Matt Damon y Ben Affleck compartieron una cuenta de banco

Desde jóvenes, Matt Damon y Ben Affleck desarrollaron una amistad que los llevó a lo más alto de Hollywood, pero los sacrificios fueron muchos. Foto: REUTERS/Yara Nardi

La amistad que la dupla conformada por Ben Affleck y Matt Damon han consolidado es meramente legendaria. Es bien sabido que se conocieron desde la secundaria en Boston, donde compartieron su amor por el cine y se apoyaron mutuamente para que hoy sean reconocidos como dos de los actores más importantes de toda una generación. El proceso no fue fácil, pues antes de vivir la vida de una estrella de Hollywood, la dupla tuvo que hacer muchos sacrificios, entre estos, compartir una cuenta de banco.

Así lo confesaron Damon y Affleck en el podcast del escritor Bill Simmons. Según los actores, esta era una forma de seguir en el camino juntos; si Damon conseguía un papel y Affleck no o viceversa, ambos podrían verse beneficiados por el dinero del otro.

Durante el podcast, Damon recuerda una situación en específico, tras haber sido parte de la cinta Geronimo: An American Legend de 1993. Este fue el primer largometraje en el que el actor participó por lo que las ganancias estaban muy lejos de lo que ahora percibe.

'Gerónimo: una leyenda americana', fue la tercer película en la que Matt Damon participo, lo que permitió que tanto él como Affleck, pudieran pagar las cuentas. Foto: Columbia Pictures

“Recuerdo que después de interpretar a Geronimo, pensé, ‘carajo’, probablemente tenía como 35 mil dólares en el banco. Le dije (a Affleck), ‘¡Estamos bien! ¡Estamos bien por un año!’”, confiesa Affleck sobre las precariedades que tuvieron que enfrentar. Y es que, aunque 35 mil dólares puede parecer una gran cantidad hace 30 años e incluso hoy, no es una cantidad tan holgada si se considera que debía durar todo un año.

Los años de austeridad

Durante esta “época de austeridad”, los actores no podían darse el lujo de sacar dinero cuando quisieran. Tenían un método para que el dinero fuera repartido de manera justo, y sobre todo, pudiera durar el mayor tiempo posible. Según el mismo Damon, el dinero sólo podía ser usado para viajar a las audiciones; en caso de querer distraerse, podían usar 10 dólares para ir a las salas de videojuegos. Con el tiempo, se dieron el permiso de comprar cerveza, sin embargo, terminó por causar muchos problemas entre los histriones.

Sin embargo, las convicciones de ambos estaban bien establecidas, y aún con todo en contra, iban a seguir juntos hasta alcanzar su objetivo. Así lo relata Affleck en la entrevista.

“Íbamos a ayudarnos el uno al otro y estar allí el uno para el otro. Fue como, ‘no vas a estar solo. No voy a estar solo, salgamos y hagamos esto juntos’”.

A pesar de todas las complicaciones, Damon y Affleck lograron salir adelante, pues en el año de 1997, la dupla ganó el Oscar a Mejor Guion Original por la cinta Good Will Hunting, misma que se conoce en México y Lastinoamérica como Una mente brillante. Esta película marcó el inicio de una prolífica carrera para Affleck y Damon, la cual continúa hasta el día de hoy.

Después de varios años difíciles, Mstt Damon y Ben Affleck ganaron un Oscar en 1997 por Mejor Guión Original. Foto: Getty Images

Precisamente, este 2023 llegará la película Air, cuya trama se basa en la historia real de como el equipo de Nike hizo historia en la moda y el deporte al colaborar con el que es considerado el deportista más grande de todos los tiempos: Michael Jordan.

Esta cinta es dirigida por Affleck, pero además, el histrión comparte cámaras con su mejor amigo. Sobre la experiencia de volver a grabar juntos, el antiguo Batman compartió lo siguiente:

“Creo que lo más maravilloso fue que me encantaba venir a trabajar todos los días. Me encanta ver a Matt. Fue muy divertido, no lo sé. Se sentía como si solo fuéramos nosotros y pudiéramos hacer lo que queríamos hacer”, continuó. “Hice. Me encantó. Me encantó. Lo extraño todos los días desde entonces. Fue la mejor experiencia laboral de mi vida, sin lugar a dudas”.

Ben Affleck protagoniza junto a Matt Damon "Air", una cinta que narrará el ascenso de Nike dentro de la moda y el deporte. Foto: @Warner Brothers Pictures

