Qué pasó con Kalimba la primera vez que fue acusado de presunto abuso sexual

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

Kalimba se encuentra envuelto en controversia por las presuntas agresiones de índole sexual que habría cometido en contra de su colega Melissa Galindo. De acuerdo con el testimonio que difundió la cantante a través de sus redes sociales, el intérprete de No me quiero enamorar habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento en más de una ocasión durante el tiempo que trabajaron juntos.

“Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a mal viajar, está borracho, viene toda su gente’ cero a salvo me sentía y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y mi show (...) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”, contó en Instagram.

La cantante contó que los hechos ocurrieron en 2020. (Foto Instagram: @melissagalindooficial)

Los señalamientos de acoso sexual pusieron en la mira al cantante, quien también recurrió a sus redes sociales para advertir que iniciará un proceso legal en contra de Melissa con pruebas en mano: “Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos”.

Esta no es la primera vez que Kalimba enfrenta una acusación de índole sexual, pues a finales de 2010 fue acusado de presunto abuso en contra de una mujer menor de edad. De acuerdo con la información que trascendió en ese entonces, todo sucedió en un centro nocturno ubicado en Chetumal, Quintana Roo.

Daiana Guzmán externó su apoyo a Melissa Galindo en entrevista con la periodista Kary Alejandre. [Fotos: Archivo]

La mujer identificada como Daiana Guzmán tenía 17 años cuando conoció a Kalimba en una de sus presentaciones como DJ, pues estaba trabajando como edecán en dicho espacio junto a Thaily Cruz. De hecho cuando trascendieron las acusaciones en contra del OV7 se viralizaron unas fotografías en donde se puede ver al artista tocando su tornamesa mientras las adolescentes bailaban a su alrededor.

“No hay ni una sola foto donde me veas interactuando con ellas. Yo siempre estoy tocando música en misa tornamesas y ellas están atrás de mi posando, hay una donde una de ellas se está tocando las boobs (...) fui con mi mánager y le dije: ‘Por favor bájalas’, no me estaban dejando tocar y, además como estaba tocando con vinilos se mueven y hacen que brinquen las canciones”, contó Kalimba en entrevista con Yordi Rosado.

El cantante quedó en libertad por falta de pruebas. (Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Los tres involucrados en el caso coincidieron en que partieron del lugar durante la madrugada del 20 de diciembre de 2010. Sin embargo, Daiana aseguró haber sido golpeada y violentada sexualmente por el cantante en un hotel. Tras lo sucedido se presentó ante la Procuraduría de Quintana Roo a levantar una denuncia por el delito de violación.

Kalimba se defendió a través de su cuenta de Twitter: “Deben saber que no me enorgullezco de todo lo que hago, que fallo, que caigo y que peco; pero definitivamente no hice lo que se me acusa. Por 5 minutos de fama de unos, se puede destruir una vida de trabajo de otros. ¿Cuándo empezaremos a buscar crecer sin pisotear?”.

Tras recuperar su libertad retomó su carrera como cantante y se reencontró con OV7. (Foto: Televisa)

Horas después de lanzar sus primeras declaraciones, el intérprete de Se te olvidó se presentó ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración. Sin embargo, el 20 de enero de 2011 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación calificada de menores y fue detenido en El Paso, Texas, por oficiales de la Interpol.

Mientras Kalimba era investigado, Thaily declaró que el supuesto verdadero agresor de Daiana Guzmán habría sido un exnovio. El proceso siguió su curso y el OV7 permaneció en prisión durante una semana hasta el 27 de enero, cuando un juez ordenó su libertad por falta de pruebas.