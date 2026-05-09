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Premios Platino Xcaret 2026 EN VIVO: inicia la alfombra roja

La gala se lleva a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México

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La alfombra roja de los Premios Platino 2026 dio inició. (Captura de video)
La alfombra roja de los Premios Platino 2026 dio inició. (Captura de video)

La decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebra este sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México, con una ceremonia que comenzará a las 20:00 horas (horario local). Este año, la organización amplió el número de categorías y modificó la estructura tradicional de la premiación para reconocer con mayor amplitud al cine y las series iberoamericanas.

El 7 de mayo se realizó por primera vez una Ceremonia de Apertura, en la que se entregaron 21 estatuillas cuyos ganadores fueron previamente revelados el pasado 16 de abril.

La ceremonia principal estará conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo. Sobre el escenario, una larga lista de figuras del audiovisual iberoamericano presentará categorías y entregará los reconocimientos: Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nicolás Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

También entregarán galardones algunos de los ganadores ya consagrados en la Ceremonia de Apertura: Álvaro Cervantes, premiado como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, y César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en las categorías de Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie por El Eternauta.

La gala homenajeará con el Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, quien acumula ya dos estatuillas: una a Mejor Interpretación Masculina por El Clan en 2016 y otra a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado en 2023. Este año, además, compite en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Homo Argentum.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del evento:

22:27 hsHoy
La alfombra de los Premios Platino Xcaret inicia con una muestra de la cultura mexicana.
La alfombra de los Premios Platino Xcaret inicia con una muestra de la cultura mexicana.

Antes de la ceremonia principal de los Premios Platino Xcaret, los artistas desfilarán por la alfombra roja.

21:11 hsHoy

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

La organización entregará 21 premios antes de la gala televisada que se celebrará este 9 de mayo en México

La edición 2026 de los Premios Platino Xcaret 2026 reúne producciones de 14 países en competencia (EFE/ARMANDO ARORIZO)
La edición 2026 de los Premios Platino Xcaret 2026 reúne producciones de 14 países en competencia (EFE/ARMANDO ARORIZO)

La XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026 ya comenzó oficialmente en Riviera Maya con la entrega de sus primeros galardones. Este año, la organización amplió el número de categorías y modificó la estructura tradicional de la premiación para reconocer con mayor amplitud al cine y las series iberoamericanas.

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21:10 hsHoy

Premios Platino Xcaret 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia en vivo

La gala se transmite este sábado 9 de mayo en vivo desde el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México

La décima tercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Riviera Maya, México (Premios Platino Xcaret)
La décima tercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Riviera Maya, México (Premios Platino Xcaret)

La decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México, con una ceremonia que comenzará a las 20:00 horas (horario local) y podrá seguirse en vivo a través de TNT y HBO Max en toda Latinoamérica.

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