyBack’ - ‘FutureSex/LoveSounds’ 2006

‘What goes around, comes around’ - ‘FutureSex/LoveSounds’ 2006

‘Mirrors’ - ‘The 20/20 Experience’ 2013

‘Can’t stop the feeling!’ - 2016