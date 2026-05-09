Premios Platino Xcaret 2026 EN VIVO: inicia la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Platino 2026 dio inició. (Captura de video)

La decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebra este sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México, con una ceremonia que comenzará a las 20:00 horas (horario local). Este año, la organización amplió el número de categorías y modificó la estructura tradicional de la premiación para reconocer con mayor amplitud al cine y las series iberoamericanas.

El 7 de mayo se realizó por primera vez una Ceremonia de Apertura, en la que se entregaron 21 estatuillas cuyos ganadores fueron previamente revelados el pasado 16 de abril.

La ceremonia principal estará conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo. Sobre el escenario, una larga lista de figuras del audiovisual iberoamericano presentará categorías y entregará los reconocimientos: Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nicolás Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

También entregarán galardones algunos de los ganadores ya consagrados en la Ceremonia de Apertura: Álvaro Cervantes, premiado como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, y César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en las categorías de Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie por El Eternauta.

La gala homenajeará con el Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, quien acumula ya dos estatuillas: una a Mejor Interpretación Masculina por El Clan en 2016 y otra a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado en 2023. Este año, además, compite en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Homo Argentum.