Daiana Guzmán, quien denunció a Kalimba en 2010, defendió a Melissa Galindo por presunto acoso sufrido

Daiana Guzmán expresó su solidaridad con Melissa Galindo por las acusaciones contra Kalimba [Archivo]

El cantante Kalimba se encuentra nuevamente envuelto en polémica luego de que la intérprete Melissa Galindo hiciera acusaciones en su contra por presunto acoso, esto cuando ella se encontraba trabajo con él en un proyecto. Ante esto, Daiana Guzmán, quien acusó al ex OV7 en 2010 por abuso sexual salió en defensa de la víctima mostrando su apoyo y solidaridad.

El cantautor fue denunciado de presunto abuso sexual a una de las edecanes que participaron, la cual fue identificada como Daiana Guzmán, de 17 años, durante un espectáculo que brindó en Chetumal, Quintana Roo. Debido a esto fue ingresado al Centro de Readaptación de Chetumal durante siete días, durante los cuales se llevo a cabo un proceso judicial, mismo que se desestimó por las contradicciones que existieron en los testimonios y debido a la falta de pruebas por el supuesto hecho cometido.

Tras las nuevas acusaciones que han salido contra el intérprete de Tocando Fondo, la joven que lo acusó hace 13 años brindó una entrevista a la periodista Kary Alejandre, misma que fue publicada en su canal de Youtube. Durante la platica fue cuestionada respecto a la situación que se evidenció en días pasados, detallando su solidaridad con la cantante Melissa Galindo.

La joven que denunció al cantante en 2010 detalló lo difícil que fue el acoso mediático [Captura de pantalla]

“Sí, si le creo. No la conozco, lo digo para que no haya malos entendidos, pero le creo solamente por el hecho de que fue la misma persona que a mí me agredió hace 13 años”, fueron las primeras palabras de Daiana Guzmán en el canal de la periodista, sobre la nueva acusación que enfrenta Kalimba.

Además brindó su ayuda a la víctima en caso de necesitarlo, pese a no conocerla, se mostró abierta a dar apoyo moral a Melissa Galindo en la situación que enfrenta actualmente. “Aquí estoy y la apoyo, bueno si ella necesita mi apoyo moral”, declaró Guzmán sobre el tema.

También recordó lo que ella vivió durante los años en los que enfrentó este proceso legal tras haber acusado al cantante en 2010. “Fue un proceso difícil, de años. Me encuentro bien, segura de mi misma, fuerte, mi vida salió completamente de los medios de comunicación”, agregó la joven, quien en algún momento se lanzó como cantante, pero que decidió abandonar la carrera artística debido a lo que implicaba.

“Yo no estaba preparada a este mundo, al mundo de los medios, al de la música. Yo no sabía lo que era lo bueno, que era lo malo”, puntualizó Daiana, quien mencionó que incluso recibió el acoso de los periodistas, desde antes de ser artista, debido a la denuncia que hizo en contra del cantante.

Espera que en esta ocasión si se encuentre culpable a Kalimba (Instagram/@melissagalindooficial/@kalimbaoficial)

Recalcó que desde un primer momento ella fue vista como victimaria, haciéndola culpable de lo que le había pasado, sin importar que hubiera sufrido el abuso sexual siendo una menor de edad. “Estoy segura de quien soy, de lo que se denunció, de lo que un médico pericial vio en mi cuerpo”, detalló Guzmán, sobre las pruebas de ADN que se encontraron y que fueron colocadas en la carpeta de investigación.

Finalizó señalando que no hubo un culpable debido a que Kalimba era un artista y tenía la protección del medio, mismo que apoyo para que ella pudieran ser señalada de querer fama a costa del cantante. “No soy la única que lo ha denunciado, pero si fui la única a la que juzgaron, a quien señalaron y dijeron que no era verdad”, sentenció Daiana Guzmán, quien espera que con Melissa Galindo se haga justicia, ya que al ex OV7 se le ha señalado en otras ocasiones por las mismas circunstancias.