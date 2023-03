Gustavo Adolfo Infante criticó a José Ángel Bichir por “colgarse” de Belinda

(Instagram)

José Ángel Bichir se volvió tendencia en días recientes tras confesar que en el pasado mantuvo una relación con Belinda y dar a entender que aparentemente la famosa le hizo firmó contrato de confidencialidad. Respecto a esto, las reacciones se desataron y Gustavo Adolfo Infante arremetió contra el artista.

Todo comenzó durante la alfombra morada de la serie Mariachis de HBO Max, donde en un encuentro con los medios, el famoso dio a conocer el romance que tuvo con la intérprete de Mi bella tración, sin embargo, además de las fuertes declaraciones, algo que sorprendió al público fue que el actor ahondó en que no podía dar más detalles al respecto debido a una cuestión legal.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy a hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas. Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada”, sentenció Bichir hace unas semanas.

Tras la gran controversia, el actor tuvo que salir a aclarar la situación y en la alfombra roja del musical Mamma Mia! se mostró hermético ante el asunto.

“No sabía que iba a ser tan reciente de lo que paso, les prometo que en su momento podremos hablar de eso”, contestó ante las cámaras.

Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre José Ángel Bichir

Tras darse a conocer el escándalo de José Ángel y Belinda, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y durante el programa De Primera Mano arremetió contra el actor.

Fue en primera instancia, Eduardo Carrillo, quien tras presentar las más recientes declaraciones de Bichir, se mostró desilusionado de que el famoso se negara a dar más detalles sobre el romance que mantuvo con la actriz.

“Que mala onda que no aclaró lo de Belinda, porque creo que o lo afirma o lo niega, pero no puedes dejar con el rumor y después decir: ‘es que nunca había vivido una ola de eso, siendo que él mismo lo hizo y mira que me cae muy bien”, aseveró.

Fue ante estos comentarios que Adolfo Infante intervino y dejó entrever que, desde su perspectiva, Bichir habló sobre Belinda para ganar un poco de notoriedad en los medios de comunicación.

“Él lo hizo a propósito para que se hablara de él, desafortunadamente no se había hablado mucho de su carrera y creo que es un buen actor, pero él lo provocó, él fue propósito y salió bien, pero después ya que lo hiciste fíjate los pantaloncitos y dilo.. ‘Lo hice para publicidad o no lo hice para publicidad’…y Belinda ni pela ese tipo de cosas”, aseguró.

Quién es José Ángel Bichir

José Ángel es hijo de Odiseo Bichir, por lo tanto, pertenece a una de las dinastías de actores más famosas de México, Los Bichir, asimismo, es sobrino de los actores Demián Bichir y Bruno Bichir, nieto de los actores Maricruz Nájera y Alejandro Bichir.

Ángel es actor y cantante, tiene 35 años y comenzó su carrera a comienzos del año 2000, ha participado en diversas películas y programas de televisión como Sexo y otros secretos, Los simuladores, Matando Cabos y Morirse en domingo, José José: El príncipe de la canción y Tiempo final, entre muchos otros.

Cabe señalar que, respecto a la reciente polémica que el artista ha protagonizado tras dar a conocer la relación que mantuvo con Belinda, la actriz de Bienvenidos al Edén no ha emitido ninguna declaración al respecto.