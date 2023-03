Kalimba negó acusaciones de presunto acoso sexual: “Demostraré con pruebas ante las autoridades”

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

Kalimba rompió el silencio tras las más recientes acusaciones que realizó la cantante Melissa Galindo en su contra y donde señaló que presuntamente el famoso la acosó y tocó sin su consentimiento en varias ocasiones.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante de Tocando Fondo agradeció a las personas que le extendieron su apoyo tras la denuncia de la famosa y reiteró que tomará acciones legales en contra de ella.

“Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario”, comenzó a decir.

Asimismo el integrante de OV7 aseguró que ya cuenta con asesoramiento para proceder contra Mellissa y negó los sucesos.

(Instagram/@melissagalindooficial/@kalimbaoficial)

Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas ausaciones de la mano de mi equipo legal. Admiro y celebro estos movimeintos que le han dado voz a las mujeres pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas o jurídicas.

Además, Kalimba advirtió que haría lo que fuera necesario para demostrar su presunta inocencia y añadió:

“Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos”.

(Imagen Instagram: @kalimbaofficial)

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas externaron en la caja de comentarios sus opiniones al respecto.

“Ya van varias que te acusan de lo mismo. Que extraño no? Deberían de hacerte una investigación”. “Nunca olvides que lo que das, es lo que recibes es ley de vida. Trata bien y la vida te tratará igual”. “Que extraño que no es la primera vez que te acusan la vez pasada fue con una menor de edad”, se lee en las menciones.

Momentos antes de colocar el comunicado, Kalimba compartió desde sus historias de Instagram una imagen que incluía una frase motivacional, las cuales fueron consideradas como sus primeras declaraciones.

“Dios me cura las heridas, pero valoro mucho a quien se sienta a mi lado mientras sano”, se lee.

El cantante participará este 2022 en la obra teatral "José el soñador" (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

Cómo fue la denuncia de Melissa Galindo

En días pasados, Melissa Galindo compartió un video en su cuenta de Instagram en donde denunció que Kalimba supuestamente la acosó en varias ocasiones.

Según la versión de la joven, ella y el famoso eran amigos y también tenían una relación laboral, sin embargo, el artista intentó sobrepasarse.

“Yo iba sentada normal (En una camioneta) y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto (...) De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”.

Melissa narró que después de esa ocasión, aparentemente volvió a vivir una situación de violencia por parte del artista.

“Ya hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a mal viajar, está borracho, viene toda su gente’ cero a salvo me sentía y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y mi show (...) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”.