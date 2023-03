La cantante Melissa Galindo denunció que Kalimba la acosó y tocó sin su consentimiento: “Entré en shock”

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

Kalimba está nuevamente en el ojo público, pues la cantautora Melissa Galindo denunció a través de redes sociales que el famoso la acosó sexualmente en 2020.

Fue a través de un live en Instagram donde la famosa ahondó en que decidió romper el silencio sobre este asunto, pues deseaba prevenir a las personas para que no pasaran algo como lo que a ella le sucedió.

“Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera, que había escuchado mi música, que estaba pendiente de mí y le gustaba lo que yo hacía. Entonces que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien”, comenzó a decir.

Según la intérprete, tras firmar, el cantante de Kabah invitó a la artista a abrir uno de sus conciertos en Monterrey. Y, después del show todos los invitados y Kalimba fueron a cenar.

(Instagram)

“Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, los que me conocen saben que no tomo mucho y después de la cena dijeron que querían seguirle en un antro para festejar. Yo les dije que no”, aseguró.

Melissa optó por dirigirse a su hotel y en la camioneta Kalimba iba a un lado suyo, cuando de pronto el famoso empezó a acercarse físicamente a la famosa.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”, contó.

Sin embargo, Galindo reveló que posteriormente la situación se puso muy incómoda para ella, ya que el cantante de Tocando Fondo intentó tocarle sus genitales sin consentimiento.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, apuntó.

El cantante participará este 2022 en la obra teatral "José el soñador" (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

Tras ese episodio, Melissa comenzó a tener una relación romántica con un conocido suyo y recalcó que durante ese tiempo, Kalimba la dejó en paz y no le volvió a hacer insinuaciones.

“Terminé con este novio, estábamos en cuarentena y una mañana me desperté con muchas llamadas y videollamadas perdidas de Kalimba y de mi personal manager (...) les llamé, me preocupé, estaban ahogados en la peda y en la tardecita llegan a mi casa. Esa es otra razón por la que no me atrevía a hablar porque saben donde vivo”, dijo y agregó:

“En una ocasión mandaron a una persona como a amenazarme, los de mi edificio tuvieron que pedir seguridad extra y mi tema de miedo me decidí callar. Saben todo. Entonces, llegan a mi casa y yo dije: ‘No los quiero aquí' y les dije: ‘Vámonos a su casa’ e iba pensando cómo zafarme de ahí”.

Melissa explicó que cuando iban rumbo a la casa de uno de ellos, se subió a la camioneta y quedó una vez más junto a lado de Kalimba.

“Ya hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a malviajar, está borracho, viene toda su gente’ cero a salvo me sentía y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y mi show (...) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”, apuntó.

El cantante fue entrevistado por Irma de Mimí Contigo (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

La joven pensó que al llegar a casa del famoso buscaría cualquier pretexto para retirarse y escapar del sitio, cuando llegó al hogar de Kalimba, Melissa se fue a una terraza y se sentó en una silla individual.

“Llega y se sienta encima de mí Kalimba, todo ese tiempo lo estuve empujando, no pude levantarlo con mis fuerzas y seguía sentando encima de mí. Para él era una gracia. Entonces él pasa la mano en mis glúteos los toca y le dije: ‘Quítate, levántate’”, añadió.

En medio de la incómoda situación, Melissa se alejó un poco y después Kalimba se acercó para decirle que le gustó mucho una ocasión en que se besaron durante un video musical en donde la cantante fue contratada para actuar.

“Le dije: ‘la neta estás muy equivocado, yo cuando actúo no siento nada, se desconecta Melissa del personaje y la que te besó fue la actriz’”, recordó.

Ante esto, Kalimba le respondió:

Vamos arriba a una cogidita rápida, nadie se va a enterar. Soy negro, como te gusta.

(Foto: Instagram)

Galindo le preguntó si era broma en repetidas ocasiones, pero el cantante continuó insistiendo. Debido a esto, la joven pidió un taxi y se marchó del lugar. Al día siguiente buscó cómo terminar su relación laboral con el famoso.

“Le conté todo (al litigante), fuimos con una notaría, el contrato se anuló por falta de cumplimiento de contrato, después me mandaron una lista de lo que supuestamente debía, pedí facturas y nunca me llegó, entonces todos los precios estaban ultra inflados (...) lo que quiero que quede con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar”, sentenció.

Melissa pidió no ser revictimizada tras dar su testimonio: “Las personas que han pasado por esto saben lo complicado que es, mucho tiempo lo minimicé, pero al final es un delito y es maltrato, es acoso y también me gustaría hacer conciencia en la que pueden afectarnos con esto las personas que lo hacen”.