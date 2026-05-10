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Policías reales demandan a Matt Damon y Ben Affleck por la historia detrás de ‘El botín’

Los oficiales sostienen que el filme inspirado en una redada antidrogas los convirtió en sospechosos ante la opinión pública

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El botín | Tráiler oficial | Netflix
Matt Damon y Ben Affleck protagonizan el thriller policial inspirado en una incautación millonaria realizada en 2016 (Netflix)

La película The Rip (El botín), protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, ha propiciado una controversia legal: dos oficiales del Miami-Dade Sheriff’s Office presentaron una demanda por difamación contra las compañías relacionadas con el filme.

Según reportaron los medios el 9 de mayo de 2026, los agentes Jason Smith y Jonathan Santana sostienen que la producción de Netflix los retrata de manera implícita como policías corruptos vinculados a actividades criminales.

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La denuncia fue presentada contra Artists Equity, la productora fundada por Damon y Affleck a cargo del proyecto, y contra Falco Productions. Aunque los nombres de Smith y Santana nunca aparecen en la película, los oficiales aseguran que el guion los habría vinculado con los personajes ficticios debido a los detalles específicos utilizados en la historia.

¿De qué trata ‘The Rip’?

Estrenada en Netflix en enero de 2026, El botín es un thriller criminal dirigido y escrito por Joe Carnahan. El filme reúne otra vez a Damon y Affleck en pantalla como el teniente Dane Dumars y el detective J.D. Byrne, dos policías de Miami que descubren millones de dólares pertenecientes a un cartel de drogas durante un operativo.

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Después del hallazgo, la trama muestra cómo surgen sospechas de corrupción dentro del departamento policial y cómo la confianza entre los agentes empieza a deteriorarse. El elenco también incluye a Teyana Taylor, Sasha Calle, Scott Adkins y Steven Yeun.

El botín | Tráiler oficial | Netflix
Jason Smith y Jonathan Santana, oficiales de policía en Miami, sostienen que el filme perjudicó su imagen pública y profesional (Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.)

Desde la promoción del filme, Carnahan explicó que la historia estaba inspirada en una redada antidrogas real ocurrida en Miami Lakes en 2016, cuando autoridades del entonces Departamento de Policía de Miami-Dade incautaron más de 21 millones de dólares en efectivo producto del lavado de dinero. La operación fue considerada una de las mayores confiscaciones en la historia del condado.

Otro detalle que resaltan los demandantes es que el filme inicia con el mensaje “inspirado en hechos reales”.

Las acusaciones de los oficiales

De acuerdo con Entertainment Weekly, la demanda sostiene que la película y su publicidad “implican mala conducta, pobre juicio y comportamiento poco ético en conexión con una operación policial real”.

Los oficiales aseguran que el uso de detalles específicos del operativo de junio de 2016, junto con la ambientación en Miami-Dade y la representación de una unidad antidrogas, lleva al público a relacionarlos directamente con los personajes ficticios.

Entre las escenas mencionadas en la denuncia aparecen secuencias en las que los personajes quiebran procedimientos policiales, mantienen contacto con carteles de droga e incluso consideran quedarse ilegalmente con parte del dinero hallado durante el operativo. Una de las escenas más cuestionadas involucra al personaje de Affleck, quien asesina a un agente de la DEA.

Los demandantes sostienen que, salvo la existencia de una gran incautación de dinero, “los eventos retratados en la película no ocurrieron”.

‘El Botín’ (The Rip)
La película de Netflix muestra a un grupo de detectives tentados por millones de dólares vinculados a un cartel de drogas. (Créditos: Netflix)

Jonathan Santana, quien fue el detective principal del caso real de 2016, declaró a 7 News Miami que desde el estreno del filme ha sido objeto de burlas y sospechas. “Cuando robas algo, estás robando algo. Nosotros nunca robamos ni un dólar”, dijo el oficial.

Santana también afirmó que antes del estreno era reconocido positivamente por su trabajo, pero ahora muchas personas hacen comentarios insinuando que hurtó “baldes de dinero”.

Asimismo, el abogado del oficial, Ignacio Alvarez, acusó directamente a la producción de presentar a sus clientes como agentes corruptos. “Ahora sus reputaciones están dañadas”, declaró.

La demanda reportada por las autoridades acusa a las compañías productoras de difamación directa, difamación implícita y daño emocional intencional. Los oficiales solicitan que se retracten publicamente, además de la incorporación de un “disclaimer prominente” que deje claro que los hechos mostrados en pantalla no representan lo sucedido en la investigación real.

También piden daños compensatorios, daños punitivos y el pago de honorarios legales.

El botín | Tráiler oficial | Netflix
Los abogados de los oficiales aseguran que The Rip dejó la impresión de que sus clientes eran “policías corruptos” (Folger/Netflix © 2024)

Según Entertainment Weekly, los abogados de Smith y Santana enviaron una carta en diciembre de 2025 para intentar bloquear el lanzamiento de la película debido a los elementos supuestamente difamatorios. Sin embargo, tras el estreno, las compañías respondieron que “las preocupaciones eran infundadas porque la película no nombraba expresamente al sargento Smith y no existía ninguna implicación de que los demandantes hubieran participado en mala conducta”.

Hasta ahora, representantes de Damon, Affleck y Artists Equity no emitieron comentarios públicos sobre el caso. Netflix, que no figura como demandada en la denuncia, también rechazó hacer comentarios.

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